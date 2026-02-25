Nevetséges, mit műveltek a vasúti átjáróban, pillanatokkal később kellemetlen meglepetés várta őket!

Immár 17. éve nem történt Magyarországon olyan vasúti átjáróban bekövetkező végzetes tragédia, amely után a vasúttársaságot hozták volna ki felelősnek. Ezúttal is az autóvezetők lettek volna a hibásak, ha baleset történik, ám ezúttal szerencsére nem erről közölt videót a hatóság. A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook oldalára felkerült videón ugyanis tisztán kivehető, amint a vasúti átjáróban pirosan villog a jelzőkészülék, ugyanakkor többen is úgy gondolták, rájuk ez nem vonatkozik. A sínpáron átérve viszont kellemetlen meglepetés várta őket két egyenruhás képében, akik természetesen felelősségre vonták a sofőröket. Az eset kapcsán a rendőrség ismét hangsúlyozta, egy vonatnak jóval nagyobb a fékútja, mint egy nem kötött pályán haladó gépjárműnek, éppen ezért nem is tud hirtelen megállni. Az év elején történt végzetes balesetek után nem sokkal egy mozdonyvezető a saját szemszögéből is megmutatta, milyen a több tonnás járművel vészfékezni – ez a videó ide kattintva érhető el.











-Hirdetés -