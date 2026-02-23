hétfő, február 23, 2026
Rég nem látott drágulás jöhet kedden a magyar benzinkutakon!

Az utóbbi időszakban kisebb korrekciók történtek a magyarországi üzemanyagárak kapcsán, most viszont mindkét típus árát komolyabban emelik. Íme a módosítás pontos összege, és az aktuális átlagárak!

Egészen január közepéig kell visszamenni az időben, hogy a mostanihoz hasonló léptékű üzemanyagár-változásra bukkanjunk. Hétfő reggel a 95-ös benzin literenkénti országos átlagára 560 forint környékén alakul, míg a gázolaj 578 forint körül mozog – derült ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. A szakportál szerint azonban nem sokáig maradnak ezek az értékek, hiszen értesüléseik szerint a 95-ös beszerzési árát bruttó 4 forinttal emelik kedden, a gázolajét pedig 5 forinttal. Vagyis ha a töltőállomások egy az egyben érvényesítik a kiskereskedelemben a módosításokat – amire az elmúlt időszakban kevés példa akad – úgy a 95-ös benzin literenkénti átlagára 564 forintra változhat, míg a gázolajé 583 forintra.

