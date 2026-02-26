Napokon belül érkezik a megújult Cupra, videón az újdonság!

Mivel az Ateca már nincs a Cupra kínálatában, így gyakorlatilag a Born az egyetlen modell, amely nem illeszkedik szorosan a márka aktuális formanyelvéhez. Ez egyrészt a bemutatójának a dátumával magyarázható (2021-ben leplezték le), másrészt eredetileg SEAT-ként kezdte az életútját még 2019-ben (a koncepcióautó is SEAT el-Born néven jelent meg), így főként az anyamárka akkori stílusjegyei lelhetőek fel rajta.

A most nyilvánosságra hozott kedvcsinálók alapján ezt az állapotot fogja felszámolni a márka. A néhány másodperces videóban a mostanra minden más, jelenleg is forgalmazott Cuprán megtalálható hátsó „fényhíd köszön vissza, amelynek a központi eleme a világító embléma. Emellett a közlemény szövege alapján elöl is megkapja a Born a háromszögekből összeálló nappali menetfényt – erről viszont egyelőre nem közöltek fotót.

Az újdonság pontosan egy hét múlva, március 5-én mutatkozik be, magyar idő szerint délelőtt 10 órakor. Érdemes megjegyezni, hogy nem ez lesz az egyetlen komolyabb bemutató mostanában a Cupra háza táján, hiszen egy teljesen új modellnek, a Ravalnak is valamikor a tavasz során lesz a világpremierje.