Tovább emelkednek az üzemanyagárak szerdán, íme a várható átlagárak!

Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak szerdától a Holtankoljak.hu legfrissebb értesülései szerint. Egy liter benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal emelkedik, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal kerül majd többe a töltőállomásoknak literenként. Fontos megjegyezni, hogy a kutak a mától érvényes nagykereskedelmi áremelést is érvényesítették a kiskereskedelmi áraikban, így vélhetően az újabb drágulást sem nyelik majd be. Nagy valószínűséggel szerdán átlagosan 566 forintot fizethetünk majd egy liter 95-ös benzinért, ugyanennyi gázolaj pedig átlagosan 587 forintba kerül majd a hazai töltőállomásokon.

