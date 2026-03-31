Újabb ráncfelvarrás a Volkswagentől: frissül a Caddy, íme az első fotók az új külsőről!

Bő egy héttel a Multivan ráncfelvarrásának bejelentése után az átdolgozott Caddyről is közzétette a Volkswagen az első fotókat. A legszembetűnőbb változás a frontrészen érhető tetten kiviteltől függetlenül, mivel az olcsóbb verziók fényezetlen lökhárítóin is módosítottak. Emellett néhány új felniszett is érkezik a Caddy modellcsaládhoz, valamint eddig nem elérhető fényezésekkel is lehet majd konfigurálni a típust.

Az utastérről egyelőre nem közölt részleteket a VW, viszont a közleményben leírtak szerint ezen a téren még komolyabb módosításokat eszközöltek. Erről az idei év közepére ígértek tájékoztatást, ugyanis ekkor indul majd a frissített változat előértékesítése.

