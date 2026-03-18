Megérkezett Európába a full hibrid Jaecoo 7! Magyarországon is kapható lesz!

Újabb verzióval bővül a Jaecoo 7 motorpalettája, a most bemutatott HEV változat pedig biztosan érkezik Magyarországra is.

A 7-es volt az első modell, amit a Jaecoo hazánkban is elkezdett forgalmazni, rögtön két változatban is, hiszen a kezdetek óta elérhető a sima benzines és a konnektoros hibrid is. Nagy-Britanniában bemutatkozott a HEV alternatíva is, amely még az idén érkezik Magyarországra is - legalábbis az év elején erről adott tájékoztatást a márka hazai képviselete.

A hivatalosan SHS-H néven futó rendszer alapját 1,5 literes, négyhengeres, turbós benzinmotor adja, amely a villanyos erőforrással kiegészülve 221 lóerős teljesítményre képes. A 0-100 km/órás sprintet 8,3 másodperc alatt futja a Jaecoo 7 SHS-H, a végsebessége pedig 180 km/óra.

Az Egyesült Királyságban idén májustól lehet leadni az első rendeléseket a full hibrid 7-esre forintba átszámítva nagyjából 13,2 milliótól. A márka magyarországi weboldalán egyelőre nincs nyoma a HEV 7-esnek, így nem tudni, hazánkban mennyibe fog kerülni, illetve azt sem, mikor érkezhetnek meg az első példányok.

