szerda, február 25, 2026
  • Benzin: 566 Ft
  • Dízel: 587 Ft
Megerősítette az Opel: idén jön az új Corsa, íme az első fotó!

Gorzás Gergő
0
1 perc

Nyilvánosságra hozta az Opel az új Corsáról készült első felvételt, amely alapján könnyű megfejteni, melyik vásárlóréteget célozza a márka.

Nem vitte túlzásba a titkolózást az Opel a frissen megvillantott Corsa kapcsán, hiszen már a közlemény címében elárulták, hamarosan a jelenlegi modellpaletta második legkisebb tagja (az első a Rocks-e) is megkapja a maga GSE kivitelét, vagyis rövidesen a Mokka mellett még egy Opel lesz elérhető az erősebb technikával.

Ahogyan a Mokka GSE, úgy a Corsából készülő kivitel is tisztán elektromos lesz, ám azt egyelőre nem árulták el, hogy mindkét típusban ugyanaz a hajtáslánc lesz-e. A crossover csúcsváltozatában egyébként egy 280 lóerős, 345 newtonméteres nyomaték leadására képes rendszer dolgozik, amelyhez 54 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor társul. A hatótáv értelemszerűen kisebb, mint a többi villanyos Mokka esetében, mivel az Opel a GSE esetében maximum 336 kilométert ígérnek, míg a többi verzió kapcsán 403-at.

Az Opel egyelőre nem közölte, pontosan mikor fogják bemutatni a Corsa GSE-t, de a közlemény végén kiemelték, az idei év során már rendelhető lesz, vagyis a teljes leleplezés minden bizonnyal hamarosan megtörténik.

