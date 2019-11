Stílust váltott a Renault Captur – menetpróba

Mintha konditeremben járt volna a jámbor Captur, ahonnan vaskos izmokat növesztve indul újra hódító útjára

Hátul változott nagyobbat a formaterv

Miközben a sziluett megmaradt, sokkal izmosabbá vált a Renault Captur új generációja, amely után jóval többen megfordulnak majd az utcán, ebben biztos vagyok. Nem csak azért, mert vidám színeket csempészhet az utcaképbe a 90 különböző színkombinációnak köszönhetően, hanem a maszkulinabb megjelenése miatt is. Bizony, az új Clio arcát öröklő kompakt szabadidő-autó rendkívül sokféle „ruhával” rendelhető. A tető és a karosszéria színe eltérő lehet, emellett az autó oldalán látható díszbetét, valamint az első lökhárító alján trónoló, motorvédő lemezt imitáló műanyag színe is variálható, és akkor a visszapillantó tükrök házait még nem is említettem. Szóval így jön ki az a 90 különböző variáció, ám az individualisták az utastérben is kiélhetik magukat, amire kicsit később kitérek.Előbb járjuk körbe gyorsan a Renault második típusát, ami az új CMF-B platformra épül. Azért fontos ezt megemlíteni, mert ez egyben azt is jelenti, hogy a Captur palettáján is megjelenik a hibrid hajtáslánc, ahogy az a Clio esetében is megtörténik. A fentebb említett izmosabb forma már a motorháztető domborításaival elkezdődik, és tényleg nagyon hasonlít a Captur frontja a Clión látotthoz, így hatványozottan vadabb tekintettel falja a kilométereket.

Továbbá az autó oldalára is látványos fény-árnyék vonalakat rajzoltak, amin naplemente idején fantasztikus játékba kezdenek az odaérkező fotonok.

Zseniális a fény-árnyék vonalak elhelyezkedése

A lámpák C-betűket formáznak

Renault Captur, második generáció - méretek Hosszúság [mm] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tengelytáv [mm] Csomagtér [l] 4227 1797 1576 2639 536-1275

Ehhez a hátsó sárvédők domborítása asszisztál, ami fontos szerepet játszik abban, hogy szélesebbnek, sportosabbnak láttassa a Capturt. Viszont a legmarkánsabb változás hátul látható. Az új lámpatestek tökéletesen rímelnek az elsőkre, természetesen mind elöl, mind hátul alapáron LED-fények járnak.Az autó növekedése magától értetődően az utastér tágasságában is pozitív fordulatot hozott. A tengelytáv 33 milliméterrel nőtt, 2639 milliméterre, míg a karosszéria teljes hossza 11 centit nyúlt meg, 4227 milliméterre. A szélesség 19 millimétert nőtt, ám bent 15 milliméterrel szélesebb a tér elöl és 40 milliméterrel hátul. A hátsó sorban utazók lábtere ráadásul 17 milliméterrel tágasabb. Ezeknél a száraz adatoknál azonban fontosabb, hogy valóban rendkívül kényelmes elöl-hátul a Capturban utazni. Egy közel 180 centis sofőr mögött egy ugyanolyan magas felnőtt is bőven elfér, és az ott helyet foglalóknak is jár a külön szellőzőnyílás, illetve két USB-bemenet is.Elöl szintén rendkívül kényelmesek az ülések, a combtámasz lehetne egy kicsit vaskosabb, de az a bizonyos „franciás kényelem” továbbra is tetten érhető. Szinte az összes műanyagot lecserélték puhább tapintású változatokra és arról sem feledkeztek meg a tervezők, hogy az apróbb holmit legyen hova pakolni. Hatalmas a kesztyűtartó és összesen 27 liternyi tárolóhelyet alakítottak ki szerte az utastérben. A 10 colos digitális műszeregység szemet gyönyörködtető képet ad és többféle stílus is választható a megjelenítéshez.

A középkonzol pedig szintén a Clióból lehet ismerős, a kategória legnagyobb érintőképernyős kijelzőjével, amennyiben az ügyfél azt rendeli, ugyanis a 9,3 colos monitor mellett azért választható kisebb is.

Feldobják az utastér hangulatát a kasztni színére fényezett betétek

A középkonzol a Clióból ismerős. Az automatizált váltóval felszerelt modelleken a váltó alatt még van tárolóhely

536 literről 1,2 köbméterre növelhető a csomagtér mérete

Széles a motorválaszték

Az automatikus váltóval felszerelt példányokon egyébként még látványosabb a középkonzol a maga „lebegő” kialakításával, ami annyit tesz, hogy az előrenyúló „tálca” alatt is van még tárolóhely. A személyre szabhatóság jegyében pedig itt is 48 féle színnel választhatók bizonyos burkolatok, illetve a hangulatvilágítás beállításakor 8 szín közül lehet válogatni.Motorfronton három-, illetve négyhengeres szerkezetek között válogathat, akinek megtetszett a Captur. Az egyliteres, háromhengeres, 100 lóerős, turbós benzinmotor mellett van még négyhengeres is 130, illetve 155 lóerővel, amelyekhez 6 fokozatú manuális sebességváltó, illetve hétfokozatú duplakuplungos automata választható (a legerősebbhez csak automata). A négyhengeres, 1,5 literes dízelek pedig 95 vagy 115 lóval kérhetők, 6 fokozatú manuális vagy 7 fokozatú duplakuplungos váltóval. A 2020 első felében érkező hibridben pedig 1,6 literes benzinmotor dolgozik együtt két villanymotorral, amelyekhez 9,8 kWh-s akkumulátor társul. Ezzel a masinával az ígéretek szerint akár 65 kilométert is lehet majd cirkálni a városban tisztán villanyhajtással!A menetpróbán a 115 lóerős benzinmotorhoz volt szerencsém, amely minden élethelyzetben magabiztosan mozgatja a Capturt. Bőven van erőtartaléka országúti előzésekhez és ugyanígy autópályázás során is kellemes, csendes szerkezet. A manuális váltó érzésre a Clióban próbáltnál feszesebb szerkezet, nagyobb élmény vele a fokozatok pakolgatása, ám az automatát nem lehet überelni kényelem terén. Bár olykor a gázpedál lenyomására meglehetősen késve érkezett a reakció, ennek ellenére okosan viselkedett mind a városban, mind a domboldalon kanyarogva.

Itt érdemes megemlítenem, hogy kellemes meglepetés a futómű feszesebb hangolása, ami sokkal élménydúsabb kanyartulajdonságokat is jelent, miközben érdemben nem romlott a rugózási komfort sem.

A futómű feszesebb, mint az ugyanerre a padlólemezre épülő Clióban

Hátulra dobfékek járnak

Renault Captur, negyedik generáció - motorok TCe 100 TCe 130 TCe 155 EDC Blue dCi 115 Emissziós norma Euro 6d-TEMP Hengerűrtartalom (cm3) 999 1333 1461 Hengerek/szelepek száma 3/12 4/16 4/8 Váltófajta/-fokozat kézi/5 kézi/6 (automata/7) kézi/6 Teljesítmény [LE (1/min)] 100(5000) 130 (5000) 155 (5500) 115 (3750) Nyomaték [Nm (1/min)] 140 (2750) 240 (1600) 270 (1800) 260 (2000) Végsebesség [km/h] 173 195 202 187 Gyorsulás 0-100 km/h 13,3 10,6 8,6 11,9 Saját tömeg [kg] 1190 1234 1266 1303 Megengedett össztömeg [kg] 1751 1775 1811 1850

Utóbbin csak a nagy felnik ronthatnak. A tesztautókban még üzemmódválasztó is helyet kapott, amellyel a sportos, a komfortos és a gazdaságos lehetőségek között lehetett válogatni. A futómű viselkedésében azonban ezek nem okoznak változást, nem adaptív szerkezet. A fogyasztásról pedig annyit tudok elárulni, amit a fedélzeti computer elárult, ez pedig 6,4 liter a manuális váltóval vegyes üzemben, míg 7,5 liter az automatizált sebességváltóval, bár utóbbival az athéni dugóban is többet araszoltunk.Végül érdemes még megemlíteni, hogy a biztonságot továbbra is nagyon komolyan veszik a Renault mérnökei, impozáns védelmi arzenállal szerelhető fel az új Captur. Többek között az autó teljes megállítására képes adaptív tempomat, sávtartó és sávelhagyásra figyelmeztető segéd, holttérfigyelő, táblafelismerő, automata fényszóró is szerepel a listán, valamint 360 fokos kamerarendszer, parkolóradar elöl-hátul és hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer is helyet kapott az autóban. A hazai kereskedésekben hamarosan megjelenik az új Captur Life, Zen és Intens felszereltségekkel, illetve a TCe 100, a TCe 130 és a TCe 155 motorokkal, valamint a Blue dCi 115 egységgel szintén manuális vagy automata váltóval, árak hamarosan!