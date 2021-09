Nem csak családi, prémium is! Skoda Enyaq iV 80 teszt

25 évvel az Octavia megjelenése után olyan elektromos szabadidő-autót ad a Skoda, igaz, épp 25 millió forintért, amit a prémiumgyártók is megirigyelhetnek

Nagynak tűnik, szélességével és magasságával az is, de az Octaviánál 1,8 centivel rövidebb, tengelytávja nagyobb, 2765 mm

Nem lehet, nem is kell szó nélkül elmenni az Octavia mellett, ami 25 éve debütált, már a Volkswagen Golf IV-gyel közös alapokon, persze egyszerűbb anyagokkal, de hatalmas csomagtérrel. Azóta megszokhattuk, az adott platformon a Skoda adja a legnagyobb autót. Így van ez most, az Enyaq iV esetén is, ami ugyanúgy az MEB platformra épül, akárcsak az ID.3 vagy az ID.4 , leginkább utóbbival rokon, de azért csak hosszabb nála is 6,5 centivel, ugyanakkor mégsem olyan borzalmasan nagy, mint amilyennek tűnik. Igen, az Enyaq nagynak tűnik, hiszen csaknem 1,88 méter széles, 1,62 magas, de " csak" 4,65 méter hosszú, amivel egy Octaviánál például rövidebb. Beltere ugyanakkor még nagyobb, s mivel alapvetően oldalról és hátulról is síkokkal határolt, méretei egész jól érezhetőek. Na meg persze kamerák hada is segít, hogy belássuk az autó környezetét.Jó pont, hogy bár az alapokat az MEB építőkészlet adja (az Enyaq az első modell, ami Németországon kívül, Csehországban, már erre a bázisra épül), ugyanakkor

az Enyaq iV igazi Skoda.

Formájával leginkább az Octaviát idézi, nem csak kívülről, belülről is, de a dizájn kapcsán is elmondható, hogy bár megvan az erős márkaidentitás, megvan a kellően önálló, ráadásul elég meggyőző arc is. Ami nem szerény, de van is mire büszkének lenni. Méretet ugyebár bőséggel kapunk, ez nem csak kívülről, hanem főként belül egyértelmű. Elöl több mint 1,5 méteres a belső szélesség, gigászi a fejtér, a hátsó lábtér pedig ismét luxuslimuzinokat idéző. Na persze ez csöppet sem meglepő, hiszen az ID.4 esetén is az. Viszont itt a körítés is megvan hozzá. Az ecoSuite dizájncsomaggal járó olívaolajjal cserzett mogyoróbarna bőr kárpit elképesztő nívót ad a beltérnek. Elöl mindkét ülés szintszabályzós, állítható deréktámaszos, a sofőré elektromos, memóriás.

A komfort elsőrangú, amihez a remek zajszigetelés és az autópályán is csaknem néma futás is hozzájárul.

A 13 colos érintőképernyő alapáras, az ecoSuite bőrkárpitos dizájncsomaggal a műszerfalra is jelentős mennyiségű és igényes bőrfelület kerül. Az indítógombra itt sincs szükség, beülés után irányválasztás után indulhatunk is

Nagyon komfortosak az ülések, parádés a helykínálat is, az első utasülés is kínál Isofix gyerekülés-rögzítőt

Telefontartó és újságzseb az első ülés háttámláján, opcióként háromzónás klíma és mindenképp járó hátsó USB-C csatlakozók

Opcióként háromzónás a légkondi, a dizájn csomag által jár az első-hátsó lábtérvilágítás, az első ajtókból a ki- és beszállást könnyítő emblémavetítés és a 10 árnyalatból választható beltéri LED hangulatfény is. Bár a kulcs nélküli motorindítás mindenképp jár, a Premium csomag által mindegyik ajtóhoz jutott nyitó- és zárószenzor is.

Az Enyaq iV-ban talán az a legjobb, hogy nem tolja az arcunkba, hogy ő elektromos, nem ufó, hanem egy modern autó, minden luxussal és kényelemmel.

A szokásos Simply Clever részletek: esernyő, pakolóhelyek sora, hátsó könyöklő pohártartóval

Hirdetés

Csendesen és komfortosan fut, még a 21 colos kerekekkel is

A menetmódokkal hangolható a menetpedál érzékenysége és a kormányrásegítés mértéke is. A visszatöltés mértéke az irányváltóval és a kormány mögötti fülekkel is szabályozható

A Skodától megszokottan sok-sok pakolórekesszel, 1,5 literes palackokat is fogadó, flokkolással zörgésmentesített ajtórekeszekkel, a sofőrajtóban alapáron, az utaséban opcióként esernyővel, a láblendítésre is nyíló csomagtérajtóban jégkaparóval. Közben persze elektromos, pont úgy, mint az ID.4. Az iV 80 pontosan a nemrégiben próbált ID.4-gyel egyező hajtásláncú. Azaz a nettó 77, bruttó 82 kWh kapacitású akkumulátora a hátsó kerekeket hajtó 204 lóerős, 310 Nm nyomatékú villanymotort táplálja, a 0-100-as sprint itt is 8,5 másodperc, a végsebesség pedig 160 km/órában korlátozott.Viszont az azonos műszakiságon az Enyaq egy jobban kitalált, izgalmasabb és vonzóbb autó. Pláne így, hogy az ID.4-ből kvázi egy alapváltozat járt nálunk, az Enyaq pedig felszereltségét tekintve fullextrásan, ám a hajtáslánc szerinti 17,8 milliós alapár helyett 25 milliós listaárral. A hajtáslánckínálat itt a szélesebb amúgy, szerényebb és komolyabb teljesítményű, összkerékhajtású egyaránt van. Őszintén szólva a 204 lóerő is bőven több, mint amennyi egy családi autóba szükséges, ha nem vigyázunk, a nyugalom megzavarására alkalmas lehet a gyorsulás. Szerencsére viszont lehet finoman is adagolni a nyomatékot, a normál mellett eco és comfort, sport, valamint egyéni menetmód is állítható az óriási, 13 colos érintőképernyőn. Ami egyrészt gyors menüvel rendelkezik, másrészt kristálytiszta képű. A klíma itt is az érintőképernyőről szabályozandó, ami nem a leginkább szerencsés, de persze megszokható.Az Enyaq iV összességében olyan ügyes autó, hogy még a hozzá hasonlóan az elektromos szabadidő-autók kategóriájában Magyar Év Autója díjra pályázó Volkswagen ID.4-nél is ügyesebben fogadtatja el mindenkivel az elektromos hajtást. Igaz, nála egy picit torkosabbnak bizonyult a teszten, 18,1 kWh/100 km lett a tesztátlag. Egy másik ID.4-gyel az Év Magyar Autója zsűrivel egy közös tesztkört is mentünk, ott is az Enyaq fogyasztott többet - hamarosan ennek kapcsán is írok egy rövidebbet. A nagyobb fogyasztás persze bőségesen érthető, hiszen nagyobb (és igényesebb) autó az Enyaq iV.

Mély tömegközéppontja miatt nem érződik 2 tonnás tömege. Ráadásul 750 kilogrammos fékezetlen, 1000 kilós fékezett utánfutó is köthető az elektromosan kihajtható vonóhorgára.

Alaphelyzetben is hatalmas, 585 literes, jól pakolható a csomagtér. Támladöntéssel 1,82 méteres hosszt, akár 1710 literes űrtartalmat kapunk

Szatyorakasztók, támladöntési lehetőség, 12 V-os csatlakozó és a vonóhorog kiengedője a csomagtérben

Akár 1 tonnás fékezett utánfutót is húzhat a csak hátul hajtó Enyaq

Hirdetés

440 kilométeren úgy adódott 18,1 kWh/100 km fogyasztás, hogy ebből több mint 200 kilométer autópályázás volt, 130 km/óra körüli tempóval, országúton gond nélkül 16 kWh/100 km alá vihető az étvágya

Elöl-hátul LED-esek a lámpák

Nem csak azért szerethető, mert elektromos, autóként, klasszikus értékek szerint sem lehet belekötni

Értékelés Pozitív Tágas, formás karosszéria, kényelmes ülések, nagy csomagtér, vezethetőség Negatív Még a Volkswagennél is drágább

Árak Tesztmodell alapára 17 801 030 Ft (2021.09.30.) Tesztautó ára 25 346 600 Ft (2021.09.30.)

Műszaki adatok Teljesítmény: 150 kW (204 LE) Nyomaték: 310 Nm Gyorsulás 100 km/h-ra: 8.50 s Végsebesség: 160 km/h Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4649 mm Szélesség: 1879 mm Magasság: 1616 mm Saját tömeg: 1950 kg Össztömeg: 2470 kg Tengelytáv: 2765 mm Karosszéria-kivitel: városi terepjáró (crossover) Csomagtér: 585 l Belső szélesség elöl: 1520 mm Belső szélesség hátul: 1480 mm Belmagasság elöl: 910-990 mm Belmagasság hátul: 970 mm Hátsó lábtér 180 cm-es vezető mögött: 310 mm Ülőlap hossza elöl: 520 mm Ülőlap hossza hátul: 490 mm Csomagtér maximális szélessége: 1330 mm Csomagtér szélessége a kerékdobok között: 1010 mm Csomagtér magassága: 510-720 mm Csomagtér hossza: 920 mm Csomagtér hossza üléshajtással: 1820 mm Raktérnyílás szélessége: 1050 mm Raktérnyílás magassága: 710 mm Motor és váltó Motor: Elektromos Sebességváltó: irányváltó Nyomaték: 310 Nm Teljesítmény: 150 kW (204 LE) Menetteljesítmény Végsebesség: 160 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 8.50 s

Itt akár láblendítésre, elektromosan nyílik a csomagtérajtó, nagyobb, alaphelyzetben is 585 literes, ülésdöntéssel 1710 literes, bő 1,8 méter hosszú rakteret kapunk. Okos megoldásokkal, szatyorakasztókkal, hátulról is indítható támladöntéssel, a töltőkábeleknek padlórekesszel. És apropó töltés, a 11 kW-os AC teljesítmény már elég korrekt, az alapáras 50 kW-os DC-nél nem kell több (de kérhető...), már csak azért sem, mert a 400 kilométeres hatótáv itt is megvan. Na mondjuk nem autópályán, ott kb. 350 kilométeressel érdemes számolni, de tegye fel a kezét, akinek ez nem elég! És kedvenc opcióm, a gyári 3 fázisú, ipari csatlakozós töltő is elérhető és benne is volt a tesztautóban, amivel ahol csak van csatlakozó, megvan a 11 kW-os töltőnk.Ha megvettük az Enyaq iV-t, otthoni tarifával fillérekből autózhatunk vele. De persze nem ez a legfőbb ütőkártyája, hanem az, hogy csendes, néma, jó úton még a 21 colos felnikkel is rezonanciamentes futású, és vezetni is élmény. A hátsó hajtás miatt itt sincs hajtási befolyás a közvetlen, meglepően kis fordulókört adó kormányon, a gyorsulás lehet akár letaglózó és az alapáras LED fényszóró is remek. Autópályán ügyesen segít a távolságtartós tempomat és a sávtartó, itt még az automata sebességkorlát-felismerés sem bakizott annyit, mint az ID.4-nél. Aminél persze érezhetően drágább is a Skoda kívánatosabb versenyzője. Hogy megéri-e a felárát, ami azonos hajtáslánccal közel 1 millió forint, azt bizony döntse el mindenki! De tegyük hozzá: Enyaq iV-ból is van a nálunk jártnál olcsóbb, ID.4-ből is drágább, igaz, a Skoda alapból is magasabb árral startol. Na ezt aligha gondoltuk volna 25 éve!