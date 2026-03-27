Most akár Te is beleszólhatsz, hova álljanak ki a rendőrök traffizni!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a ROADPOL kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség 24 órás összeurópai sebességellenőrzést – úgynevezett Speedmarathont – végez 2026. április 15-én 6 órától - tudatta a hatóság a közleményében. Kiemelték, a korábbi években a hasonló akciók ideje alatt a járművezetők 95 százaléka az előírásoknak megfelelően választotta meg a sebességét - legalábbis a traffipaxok hatósugarában.

Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol kerüljön sor sebességellenőrzésre. Az állampolgárok javaslatait az illetékes rendőr-főkapitányságok 2026. április 7-én 12 óráig az erre a célra létrehozott e-mail címekre várják - áll a Police.hu oldalán. Fontos, hogy az adott helyszín beküldése még nem jelenti automatikusan azt, hogy ott biztosan lesz traffi a Speed Marathon idején, de a rendőrség azt ígéri, figyelembe veszi a javaslatokat.

Az országot idén is a vármegyékre és a fővárosra osztották, így ennek megfelelően kell választani az alábbi e-mail címek közül:

Budapest [email protected]

Bács-Kiskun vármegye [email protected]

Baranya vármegye [email protected]

Békés vármegye [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye [email protected]

Csongrád vármegye [email protected]

Fejér vármegye [email protected]

Győr-Moson-Sopron vármegye [email protected]

Hajdú-Bihar vármegye [email protected]

Heves vármegye [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye [email protected]

Komárom-Esztergom vármegye [email protected]

Nógrád vármegye [email protected]

Pest vármegye [email protected]

Somogy vármegye [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye [email protected]

Tolna vármegye [email protected]

Vas vármegye [email protected]

Veszprém vármegye [email protected]

Zala vármegye [email protected]