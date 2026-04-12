Sokkoló videón a Váci úti baleset!

Ritkán tudósítunk halálos balesetekről, mivel nem szeretnénk mások szenvedéséből kattintást generálni, de most sajnos megint olyan halálos baleset történt, amely mellett egyszerűen nem mehetünk el szó nélkül. A rendőrség állásfoglalását korábban már közöltük, de most A Fővárosi Katasztrófavédelem felvételeit is megmutatjuk, azzal a szándékkal, hogy mindenkit emlékeztessünk, mekkora felelősség a közlekedés. Mi is arra kérünk minden közlekedőt - gyalogostól az autósig - hogy a szabályokat betartva, a biztonságot szem előtt tartva közlekedjen!

Időközben az esetről a helyszínre rálátó térfigyelő kamera felvétele is nyilvánosságra került, amely az alábbi videóban tekinthető meg: