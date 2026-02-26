Nem elégedett a Volvo az eladásokkal, gyengébb, egyben olcsóbb változatot kap az EX30!

Mindent egybevetve tavaly az EU-ban a Volvo EX30 volt a prémium szegmensbe pozicionált villanyautók között a második legnépszerűbb, hiszen közel 49 ezret vettek nyilvántartásba. Ugyanakkor ez még így is 37,2 százalékos csökkenést jelentett a 2024-es értékesítéshez képest – derült ki az Automotive News Europe által nyilvánosságra hozott Dataforce adatokból. A visszaesés pedig idén januárban sem állt meg – 29,7 százalékkal maradt el a 2025 januáritól – sőt, a Mercedes CLA (EQ) is megelőzte a prémiumok között az EX30-at, így a svéd eredetű márka villanyautója visszaszorult a harmadik helyre.

Részben talán ezzel a piaci folyamattal magyarázható, hogy a Volvo egy új, belépő szintű verziót jelentett be az EX30-hoz. Ez valamivel gyengébb, 148 lóerős, szemben a már most is kapható 272 lóerős modellekkel. Ugyanakkor az akkumulátor szempontjából nincs újdonság, a most leleplezett változatba is az az 51 kilowattórás egység kerül, amely már eddig is elérhető volt. Érdekesség, hogy a jóval gyengébb hajtáslánc nem jelent arányosan nagyobb hatótávot is, hiszen a Volvo az új csomaggal 339 kilométert ígér, míg az eddig „Single Motor néven futó eddigi legolcsóbb felszereltségnél 337 kilométer a maximum.

Emellett a Volvo elmondása szerint frissítették az autó szoftverét is, teljesen átdolgozták a beállításokat és a vezérlőpultot is. Arról egyelőre nem közöltek információt, hogy ezt a frissítést esetlegesen megkapják-e a már forgalomban lévő EX30-ak. Szintén nem tudni jelenleg, itthon mennyiért lehet majd hozzájutni az „olcsósított Volvóhoz. A márka állítása szerint az új verzió befér majd 30 ezer euró alá, ami nagyjából 11,2 millió forintnak felel meg. Viszonyításképpen jelenleg a legolcsóbb EX30 listaára 13 990 000 forint.