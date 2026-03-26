Hatótávnövelt hibridként érkezik a Leapmotor B10

A Leapmotor B10 hajtása egy 160 kW, azaz nagyjából 218 lóerő teljesítményű villanymotorra épül, amely a mindennapi használat során önállóan biztosítja a mozgást. Az energiatárolást egy 18,8 kWh-os lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátor végzi, amely a gyártó közlése szerint városi környezetben elegendő tisztán elektromos hatótávot kínál a napi közlekedéshez. Nagyjából 86 kilométer tisztán elektromos és akár 900 km-es hatótáv hibrid használattal.

A rendszer fontos eleme a hatótávnövelő benzinmotor, amely nem hajtja közvetlenül az autót, kizárólag áramtermelésre szolgál. Ennek köszönhetően hosszabb utakon is fenntartható az akkumulátor töltöttsége, így a teljes hatótáv jelentősen meghaladja egy tisztán elektromos modellét.

A B10 konstrukciója alapvetően az elektromos használatot preferálja. Városban és rövidebb távokon a jármű tisztán elektromos üzemben működik, míg országúton vagy autópályán a generátor szerepe erősödik fel. A hajtáslánc egyszerűbb felépítése miatt nincs szükség a különböző hajtási módok, EV+, EV, Fuel, and Power+ közötti váltásra. Az autó automatikusan kezeli az energiaáramlást.

Az új SUV modell technikai koncepciója egyértelműen a kiszámítható használhatóságra fókuszál. A Leapmotor B10 hatótávnövelt hajtása stabil alternatívát jelent azok számára, akik elektromos vezetési élményt keresnek, de a töltési infrastruktúra korlátait még kénytelenek figyelembe venni.