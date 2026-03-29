"Világelsők leszünk hibrid technológia terén" - íme az MG kínai csúcstechnikája testközelből!

Az MG bemutatta a SolidCore névre keresztelt, forradalminak kikiáltott akkumulátorát, amely még idén, az MG4 Urban modellben debütál majd. A fél-szilárdtest akkumulátorok sorozatgyártásával elsőként lép piacra a SAIC tulajdonában álló, angol-kínai gyártó. Az új technológia nagyobb hatótávot, gyorsabb töltést, finomabb teljesítményleadást, magasabb biztonságot és kiemelkedő hidegüzemi működést kínál. A cellákban alkalmazott szilárd elektrolit védőrétegként is funkcionál, így növeli az akkumulátor élettartamát, és megfelel a jövő szabályozási követelményeinek is. Mindezt Frankfurtban, az MG Techday rendezvény keretei között személyesen is megtekintettük, a cikkben szereplő képek bármelyikére kattintva, a lapozható galériában a kiállított alkatrészeket, anyagokat és műszaki megoldásokat is végigpörgethetitek.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Dr. Li Zheng, az MG akkumulátorokkal foglalkozó tudóscsapatának vezetője a rendezvényen elmondta, hogy az új, fél-szilárdtest akkucsomagok már jelenleg is 95%-ban szilárd elektrolitot tartalmaznak, de a gyártó aktívan dolgozik a teljes egészében szilárdtest akkucsomagok fejlesztésén is. Az új akkucsomagok élettartama legalább 3000 töltési ciklus, ami után a hatásfok nem csökkenhet 80 százalék alá. Mindez heti két töltéssel számolva közel 29 éves élettartamot és töltésenként csak 300 kilométerrel számolva is legalább 900 ezer kilométert jelentene, vagyis ezzel a vállalással a gyártó lényegében azt állítja, hogy ezek az akkucsomagok bőven túl fogják élni a járműveket.

-Hirdetés -

Dr. Zheng Hozzátette továbbá azt is, hogy az életciklusuk végén ezek az akkucsomagok sokkal könnyebben hasznosíthatók újra, mint a hagyományos elődeik, mivel a szilárd elektrolitok jóval kevésbé veszélyesek a környezetre, illetve jóval kisebb kockázatot jelentenek egy esetleges sérüléskor és a szakszerű feldolgozás közben is. Megerősítették továbbá azt is, hogy az MG az összes elektromos modelljében alkalmazni fogja ezt a technikát, várhatóan a következő frissítéssel vagy generációváltással minden típus megkapja a fél-szilárdtest akkukat. Elmondta, hogy a teljes mértékben szilárdtest-akkucsomagból is rendelkeznek már működő prototípusokkal, amelyek az elvárt teljesítményre is képesek, a jelenlegi fejlesztések pedig a sorozatgyártás lehetőségeiről és megvalósításáról szólnak.

A rendezvényen azonban nem csak a villanyautókról esett szó. Az akkufejlesztéssel párhuzamosan ugyanis a márka tovább erősíti pozícióját a hibrid hajtások terén is: a Hybrid+ rendszer fejlesztéseit is bemutatták. Az MG 2025-ben 137 000 hibrid járművet értékesített, miközben az MG HS számos európai országban a 10 legnépszerűbb hibrid modell közé került. Éppen ezért a Hybrid+ rendszer fejlesztése is kiemelt szempont, főleg az európai piac számára. Ennek része az új, 350 voltos, 1,83 kilowattórás akkucsomag is, amely akár 151 kilowatt áramot is képes felvenni, ezzel a töltési teljesítménnyel pedig kiemelkedő hatékonysággal tud üzemelni az MG modellekben.

A Hybrid+ rendszerrel kapcsolatban Qiu Jie, az MG globális kutatás-fejlesztési és innovációs központjának alelnöke adott tájékoztatást, aki egyébként a Kínai kormány 14. ötéves fejlesztési tervében is dolgozott 2021 és 2025 között. Az alelnök elmondta, hogy az új rendszer továbbra is az 1,5 literes, négyhengeres erőforrásra épül. Az erőforrás ezúttal Miller ciklussal működik, illetve nem csak az Euro 6 szabvány jelenlegi válfajával, de már a hamarosan érkező Euro 7 normával is teljes mértékben kompatibilis. Kiemelte, hogy az ő hibrid hajtásláncuk sok szempont terén megelőzi a Toyota alternatíváját, a Hybrid+ rendszert pedig egy következő evolúciós lépcsőként emlegette a belső égésű motorra épülő megoldások között. A cégcsoport nem titkolt célja, hogy világelsők legyenek a hibrid technológia terén, ami mindenképpen bátor és ambiciózus vállalás.

A rendszer különlegessége a villanymotor elhelyezése, illetve a különböző vezérlőegységek összevonása, ami lehetővé teszi, hogy a hajtás egyetlen mikroszekundum, vagyis a másodperc egymilliomod része alatt reagáljon a változásokra. Qiu Jie külön kiemelte, hogy a hibrid rendszer ennek köszönhetően képes a motor rezonanciáit digitálisan csillapítani, ami még simább járást és még kényelmesebb használatot eredményez. Az MG ezzel is éles kontrasztot kíván állítani a hangos és rengeteg rezonanciával járó háromhengeres motorok terjedésének európai trendjeivel szemben, bizonyítva, hogy a megfizethető takarékosság nem kell, hogy kényelmi kompromisszumokkal járjon. Az alelnök azonban nem zárkózott el a háromhengeres motorok használatától sem a jövőt illetően, de hozzátette, hogy a rendszerük akár egy hatékonyabb, háromhengeres erőforrás rezonanciáit is képes olyan szinten csillapítani, hogy még a negyedik henger hiánya se menjen a vezetési élmény rovására.

Ezek a láthatóan Európára szabott fejlesztések azért kapnak kiemelt szerepet a gyártónál, mert az MG az elmúlt években jelentősen bővítette jelenlétét a kontinensen: az összesített értékesítések már meghaladták az egymillió darabot a vállalat kínai kézbe kerülése óta. A márka további növekedése innentől a jövőbeli modellek sikerén múlik, amelyeknek a minőség, a technológia, a formatervezés és az ár-érték arány terén hozniuk kell azt a szintet és azt a fejlődést, amit az európai vásárlók elvárnak. Ezért az Egyesült királyságban, Longbridge-ben működő mérnöki központ és a londoni MG Design Hub mellett a gyártó megnyitotta az új, frankfurti fejlesztőközpontját, amely kulcsszerepet kap az „Európában, Európának” stratégiában. A létesítmény fő feladata olyan modellek fejlesztése lesz, amelyek kifejezetten az európai ügyfelek igényeire szabottak – figyelembe véve a helyi éghajlati viszonyokat, útminőséget és vezetési szokásokat.

Ehhez ráadásul valóban európai színvonalú formavilág is tartozik majd, a SAIC ugyanis néhány évvel ezelőtt leigazolta Jozef Kabaň autóipari dizájnert, ő lett a cégcsoport globális dizájnközpontjának alelnöke. Ha esetleg Kabaň neve nem lenne ismerős, a munkásságát minden nap látod, sőt, nem kizárt, hogy volt is olyan autód, amit ő rajzolt. Kabaň ugyanis 2008 és 2017 között a Škoda dizájnrészlegének vezetője volt, így az ő nevéhez köthető szinte minden jellegzetes cseh modell az adott időszakból, de dolgozott BMW, Roll-Royce, Volkswagen, Seat és Audi modelleken is, a leghíresebb munkája vélhetően a Bugatti Veyron formaterve.

A híres dizájner elárulta, hogy az MG márka történelmi hagyatékának és a modern, kínai technika látványának egyszerre, mégis harmóniában kell megjelennie az új modelleken, illetve azt is hangsúlyozta, hogy fontos a letisztultság és az egyszerűség, mert így lehet minél több vásárlónak megfelelni. Vele egy exkluzív interjút is készíthettünk, amelyben az életútja és jelenlegi feladatai mellett a munkahelyváltásról, a kínai munkakultúráról, művészként a kiégés megelőzéséről, illetve az MG modellek formai részleteiről is kérdeztük, hamarosan erről is beszámolunk nektek. Egy szó, mint száz, a SAIC is nagyon komoly célokkal érkezett Európába, és ők is jelentősnek érzik a technológiai fölényüket a japán és európai gyártókkal szemben.