Megvillantotta az új, kínai partnerével fejlesztett SUV-ját a Volkswagen!

A közelmúltban több olyan modellt is bemutatott a Volkswagen, amelyeket kizárólag a kínai piacra fejlesztettek, valamelyik ottani gyártóval együttműködésben. Ebbe a sorba áll be a legújabb modell is, az ID. Aura, amely ahogyan a nevéből is sejthető, valamilyen elektromos hajtásláncot kap - erről egyelőre nem közöltek részleteket. A nevezék második tagja ugyanakkor már komolyabb magyarázatra szorul. A szóban az A az "Advanced" szót jelöli (fejlett), az U a "User-centric" (felhasználó-központú), az R a "Reliable" (megbízható), míg a második A az "All-access" (ez jelen kontextusban leginkább a széles körű felhasználhatóságot jelenti) kifejezésekből eredeztethető.

Mivel a márka szinte teljesen becsomagolta a típust, így a sziluetten és a világító emblémákon kívül nem sokat látni a végső formatervből. Ugyanakkor a szélvédő feletti dudor egyértelműen a LiDAR szenzor meglétét árulja el, de az is jól kivehető, hogy az ID. Aurán is a hagyományosabb kilincseket alkalmazták a tervezőmérnökök, persze mindez nem véletlen, hiszen a karosszériába visszahúzódó mechanikát 2027-től törvény tiltja Kínában, ez a modell pedig értelemszerűen már meg kell feleljen ezen előírásoknak. A tényleges premier április 24-én lesz a Pekingi Autószalon keretében.

