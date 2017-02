Vagyonokat érő kocsi pihent az emeleten

30 éven keresztül tárolta a Ferrarit otthonában egy hollywoodi úr

Filmbe illő a hollywoodi sztori, mégsem forgatókönyv, hanem az élet írta. Ki tudja, mikor került volna elő a ritka Ferrari, ha az úr felesége nem kotyogja ki a titkot egy ügyvédnek.

Egy hollywoodi lakásban találták ezt a Ferrari 250 GT Pininfarina Coupét, csupán 355 darab készült belőle, ez több mint 30 évet pihent az első emeleten (Fotó:Petrolicious.com)

Hollywoodban nem csak a megírt történetek szépek, a valódi élet is igazi csodákat tartogat. A sztori kicsit ködös, nagyjából ott csöppenhetünk bele, ahol egy hollywoodi úr felbérel egy ügyvédet, hogy ingatlanjait és ingóságait biztosan tudja továbbadni. Az ügyvéd hosszú megbízatása alatt többször hallott morzsákat az úr egyik apartmanjában pihenő autóról, de nem volt túl hihető a sztori. Amikor a kérdéses apartman továbbadására került a sor, rákérdezett az autóra, hogy tényleg igaz-e a történet, mire az úr vonakodva ugyan, de igennel felelt.

Második tulajdonosa ismerte az értékét és szerette is az autókat, így fel akarta újítani a Ferrarit saját kezűleg, de elfogyott a lendület. A felniket újrakrómoztatta és több alkatrészt is megvett hozzá, az autót felbakolta (Fotó:Petrolicious.com)

Mivel elég jó kapcsolatba kerültek, a tulajdonos beengedte az ügyvédet a lakásba, hogy megmutassa neki az autót, amit ott látott, attól szinte falnak rohant. Egy 1959-es Ferrari 250 GT Pininfarina Coupé állt a lakás első emeleti nappalijában. A kérdésre, hogy miért pont az emeleten, arra az úr azzal felelt, hogy Hollywood sem biztonságos annyira, hogy egy ilyen értékű kocsit egyszerűen csak a garázsban tartson. Így miután az első tulajdonostól megvásárolta a Ferrarit 1975 júliusában, 8 évig használta, majd kivágatta az apartman felső szintjének egyik falát, és beparkolt az autóval egy rámpa és az első szint magasságában futó hátsó út segítségével.

1959 októberétől decemberéig készült, Amerikában került első gazdájához. Az új tulaj már kiszedte a lakásból és felújítást tervez, de egyelőre nem adná tovább a történet miatt (Fotó:Petrolicious.com)

Motorját már felújították (Fotó:Petrolicious.com)

Fel akarta újítani, amit nagyrészt már el is kezdett, ezért darabokra szedve pihent az összesen 355 példányban készült Ferrari. Mindent részletesen dokumentált, így a szobában elszórt alkatrészek mellett a motor komplett felújítását igazoló papírok, a felnik újrakrómozásáról szóló számlák és minden egyéb papír is megtalálható volt. Mivel a kocsi vagyonokat ér, az ügyvéd nem engedhette, hogy rossz kezekbe kerüljön, és tudta azt is, hogy az úr nehezen válna meg tőle, és ez így is történt. Hónapokat várt az úr válaszára, végül eladta neki, az autót az eredeti megoldással kiszedték a lakásból a régi rámpákat használva, így most új tulajánál várja sorsát, ami valószínűleg teljes felújítást jelent, de egyelőre csak magáncélra. Az áráról nem beszélnek, de egy jó állapotú Coupé 200-tól akár 350 millió forintos árig is elkelhet.

A 250 GT Coupé valódi ritkaság, egy restaurált példány akár 350 millió forintot is érhet (Fotó:Petrolicious.com)

