csütörtök, március 26, 2026
  • Benzin: 671 Ft
  • Dízel: 729 Ft
Ez mostmár egy igazi Z? - manuális váltóval tér vissza a Fairlady-érzés

Rupa Adri
0
2 perc

A Nissan hivatalosan is lerántotta a leplet a 2027-es Z generációról, és az anyag alapján egyértelmű. Ez az autó tudatos visszatérés a Nissan Fairlady Z szellemiségéhez.

A recept ismerős, mégis finoman modernizált. Klasszikus arányok, hátsókerék-hajtás, karakteres V6-os motor és egy olyan vezetési élmény, ami a számokon túl is értelmezhető. Legyünk őszinték, ez a generáció most nevezheti magát teljes joggal Fairladynek.

A  2027-es Z Sport és Performance modellek új hűtőráccsal, színrefújt légterelő elemekkel és természetesen, Nismo piros koptatókkal érkeznek. Nissan logó helyett egy Z embléma és tudatos formatervezés a lökhárítón, az aerodinamika és léghűtés szolgálatába állítva.

-Hirdetés -
-Hirdetés -

A kínálatban megjelenik a Shinkai Green Pearl Metallic fényezés, amely kizárólag Super Black tetővel párosítható. Az árnyalat inspirációját a klasszikus S30 generációk zöld színe adta. Ami kifejezetten hozzátesz az autó autentikus részleteihez. A 60-as évektől a 90-es évek végéig számos legendás sportautó viselt hasonló mélyzöld árnyalatot. A zöld autó jó és sportos, igen?!

-Hirdetés -

Vannak még itt új, 19 colos kovácsolt felnik is a GT-R-ről már ismerős vas-alumínium, Akebono fékekkel. A két részes féktárcsa továbbfejlesztett hűtőcsatornái jelentősen csökkentik a fékbetétek hőmérsékletét pályahasználat során, miközben a könnyebb felépítés összesen 19 fonttal (kb. 8,6 kg) csökkenti a tömeget.

 

Közönségkérésre reflektáló frissítés a hatsebességes manuális váltó, amivel már ténylegesen kijelenthető, megérkezett a lélek a legendás leszármazottba. A szerencsés tulajdonosok immáron saját tudásuk és érzéseik szerint terelhetik a 3,0 literes V6-os 420 lóerős ménesét.

A továbbfejlesztett monotube lengéscsillapítók hatékonyabb teljesítményt és kiszámíthatóbb vezethetőséget ígérnek. Új kialakítású üzemanyagtankot is kapott a modell, amely nagymértékű oldalirányú erőhatások esetén is a szivattyú körül tartja az értékes benzin cseppeket.

Sajnálatos módon, Európa és a kibocsájtási szabályozások még mindig akadályozzák, hogy a modell hozzánk is eljusson. Azért import darabok biztosan érkeznek majd ebből is. Japán és az USA azonban 2026 nyarától ismét egy valódi Z modellel gazdagodik. Jó nekik.

-Hirdetés -

- Hirdetés -

Friss hírek

OLDALAINK

Racingline.hu
 Rallycafe.hu
 P1race.hu

KÖVESS MINKET

© TRP Media Holding Kft. - Autonavigator.hu