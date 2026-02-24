kedd, február 24, 2026
  • Benzin: 565 Ft
  • Dízel: 575 Ft -
Tovább emelkednek az üzemanyagárak szerdán, íme a várható átlagárak!

Tovább emelkednek az üzemanyagárak szerdán, íme a várható átlagárak!

Németh Kornél
0
kevesebb mint 1 perc

Szerdán folytatódik az üzemanyagárak emelkedése a hazai töltőállomásokon: mutatjuk a változás mértékét és a várható kiskereskedelmi árakat!

Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak szerdától a Holtankoljak.hu legfrissebb értesülései szerint. Egy liter benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal emelkedik, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal kerül majd többe a töltőállomásoknak literenként. Fontos megjegyezni, hogy a kutak a mától érvényes nagykereskedelmi áremelést is érvényesítették a kiskereskedelmi áraikban, így vélhetően az újabb drágulást sem nyelik majd be. Nagy valószínűséggel szerdán átlagosan 566 forintot fizethetünk majd egy liter 95-ös benzinért, ugyanennyi gázolaj pedig átlagosan 587 forintba kerül majd a hazai töltőállomásokon.

