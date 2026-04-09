Nem fogynak a villanyautók, a Kia sem erőlteti tovább

Anno a Kia is azon gyártók között volt, akik a 2020-as évek elején meghirdették a teljes elektromos átállást, azonban mára tisztán látszik, ez nem a közeljövőben fog megvalósulni. Olyannyira, hogy azóta az EU is feladta azon törekvését, hogy 2035-től ne lehessen újonnan belső égésű motorral ellátott autót forgalomba helyezni a tagországok területén. A legtöbb márkával ellentétben a Kia ezt a döntést nemhogy üdvözölte volna, élesen kritizálta a döntéshozókat, sőt, a márka európai kirendeltségének vezérigazgatója, Marc Hedrich egy akkori nyilatkozatában még a Mercedes-vezér Ola Källenius is bírálta, amiért a 2035-ös tiltás eltörlése mellett lobbizott.

A Kia nem véletlenül ragaszkodik a tisztán villanyos jövőhöz, hiszen jelenleg az egyik legnagyobb tisztán elektromos modellpalettával rendelkeznek az európai újautó-piacon (EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, illetve a kishaszongépjárművek között a PV5). Ugyanakkor úgy tűnik, ez sem lesz elég ahhoz, hogy a márka meg tudjon felelni a korábbi céloknak, hiszen a nemrég a befektetőknek tartott prezentáció keretében a Kia bejelentette, 20 százalékkal csökkentik a 2030-as elektromos autós értékesítési célokat kereken 1 millió példányra. A döntést elsősorban az Egyesült Államokban tapasztalható, a vártnál kisebb kereslettel magyarázta a gyártó - írta meg a Reuters.

Ugyanakkor mindez messze nem jelenti azt, hogy a Kia ne hinne továbbra is a tisztán elektromos jövőben. A márka a következő 4 évben 30 százalékkal növeli a villanyautók fejlesztésére szánt keretösszeget, így 2026-tól 2029-ig 41,4 billió wont (több mint 9 billió forintot) fektet az EV projektekbe. Emellett a tervek szerint 2027-ben érkezik egy "szoftverközpontú" autó a Kiától, 2029-ben egy "fél önvezető" modell, majd 2030-ban egy önálló közlekedésre alkalmas robotaxi - derült ki a Reuters jelentéséből.