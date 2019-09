Megjött az új Nissan Juke

A lámpák LED-esek, a külső komolyabb elődjénél, kívül-belül nagyobb lett az új Juke

Az előd vidám színes betétjei itt már nincsenek, cserébe nagyobb lett a kijelző, ám nem integrálták a műszerfalba

Hátul teljesen más formájú lámpákat kapott, egyelőre hivatalosan csak az egyliteres blokkról tudni, de akár hibrid is érkezhet a palettára

Kilenc év után búcsúztatja bohókás külsejű elődjét a Juke második generációja. Az új kiadás stílusa az előd által megkezdett utat folytatja, ám a részleteket alaposan átdolgozta a Nissan. Az orron továbbra is megmaradt az alsó kör alakú lámpa immár LED világítással, ám az új kiadás teljesen más formájú felső LED világítótestet kapott, a megnövel V-alakú betét pedig immár egybefolyik a fényszórókkal. Az előd hangsúlyos sárvédő szélesítései itt visszafogottabbak, a C-oszlop mellé tett hátsó kilincs viszont továbböröklődött, hátulról búcsúzott a Nissan 370Z ihletésű lámpa, helyette vízszintes fekvésű világítótesttel folytatja pályafutását a Juke. A generációváltással a méretek is változtak, a hossz 8,5 centit nőtt, a szélesség 3,5 centivel lett több, felfelé pedig 2,5 centivel nyúlt a Juke, a méretnövekedésnek hála hátul közel 6 centivel nőtt a lábtér, de a fejnek is egy centivel több hely jut, a csomagok pedig már 422 liternyi helyen terpeszkedhetnek. A nagyobb külső méretek ellenére 23 kilóval sikerült fogyasztani a Juke tömegét, amely már kétszínű fényezéssel is elérhető lesz.Technikai téren még nem árult el mindent a Nissan, hivatalosan még csak egy motor paramétereit hozta nyilvánosságra a gyártó, ez pedig a belépő szintet képviselő egyliteres háromhengeres DIG-T (turbós benzines) erőforrás, mely 115 lóerővel lesz elérhető, de már ehhez a motorhoz is kérhető lesz a négykerékhajtás, felár ellenében pedig a hatfokozatú kézi váltót hétsebességes duplakuplungosra cserélik. A kabinból eltűntek a külső színére fújt elemek, a régi modell beépített kijelzője helyett a műszerfal tetejére költözött egy nagyobb egység. A infotainment már képes az Andriod Auto és az Apple CarPlay futtatására, így a tulajdonosok már a telefonjukkal nyithatják és zárhatják az ajtókat, de a világítás is távolról kapcsolható, illetve a navigáció is beállítható a telefonról. Az új Juke biztonságosabb lett elődjénél, mivel vészfékező rendszere képes felismerni a gyalogosokat és a bicikliseket, ugyanakkor már a közlekedési táblákat is figyeli, illetve sávtartóval és adaptív tempomattal is elérhető. A biztonsági arzenál tovább bővíthető holttérfigyelővel, de már a hátsó keresztirányú forgalmat is szemmel tartja a Juke. A divatos köntösbe csomagolt friss technikával felvértezett Juke-nak minden esély megvan, hogy az előd sikerét megismételje, az angol gyártásból érkező típus novemberben érkezik a szalonokba.