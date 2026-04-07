Vajon folytatódhat a sikertörténet? Próbán a Toyota RAV4 új generációja

Jelentősen megváltozott a hatodik generációs RAV4 formaterve, de hát egy igazi generációváltás úgy az igazi, ha az kívülről is jól látható. Még akkor is, ha a leköszönő változat dizájnja vallójában jól öregedett, egyáltalán nem tűnt avíttnak. Azonban az újtól sem kell félni, ha esetleg furcsának is tűnik egyeseknek a képeken, akkor mindenkit megnyugtathatok: élőben nagyon is jól áll a "király új ruhája". Szögletes, terepjárós, vagány. Főleg a GR Sport változat orra, ami természetesen sportosabb lökhárítót és hűtőmaszkot kapott. A fényszórók is egy új formanyelv szülöttjei, htul pedig szintén teljesen átalakult a RAV4, és itt már ment a találgatás a szakmabeliekkel, hogy mire hasonlít, de ahány ember, annyiféle benyomás, ezért nem is kezdek bele a elsorolásba. Oldalról pedig szintén nem unalmas az autó, a fény-árnyék vonalak, a domborítások, a kéttónusú fényezés, a sziluett mind-mind segít látványos és kívánatos szabadidő-autóvá tenni a RAV4-est.

A méret viszont nem nőtt látványosan, a tengelytáv lényegében azonos az előddel, de ez nem is baj, mert a D-SUV szegmensben eleve méretes jószágok várják a vásárlókat. Hosszában 3 centit nőtt a RAV4, széltében másfél centit, magasságban pedig még csökkent is közel 4 centit, de ebből semmit nem érezni az utastérben, ugyanolyan tágas maradta fejtér. Meg minden, hiszen elöl nagyon kényelmes az autó, és hátul még a felnőttek sem panaszkodhatnak a lábtérre, a csomagtér pedig alapból 514 literes és hajtáslánctól függően akár közel két köbméteresre is bővíthető.

Utastér

Habár megnőtt az infotainment kijelző, szerencsére nem estek át a ló túloldalára a digitalizációval a mérnökök. Körülbelül ilyen a tökéletes arány a fizikai gombok és az érintőképernyőről elérhető funkciók között. Érdekes, hogy a műszerfalat 4 centivel lejjebb pozicionálták. Ettől egyrészt úgy érezheti magát a sofőr, mintha magasabban ülne, másrészt minden testalkathoz beállítható úgy az üléspozíció, hogy a kormánykerék karimája ne takarja ki a 12,3” colos digitális műszeregységet. Új egyébként maga a kormánykerék is, a fogása kiváló maradt, a változás a gombok elhelyezésében keresendő. Szerencsére minden egyértelmű, könnyen kezelhető. Ugyanez igaz az új szofterrel futtatott multimédiás rendszerre is. A 12,9 colos érintőképernyőn gyorsan boldogul a felhasználó, mármint gyorsa rendszer és könnyen kiismerhető a menürendszer is.

Az új középkonzol is felhasználóbarát szemléletet tükrözi. A magasabb felszereltségi szinten két vezeték nélküli töltő és két 45 W-os USB csatlakozó is helyet kapott, így az első utasok egyszerre több eszközt is tölthetnek. Ezek a töltők háromszor nagyobb teljesítményűek a szokásos 15 W-os verziókhoz képest, így harmadával rövidebb töltési időt kínálnak. A töltők tabletekkel és notebookokkal is kompatibilisek, így az autó digitális munkaállomásként is használható.

Az első sorban elérhető töltési lehetőségek mellett a középső és felső felszereltségi szinteken további három USB csatlakozó található hátul, így összesen öt ilyen kapcsolódási pont áll rendelkezésre – ezzel minden utas gondtalanul használhatja eszközeit, és még hosszabb utazások során sem kell az akkumulátorszint miatt aggódni. Kétféle belső szín választható: elegáns fekete és praktikus világosszürke. A minőségérzet jó, az anyaghasználat nem olcsó hatású és az újonnan fejlesztett ülések nagyon kényelmesek, valószínűleg hosszabb utakon is, bár ez csak a részletesebb teszt során fog igazán kiderülni.

Hajtásláncok

Hozzánk kizárólag hibridkét érkezik a RAV4, ám kétféle lehetőség közül választhatnak a márka ügyfelei. Az egyik a full hibrid, a másik pedig a konnektoros. Utóbbi szintén új generáció, de az előbbin is optimalizáltak. Nézzük először a PHEV-et! Alapja a 2,5 literes, négyhengeres benzinmotor, amely a villanymotorral együtt 309 lóerőt tud összkerékhajtással, de most már fronthajtással is elérhető, ám így "csak" 272 lóerős, ugyanakkor ez is bőven elegendő a SUV dinamikus mozgatásához.

A Li-ion akkumulátor 22,68 kWh kapacitású, elődjéhez képest ez 30 százalékkal nagyobb érték. Egy továbbfejlesztett első elektromotornak küldi az energiát, amely az elődhöz képest 16 kW-tal nagyobb, 150 kW-os teljesítményt nyújt, így az AWD RAV4-nek csupán 5,8 másodpercre van szüksége a 0–100 km/órás gyorsuláshoz. Mondanom sem kell, ez már sportautós érték. Az új akkumulátorcsomag jelentősen gyorsabb töltést is lehetővé tesz. A 50 kW-os DC fedélzeti töltőnek hála a körülményektől függően akár 30 perc alatt is feltölthető az akkumulátor 10-ről 80 százalékra. Az otthoni, vagy a normál nyilvános töltőállomásokon is gyorsabb a töltés az új, 11 kW-os AC töltőnek köszönhetően. Vezetni is kellemes az autót, persze érezni, hogy ez a nehezebb a full hibridhez képest, de a futóművét nagyon ügyesen hangolták, ezért az átlagos közlekedési viszonyok között igazából fel sem tűnik a többlet tömeg.

A full hibrid hajtáslánc is a 2,5 literes, négyhengeres benzinmotoron alapul, ám megnövelték a nyomatékát 221 Nm-re. Ebből is elérhető összkerékhajtású, vagy fronthajtású, az AWD változat teljes rendszerteljesítménye immár 194, míg az FWD változaté 185 lóerő. Továbbá egy újonnan kifejlesztett, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomag kapott helyet az autóban, amely kisebb és könnyebb elődjénél. Ez növeli a bemeneti és kimeneti teljesítményt, javítva az üzemanyag-hatékonyságot és a vezethetőséget. Az új, öntött alumínium ház integrált rögzítésekkel teszi egyszerűbbé a beépítést. Az akkumulátorcellák közötti hegesztésnek köszönhetően csökkent az alkatrészek száma, míg a biztosítékokat az akkumulátorcsomagba integrálták, így nincs szükség biztosítékdobozra. A transaxle motor frissítései között szerepel a tekercs végének rövidítése, a mágnesek elrendezésének módosítása és egy új kenési rendszer. Ezek a változtatások csökkentik a veszteségeket és növelik a teljesítményt az előző generációhoz képest.

Vezetése ennek is kellemes, igazából a leköszönő RAV4 minden erényét megtartotta, de a GR Sport változat mind közül a legélvezetesebb. Ugyanis most nem csak optikai tuning történt. A teljes nyomtávot 20 milliméterrel növelték és a 12,5 milliméterrel szélesebb első kerékjárati ívek is feltűnőek. Nem hangzik óriási változásnak, mégis érezni az autó viselkedésén. Földúton nagy tempóval és aszfalton is tényleg sportosabban viselkedik, feszesebb, pontosabb a kormányzás, bár tény, hogy gyorsulásban és rugalmasságban ugyanazt hozza. A hazai utakon valószínűleg ez lesz a rázósabb, viszont jóval nagyobb élvezeti faktort rejt, mint a sima változtatok.

Árak

Természetesen a Toyotánál továbbra is úgy gondolkodnak, hogy a biztonság nem lehet extrafelszerelés, ezért már az alapverziókban is ott van minden fontosabb vezetősegéd, amelyeknek működésén tovább finomítottak. Az új RAV4 már itthon is rendelhető, a fronthajtású, full hibrid alapára 17 660 000 forint. Az összkerékhajtású full hibrid 18 610 000 forinttól vihető. A PHEV fronthajtással 21 370 000 forintról indul, míg összkerékhajtással 22 600 000 forint az alapára. A Toyotának nagy tervei vannak itthon, hiszen 1800 darabot szeretnének idén értékesíteni az új modellből, amellyel valószínűleg bekerülhetnek a kategória Top3 legnagyobb darabszámban eladott autója közé. A termék meggyőző, az árazás magabiztos, viszont az árverseny is éleződik az újonnan megjelenő márkák miatt.