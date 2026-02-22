Retrovonat: egy kei car is lehet méregzsák!

A Japánb Mobilitási Kiállításon a Honda egy igazán különleges villanyautót mutatott be, A Super-One nem titkoltan a ’80-as évek City Turbo szellemi utódja.



Alapja az N-One e, de az élénk színű, vagány kis méregzsák szélesebb karosszériát, sportosabb futóművet és karakteresebb megjelenést kapott. A hajtáslánc várhatóan 94 lóerőt kínál Boost módban, ami nem számít erősnek, azonban az ültetett futómű és az alacsony tömeg miatt várhatóan hozni fogja a várt vezetési élményt.



A Honda mesterséges hangokkal és váltás-szimulációval is fokozza a hot hatch hatást, ugyanis a Boost mód aktiválásakor a digitális műszeregység fordulatszámmérőt jelenít meg, miközben a hangrendszer motorzajt és „váltási” effektusokat játszik le. A japán piaci bevezetés előtt leleplezett villanyrakéta az Egyesült Királyságban, Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Ázsia több piacán is megjelenik majd.

