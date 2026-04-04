Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!

Március 30-án a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársai Csákvár külterületén, a 8126-os úton ellenőrizték a sebességet. A műszak elején azonban még nem tudták, hogy a hét legdurvább gyorshajtási fotóját készítik majd el az út széléről. Egy Kia EV6 sofőrje ugyanis néhány perccel dél után 152 km/órával száguldott el a traffipax előtt. A sofőr jutalma egy 140 ezer forintos bírság és 6 előéleti pont lett. Az egyenruhások az eset kapcsán kiemelték, hogy a közút nem versenypálya, illetve minden sofőrt arra kérnek, hogy tartsák be a sebességhatárokat.

