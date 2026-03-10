Németországban leállították az Audi A8 forgalmazását: vajon Magyarországon lehet még kapni?

A D5 generációs A8 közel egy évtizeddel ezelőtt, 2017-ben mutatkozott be, és bár a konkurensei még évekig a kínálatban maradnak, az Audi zászlóshajója egyelőre visszavonul. A németországi konfigurátorban ugyanis már hiába keresnéd, az Ingolstadtiak megerősítették, hogy február 18 óta nem lehet rendelni a csúcskategóriás szedánból. Ezen felül azt is elárulták, hogy a közeljövőben biztosan nem érkezik új generáció, de nem zárták ki telesen az utódlást. Természetesen megnéztük, hogy mi a helyzet Magyarországon, és bár a konfigurátorban már nem találtuk meg az A8 modellt, az árlista még fent van a hivatalos weboldalon. Az ügyben megkerestük a Porsche Hungáriát is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy "A modell a magyar piacon már nem konfigurálható, de importőri készletről még megvásárolható új autóként." Hogyha tehát új Audi A8-ra vágynál, akkor ne várj tovább: a közeljövőben biztosan most van az utolsó lehetőséged.

