Temus Porsche érdekel? Íme a kínai Aistaland GT7!

Kína ​​Porsche-klónja 2026 júniusában lép be a kínai piacra. Az 5,05 méter hosszú, 1,98 méter széles, 1,47 méter magas és kereken 3 méteres tengelytávval rendelkező Aistaland GT7 villanyautó LiDAR szenzorral, két motorral és aktív futóművel érkezik. Az Aistaland a Huawei és az állami tulajdonban lévő, Guangzhou-i székhelyű GAC közös márkája. A gyártó szóvivői elmondták, hogy a név az „AI Start New Land” rövidítése, ami tükörfordításban „Az AI új földet indít”, jelentsen is ez bármit. A GT7 forgalmazása Kínában 2026 júniusában kezdődik meg.

Az Aistaland GT7 orra leginkább a hasonló fényszórók miatt emlékeztet a Porsche Panamerára, míg a karosszéria többi része inkább a Taycan Sport Turismo modellre hajaz. A GT7 hajtásláncáról szinte semmit sem árultak el, ám a 800 voltos nagyfeszültségű rendszert már beharangozták. Az ismerős formájú első lámpatestek megkapják a Huawei Xpixel fényszóró-technikáját, amellyel képesek biztonsági figyelmeztetéseket és navigációs tippeket az útra vetíteni. A Huawei LiDAR szenzoráról pedig azt állítják, hogy mindösszesen 14 centiméter magas tárgyakat is képes akár 122 méterről is beazonosítani éjszakai látási viszonyok között.

A pontos árakat a vállalat még nem tette közzé, ám helyi becslések szerint nagyjából 300 ezer jüan, vagyis körülbelül 14,5 millió forintról indul majd, ami lényegesen barátibb a Panamera árcéduláján látható összegnél. Ezek azonban kínai árak, így egy esetleges európai bevezetésnél lényegesen magasabb árakra kellene számítani. Ennek a veszélye azonban aligha fenyeget, a Porsche-küllemű villanyautó jó eséllyel a kínai piac különlegessége marad.