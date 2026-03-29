Mi valóban nem kapunk a Volkswagen egyik legmenőbb SUV-jából?

A Volkswagen komolyan gondolja az „In China, To China” stratégiáját. Az első, a kínai XPeng-gel közösen fejlesztett modell már le is gördült a gyártósorról és nem túlzás azt mondani, hogy az ID.UNIX 08 az egyik legérdekesebb Volkswagen EV jelenpillanatban. Csak épp Európába nem érkezik belőle.

Az, hogy a gyártók készítenek speciálisan csak egy-egy piacra szánt modelleket, önmagában már nem újdonság. A projekt alapja egy lokálisan fejlesztett, 800V-os elektromos platform, amelyet kifejezetten a kínai piac igényeihez optimalizáltak. A kínai partner saját, fejlett elektromos architektúrája és szoftveres megoldásai kulcsszerepet kaptak a modell megalkotásában.

A hajtáslánc várhatóan hátsókerék-hajtású (RWD) konfigurációval indul, egy villanymotorral. A teljesítmény pontos értéke nincs minden verziónál véglegesítve, de a kategóriának megfelelő, középkategóriás SUV-szintet célozzák. Az akkumulátor kapacitása körülbelül 66–87 kWh közötti lehet, többféle konfigurációval. Ez a gyakorlatban akár 500–700 km közötti (CLTC) hatótávot jelenthet, ami a kínai mérési ciklus szerint értendő.

A töltésnél már konkrétabb a kép. A rendszer támogatja a nagy teljesítményű DC villámtöltést, amellyel 10–80% közötti töltés nagyjából 20 perc körül alakulhat ideális körülmények között. A modell egyik kulcseleme az XPeng fejlett szoftveres rendszere. Az autó megkapja az XPeng saját vezetéstámogató technológiáját, amely több szenzorra, kamerára és nagy számítási kapacitásra épül. A rendszer alkalmas fejlett ADAS funkciókra, és folyamatosan frissíthető OTA (over-the-air) módon.

A teljes projekt körülbelül 24 hónap alatt jutott el a gyártásig, ami extrém gyorsnak számít az autóiparban. Árban a cél, egy Toyota RAV4 szintje, tehát egy széles tömegek számára elérhető elektromos SUV-ról van szó. Összességében egy közepes méretű, hosszú hatótávú, gyorsan tölthető, szoftverközpontú elektromos SUV rajzolódik ki, amely technológiában és megjelenésében is már most a kínai piac tempóját követi.