Rengeteg útlezárás lesz Budapesten kedden és szerdán

Az amerikai alelnök látogatása miatt 2026. április 6-8. között megváltozik a forgalmi rend a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a delegáció közlekedésének idejére teljes zárást alkalmaz. A magas szintű diplomáciai delegáció érkezése miatt bevezetett különböző biztonsági protokollok nemcsak a védett személy, de a lakosság érdekeit is szolgálják - áll a rendőrség közleményében.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A delegáció áthaladásának idejére a következő szakaszokon várhatóak szakaszos, ideiglenes lezárások. Ezekben az időintervallumokban is csak addig korlátozzák a forgalmat, ameddig az feltétlenül szükséges.

2026. április 7-én 9 órától 12 óráig a Budapest I., V., VI., XIV. és XV., Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4 – M0 – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere - Andrássy út - József Attila utca - Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Ybl Miklós tér - Apród utca - Szarvas tér - Attila út - Dózsa György tér - Palota út - Dísz tér – Szent György utca útvonalat. 2026. április 7-én 13 órától 16 óráig a Budapest I., XI. és XII., Színház utca - Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Krisztina körút – Hegyalja út – BAH csomópont – Jagelló út – Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Szent Orbán tér – Istenhegyi út – Költő utca – Béla király út – Zugligeti út útvonalat. 2026. április 7-én 16 órától 20 óráig a Budapest I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV., Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Dózsa György út – Kerepesi út útvonalat. 2026. április 8-án 8 órától 11 óráig a Budapest I., V., XI. és XII., Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér útvonalat. 2026. április 8-án 14 órától 17 óráig a Budapest V., VI., XIV. és XV., Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3 kivezető – M3 – M0 – M4 – LFNR2 útvonalat. 2026. április 8-án 10 órától 12 óráig a Budapest XI., Villányi utat a BAH csomópont és a Móricz Zsigmond körtér között,

Tas vezér utcát,

Edömér utcát,

Diószegi utat a Tas vezér utca és a Zsombolyai utca között. A lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszok szintén lezárásra kerülnek.