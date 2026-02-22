vasárnap, február 22, 2026
Retrovonat: egy kei car is lehet méregzsák!

Tökéletes válasz a Hondától, hogyan lehet igazán karakteres kisautót csinálni az elektromos modellek korában.

A Japánb Mobilitási Kiállításon a Honda egy igazán különleges villanyautót mutatott be, A Super-One nem titkoltan a  ’80-as évek City Turbo szellemi utódja.

Alapja az N-One e, de az élénk színű, vagány kis méregzsák szélesebb karosszériát, sportosabb futóművet és karakteresebb megjelenést kapott. A hajtáslánc várhatóan 94 lóerőt kínál Boost módban, ami nem számít erősnek, azonban az ültetett futómű és az alacsony tömeg miatt várhatóan hozni fogja a várt vezetési élményt.

A Honda mesterséges hangokkal és váltás-szimulációval is fokozza a hot hatch hatást, ugyanis a Boost mód aktiválásakor a digitális műszeregység fordulatszámmérőt jelenít meg, miközben a hangrendszer motorzajt és „váltási” effektusokat játszik le. A japán piaci bevezetés előtt leleplezett villanyrakéta az Egyesült Királyságban, Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Ázsia több piacán is megjelenik majd.

