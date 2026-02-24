kedd, február 24, 2026
Videó: leokádta korommal a rendőrautót, miközben a záróvonalon előzött!

Németh Kornél
Az egyenruhások nem nézték jó szemmel, hogy a sofőr három különböző szabálysértést is elkövetett az indokolatlan kormoláson felül.

A veszprémi egyenruhások 4 az 1-ben akció keretei között szabhattak ki bírságot egy sofőrnek a napokban. Az ezüst színű kombi vezetője irányjelző nélkül hajtott ki a körforgalomból, majd brutális koromokádás közepette, a záróvonalra fittyet hányva előzte meg az előtte haladót. A mögötte érkező álcázott járőrautó azonban mindent rögzített, a rendőrök pedig azonnal félreállították a járművet. Ekkor derült ki, hogy a sofőr még a biztonsági övét sem használta. A rendőrök az alábbi videón látható esettel kapcsolatban kiemelték: az irányjelző használata nem udvariasság, hanem kötelező jelzés a többi közlekedő számára, a záróvonal átlépése balesetveszélyes és tilos, a biztonsági öv használata pedig életet ment, minden ülésen.

