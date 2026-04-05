Volvo fennhatóság alá kerül a LYNK & CO európai irányítása

A bejelentés szerint a LYNK & CO európai üzletágát teljes egészében a Volvo Cars fogja üzemeltetni. A két márka eddig is szorosan együttműködött, hiszen mindkettő a Geely Holding Group portfóliójába tartozik. Az új struktúra azonban ennél mélyebb integrációt jelent.

A LYNK & CO alapötlete az volt, hogy az autó ne feltétlenül tulajdon legyen, hanem szolgáltatás. Ezért vezettek be előfizetéses modellt, ahol egy fix havi díjért használhatod az autót, biztosítással, szervizzel együtt. Az app-alapú autómegosztással, az online értékesítéssel és minimalista, fix felszereltségi szintekkel a márka erősen digitális szellemű.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A Volvo meglévő európai infrastruktúrájára és kereskedelmi tapasztalatára építve a LYNK & CO gyorsabban tud terjeszkedni, miközben csökkennek az átfedésekből adódó költségek. A két márka közötti együttműködés elsősorban az értékesítésben, a logisztikában és az ügyfélkezelésben jelennek majd meg.

-Hirdetés -

Modellek: teljes paletta Európának

A stratégiai átalakítás középpontjában a modellkínálat bővítése áll. A már ismert plug-in hibrid LYNK & CO 01 továbbra is kulcsszerepet játszik, hiszen ez volt az első modell, amellyel a márka belépett az európai piacra. Mellette azonban egyre több új típus érkezik. A tisztán elektromos LYNK & CO 02 már a következő lépést jelenti az elektrifikáció felé, míg a nagyobb méretű LYNK & CO 08 a prémium SUV szegmensben erősíti a kínálatot.

A paletta nem áll meg itt. A kínai piacon már bemutatott LYNK & CO 09 és 05 modellek is fontos szerepet kaphatnak a későbbi európai terjeszkedés során. Ezekkel a gyártó több szegmensben is jelen tud lenni, a kompakt SUV-ktől egészen a nagyobb, családi modellekig.

A Volvo bevonásával a LYNK & CO hozzáfér egy már kiépített európai értékesítési és szervizhálózathoz. Ez jelentősen lerövidítheti az új modellek bevezetési idejét, miközben javul az ügyfélélmény is. A márka eredeti, előfizetés-alapú üzleti modellje is megmarad, de a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a hagyományos értékesítés. Ez különösen fontos lehet azokban az országokban, ahol a vásárlók továbbra is a klasszikus autóvásárlási formát részesítik előnyben.