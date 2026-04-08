Megérkezett Magyarországra a hatótávnövelt Leapmotor B10, íme a hazai ára!

Március végén jelentette be a Leapmotor a B10 Hibrid EV érkezését, amely küllemében lényegében teljesen megegyezik az eddig is kapható tisztán villanyos kivitellel, viszont a hajtáslánc működésében fontos különbségek akadnak. A legfontosabb differencia az 1,5 literes belső égésű motor megléte, viszont ez csupán generátorként funkcionál, nincs mechanikai összeköttetésben a hajtott tengellyel, kizárólag az áram-előállításért felel. Az autó mozgatását minden esetben a 215 lóerős villanymotor végzi, amelyhez 18,8 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor társul. A lokálisan emissziómentes hatótáv a márka állítása szerint 86 kilométer, viszont a kombinált érték 900 kilométer körül mozog.

A B10 Hibrid EV Magyarországon kétféle felszereltségi szinttel - Life Hibrid EV és Design Hibrid EV - lesz elérhető, hatféle fényezéssel és háromféle belső kárpitozással. A márka közleménye szerint a magánügyfelek számára 12 190 000 forinttól érhető el az újdonság, arról viszont egyelőre nincs információ, hogy a csúcsfelszereltséggel mennyibe fog kerülni a Leapmotor SUV-ja.