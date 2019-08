Vajon melyik a jobb? Audi e-tron vs. Jaugar I-Pace

Az e-tron is tipikus Audi, de az I-Pace sem akar feltétlenül villanyautónak látszani. Mindkettő nagyon csendes és nagyon fürge, de a Jaguar érezhetően gyorsabb, hiszen könnyebb is

A vonalvezetés miatt nem feltűnő, hogy a kupés I-Pace-nél egy jókora arasznyival hosszabb az e-tron. A szintszabályzós futómű az e-tron esetén alapáras, az I-Pace csak felárért (mintegy 500 ezer Ft) adja, a 20 colos felnikkel így sem kényelmes

Audi e-tron vs. Jaguar I-Pace - méretek Hosszúság [mm] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tengelytáv [mm] Csomagtér [l] Audi e-tron 4901 1935 1629 2928 660-1725 Jaguar I-Pace 4682 2011 1565 2990 656-1453

Az Audi tesztautó 21 colos kerekeket hordott, rajta is érződött, nagyobb fogyasztásához nagyobb akkumulátort is kap, így nehezebb is

Balra az Audi egyszerre technokratább, egyben nagypapásabb, elegánsabb műszerfala,jobbra pedig a Jaguar sportosabbja. Mindkét villany SUV-ban három digitális kijelzőt találunk. A menürendszer egyikben sem egyszerű, de az Audié egyértelműen kezelhetőbb

Audi e-tron vs. Jaguar I-Pace - belső méretek Audi e-tron Jaguar I-Pace Belső szélesség elöl [mm] 1560 1540 Belső szélesség hátul [mm] 1510 1530 Belmagasság elöl [mm] 920-990 890-940 Belmagasság hátul [mm] 960 960 Hátsó lábtér 180 cm-es vezető mögött [mm] 270 265 Ülőlap hossza elöl [mm] 540 530 Ülőlap hossza hátul [mm] 520 490 Csomagtér maximális szélessége [mm] 1400 1210 Csomagtér szélessége a kerékdobok között [mm] 1050 1050 Csomagtér magassága [mm] 440-670 430-620 Csomagtér hossza [mm] 1020 930 Csomagtér hossza üléshajtással [mm] 1900 1850 Raktérnyílás szélessége [mm] 1100 1050 Raktérnyílás magassága [mm] 840 780

Konfiguráció kérdése a színvilág, az anyagminőség azonban már márkajellemző, utóbbi az Audiban érezhetően jobb

Bár az Auditól elmarad hajszálnyit a Jaguar, itt is prémiumvilág, sportos prémiumvilág fogad

Mindkét autó orra nyitható, mindkettőben van is töltőkábel-tároló, az Audi esetén a "gépháztetőn" túl még egy további fedél is nyitandó

Alapméretükkel 660, 656 literesek a csomagterek, nyilván a padló alatti térrel. A raktér hossza az Audi esetén érezhetően nagyobb

Audi e-tron vs. Jaguar I-Pace - műszaki adatok, árak Verzió Audi e-tron 55 quattro Jaguar I-Pace EV400 AWD Teljesítmény 408 LE 400 LE Nyomaték 664 Nm 696 Nm Akkumulátor kapacitása 95 kWh 90 kWh Tölthetőség AC: 11 kW, DC: 150 kW AC: 7 kW, DC: 100 kW Gyorsulás 0-100 km/h 5,7 4,8 Végsebesség [km/h] 200 200 Fogyasztás - WLTP, vegyes 23,7 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km Fogyasztás a tesztkörön 21,4 kWh/100 km 19,8 kWh/100 km Elvi hatótáv 414 km 409 km Saját tömeg [kg] 2565 2208 Megengedett össztömeg [kg] 3130 2670 Alapár 28 475 940 Ft 29 862 000 Ft A tesztautó ára 39 394 690 Ft 33 343 740 Ft

Mindkét autóban találhatunk finom részleteket, pláne a tesztautóknál. Az Audiba több mint 10 millió forintnyi, a Jaguarba "csak" 3,5 milliónyi került, a Meridian hifi 343 ezer forintos extra

Mindketten LED fényszórókkal vetítik az utat, mindketten teljes értékű autók, azonnali és jelentős nyomatékukkal, 400 kilométer fölé vihető hatótávjukkal mutatják: a villanyautózás teljesen élhető aletnatíva lehet már, igaz, egyelőre messze nem olcsón

Prémium SUV-ból is van már tisztán elektromos, nem is egy, hanem rögtön három. Az Audi e-Tron, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQC trió mindegyike indul az Év Zöldautója díjért, mindhárman a földi halandó számára elérhetetlen, csaknem 30 milliós ártartományról startolnak, de mégis érdekesek, hiszen egy eleve drága szegmensben kínálják az emissziómentes közlekedés alternatíváját, legalábbis helyi szinten. Már mindhármukhoz volt szerencsénk (én mondjuk az Audit most próbáltam először, de róla is volt már menetpróbánk , ahogyan a Jaguar I-Pace -ről és a legfrissebb Mercedes-Benz EQC -ről is). A háromból kettőt ráadásul a legutóbbi Év Magyar Autója teszten egymás mellett, egymás után is vezethettem, s elég jól kirajzolódott, hogy az Audi e-tron és a Jaguar I-Pace miként áll egymáshoz képest.Kívülről nem feltűnő, hogy az e-tron 21,9 centivel hosszabb, hiszen az I-Pace kupésabb formája, szélesebb és laposabb karosszériája optikailag nyújtja az amúgy emészthetőbb hosszt. Tengelytávból az I-Pace ad többet, s meglepő módon csomagtereik is alig különböznek, legalábbis alapméretükkel, ülésdöntéssel már egyértelműen többet ad az Audi. Utasterének belső szélességével is. Ülései kényelmesebbek, de nagy különbség - a stíluson túl - igazából nincs a két SUV beltere között, mindkettő elég tágas, elég praktikus.Elég azonban csupán beindítani az autókat, s már látjuk, a két modell két külön világ. Annak ellenére, hogy mindkettő három kijelzős, azaz még a klímapult is teljesen digitális, mindkettőben van Apple CarPlay és Android Auto, viszont az Audi infotainmentje és szellőzőrendszere is kezelhetőbb, átláthatóbb, nem utolsósorban gyorsabb.Ha a teljesítményadatokat nézzük, a mindkét esetben elöl-hátul hajtó villany-SUV-k továbbra is nagyon közel állnak egymáshoz, az Audi 408, a Jaguar 400 lóerős rendszerteljesítményt ad, előbbi 664, utóbbi 696 Nm nyomatékkal. Viszont van egy óriási különbség a két autó között: míg az I-Pace "csupán" 2,2 tonna, az e-tron bő 2,5, és ez mindenképp érződik a két autón. Nem csupán a 100-as sprinten, ami a Jaguarnál 4,8, az Audinál 5,7 másodperc, hanem minden egyes rezdülésen, a kanyarjellemzőkön is. És tudják melyik autó a kellemesebb? Többünk szerint nem a fürgébb, keményebb rugózású I-Pace, hanem a "tohonyább", akarom mondani kimértebb, de luxusautósabb, csendszobának is remek e-tron.Fogyasztási értékből logikusan a könnyebb I-Pace esetén láthatunk kedvezőbbet, s ha azonos körülmények között használjuk őket, akkor valóban az a takarékosabb, ám vélhetően mégis az e-tron tulajok fognak kevesebbszer tölteni, jobb hatótávokat elérni. Ennek pedig az az oka, hogy a már-már sportautós vezethetőségű I-Pace-nek szívesebben "tapossa" a sofőr, az e-tron sokkal inkább a nyugodt, villanyautós autózás eszköze, erre egyébként visszajelzéseket adó gázpedáljával és vetített kijelzőjével is ránevel. Ráadásul utóbbi nem csak ritkábban töltendő, gyorsabban is tölthető, esetében az AC töltés letudható "röpke" 8,5 óra alatt, míg az I-Pace esetén 13,5 órára van szükség, hagyományos konnektorból persze mindkettőjük feltöltése két napos mutatvány. További különbség, hogy a DC villámtöltés is másfélszeres tempóval lehetséges az e-tronnál, csak kellően gyors töltő legyen hozzá.A változó hasmagasságot is adó légrugós futómű (millió egyéb mellett) az e-tron esetén alapáras, míg a Jaguar (542 610 Ft) felárat kér érte. A bázisár az Audi esetén a szerényebb, de extrákkal - ahogyan azt a hasonlóan extrázott tesztautók is mutatták - a Jaguar ára maradhat szerényebb, igaz az Audi sofőrsegédek terén erősebb. Ebben a szegmensben persze aligha a vételár lesz a döntő, s ezt jól mutatják már az eladási számok is: július végéig 24 e-tron kapott hazai rendszámot, míg I-Pace-ből épp egy tucatnyi, azaz fele annyi. Egyik sem szerény mennyiség persze - az árkategóriát és a még sokak számára fura, ám annál inkább szerethető - hajtásmódot illetően. Ha a két autó közül kellene választani, én is az e-tronra voksolnék, de mindenképp kipróbálnék egy EQC-t is a szegmensből, a trióból ugyanis a külföldi vezetés tapasztalata alapján az a kedvencem, annak ellenére, hogy az is lassabban tölthető, mint az e-tron. Ugyanakkor a 400 kilométeres hatótávok és az alsó hangon is 100 kW-os tölthetőségek esetén a villanyautózás már mindenképp nagyon is élhetőnek tűnik.