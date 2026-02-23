Újabb európai gyártó hátrál meg: minden eddig bejelentett villanyautóját kukázta!

Lassan minden gyártótól megérkezik csendben a beismerés, hogy a 2020-as évek eleji ígéretek túlságosan optimisták voltak, a világ pedig közel sem nyitott olyannyira az elektromos autókra, mint azt akkor a döntéshozók gondolták. Ezúttal a Lamborghini szenved némi presztízsveszteséget, ugyanis egy interjú során kiderült, a korábban beharangozott EV-ket már régen elengedték.

A márka vezérigazgatója, Stephan Winkelmann a The Sunday Times magazinnak adott interjújában elismerte, 2025-ben leállították a korábban koncepcióautóként már 2023-ban bemutatott Lanzador villanyautó fejlesztését – legalábbis eddigi formájában – valamint a következő Urus generáció sem lesz tisztán elektromos. Emellett elmondta, a döntést nem volt egyszerű meghozni, több mint egy évig gondolkodtak, ugyanakkor azt tapasztalták, a vásárlóközönség nem igazán szeretné kinyitni a pénztárcáját egy olyan Lamborghiniért, amelyben nincs sem V8-as, sem V12-es motor.

„Egy villanyautó fejlesztésébe fektetni, amikor sem a piac, sem a vásárlók nem állnak rá készen, nem más, mint drága hobbi, ami pénzügyileg felelőtlenség a befektetők, a vásárlók, a dolgozóink és a családjuk irányába – indokolta a döntést az olasz autómárka első embere.

Ugyanakkor nem kell elkeserednie senkinek, aki mégis szeretne majd valamikor az utakon látni akár Lanzadort, akár következő generációs Urust. A márka ugyanis azt tervezi, mindkettőt piacra dobja, csak nem tisztán elektromosként, hanem konnektoros hibridként. Ilyen technikával már készül Lamborghini, ez alapján pedig vásárló is akad rá, legalábbis a logika azt diktálja, hogy nagyobb rá a kereslet, mint az elektromos modellekre.