Itthon is bemutatkozott a második generációs VW Crafter

Mesterektől a mesterekhez címszó alatt érkezett meg hazánkba az új VW Crafter. A különleges road show jól bizonyítja, hogy az újdonság rendkívüli sokoldalúsággal bír.

Magyarországon is bemutatkozott a Mercedestől már teljesen független Volkswagen Crafter. Számos extrával, 2,0 literes TDI motorokkal, első, hátsó vagy összkerékhajtással rendelhető összesen 69 különböző változatban

101 napja kerekedett fel a Crafter2craftsmen csapata, hogy négy hónap alatt összesen 42 ezer kilométert megtéve, 30 országban keressenek olyan kézműveseket, akiknek egyedisége megfelel az új VW Crafter sokszínűségének. A hazai állomáson egy különleges iparággal ismerkedhettünk meg. A budaörsi reptéren működő Goldtimer alapítvány oldtimer repülők restaurálásával foglalkozik. A II. világháború előtti gépekről sok érdekességet megtudtunk, akárcsak az új VW Crafterről, amelyről korábban már írtunk a nemzetközi menetpróba kapcsán. Foglaljuk össze a lényeget!

Korábban a Crafternek sok közös vonása volt a Mercedes Sprinterrel. Az új generáció a tervezéstől a gyártásig teljes egészében a Volkswagen kezében van, a stuttgartiaknak mostantól semmi közük nincs hozzá. Ahogy korábban is, most is többféle kivitelben érhető el: dobozos, üvegezett vagy részben üvegezett, furgon, szimpla- vagy duplakabinos platós, háromféle hosszúság és tetőmagasság áll a palettán, összesen 69 verzió közül választhatunk. A meghajtásról 2,0 literes TDI-k gondoskodnak 102, 141 vagy 177 lóerős teljesítménnyel. A hajtás lehet elöl, hátul vagy mind a négy keréken, a hatfokozatú kézi váltó mellé elérhető a nyolcgangos tiptronic automata is.

A polcok és fiókok helyett lényegében bármit beépíthetünk a raktérbe. Az üres változattól az életmentésért felelős rohamkocsiig bármi előfordulhat

A kényelmet és a vezetést támogató rendszereket tekintve lényegében mindent megkapunk már manapság a haszonjárműveknél is. Ami néhány éve még csak személyautókban élvezhettünk, azt már a Crafter is tudja. Komfortülés, érintőképernyős infotainment-rendszer, LED-es első fényszórók és hátsó lámpák, parkolásasszisztens, trélerasszisztens, sávváltást segítő rendszer, aktív sávtartó elektronika, mögöttes forgalomfigyelés, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A bútorszállítástól a speciálisan felszerelt rohammentőig szinte bárminek berendezhető az új Crafter raktere, melynek köszönhetően minden bizonnyal kellően elégíti majd ki az ügyfelek igényeit. Hazai árlista továbbra sem érhető el, érdemes időnként ránézni a VW Haszonjárművek honlapjára, ahol idővel megjelenik majd a konfigurátorban, vagy felkeresni egy közeli márkakereskedést.

Összesen 42 000 kilométert tesz meg és 30 országon halad át a Crafter road showja, Magyarország a 23. ország volt, 40 000 km megtétele után jutott el idáig a csapat

