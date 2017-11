A haloweeni tökfaragás nem csak gyerekként, felnőttként is élvezetes, ám van egy szint ahová valószínűleg kevesen jutnak el. A Skodánál most egy Citigót beleztek ki.

A legmenőbb Lada és Dacia találkoztak az erdőben...

Dacia Duster 1.5 dCi EDC és Lada 4x4 Urban off-road teszt

A Niva, bocs, 4x4 még mindig tökéletes terepjáró, Urban kivitele sem puhítja el, egykedvűen falja az erdőt. A Duster határai szűkebbek, de tudja tartani a lépést.

Már bemutatkozott az új Duster, az előző legutóbbi frissítése viszont nemrég érkezett. Ekkor kapott például duplakuplungos automata váltót, ami terepre nem a legjobb, de most nem is ez volt a szempont

Tudja, tudja és tudja. A Hungaroring Off-Road Centrum erdejét bejártuk a két autóval, és minden egyes ponton rá kellett döbbennünk, hogy a 4x4 még mindig tökéletes terepjáró. Ekézhetjük a Ladát azért, hogy 40 éves technikát árulnak 2017-ben, de akinek terepjáró kell, annak nincs jobb, mármint ennyi pénzért. Sokan mondják majd, hogy ott a Suzuki Jimny kinyírhatatlan japán motorral, hatékony, zárható központi diffivel szerelt összkerékhajtással és vállalható anyagokkal, de 4,5 millió alatt nem jutunk hozzá újonnan.

A Niva, bocs, 4x4 továbbra is remek célgép, amit minden egyes bukkanón bizonyított.

Az Urban a legdrágább − már ha nem ötajtós − így megnéztük, meddig képes tartani vele a lépést a Dacia közel legdrágább modellje, ha már egyszerre jártak nálunk.

A 4x4 több mint 40 éves technika, az 1,7-es sornégyes benzines motort viszont Euro6-ossá gyúrták, és az összkerékhajtás továbbra is ugyanolyan hatékony

A Lada hátsó futóműve Panhard rudakkal megtámogatott merevtengely, tekercsrugókra ültetve, nem tűnik túl finomnak, viszont hatékony. A Dusteré ezzel szemben kisautós, egyszerű csatolt lengőkaros, tekercsrugós hátsó felfüggesztés

Dacia Duster vs. Lada 4x4 Urban − méretek Hosszúság [mm] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tengelytáv [mm] Csomagtér [l] Dacia Duster 4315 1821 1695 2674 475-1636 Lada 4x4 3740 1680 1640 2200 268-585

Gyorsan szögezzük le, hogy az erőviszonyok nem teljesen egyenlőek, hiszen a legmenőbb Duster most nem összkerékhajtású, hanem a frissítéssel érkező duplakuplungos EDC automata váltós kivitel, ami csak elsőkerékhajtással érhető el. Szóval van két autónk, amiből a 4x4 Urban utónévvel is a városba való a legkevésbé, a Duster pedig oda a legjobb, de nem jön zavarba az aszfaltmentes útvonaltól sem, és ezt most nagyon jól bizonyította, hiszen szinte mindenhová tudta követni a Ladát. Szándékosan csak olyan helyeken próbáltuk, ahová direkt nem, esetleg tévedésből hajthatnánk egy városi terepjáróval, és ahol nem a hajtás, hanem a hasmagasság, a terepszögek és a rugóút a lényeg.

Nyitott összkerékhajtással itt megfeneklett a Lada, zárva persze tovább tudott menni. A Dusternek elsőkerékhajtással kellett megoldania, a deaktiválhatatlan kipörgésgátló azonnal segített

A minden centin változó szintű talajon a Dustert el sem indítottuk, ide felező kell, meg összkerékhajtás, csak az tudja kimozogni az akadályt

A Lada 4x4 még ma is ugyanazzal a szögegyszerű, gépszerű összkerékhajtással készül, mint 40 évvel ezelőtt, csupán megfejelték a rendszert szervokormánnyal és ABS-szel. Szóval az 1,7 literes benzines motor 82 lóereje alapból hátul és elöl is hajt, de a kipörgésgátló hiányában hamar zavarba lehet hozni a leátlózós akadályokon. Ilyenkor két hajtott kerék a magasba emelkedik, az erő pedig oda irányul, így ilyen helyen zárható differenciálzár nélkül csak a lendület segíthet. A Lada meg is állt az akadályon, de csak addig, amíg össze nem zártuk a hajtást, utána már nem volt kérdés. A Lada futóműve nagyon egyszerű, viszont nem teherautós laprugókkal dolgozik, hanem tekercsrugókkal, így

a hátsó merev tengely nagyobb mozgástérrel rendelkezik, mint például egy 4x4-es pickup-é

, tehát a nagyobb gödröket is szépen kimozogja. Ez volt egyébként az az akadály, ahol a Dusternél már készítettem volna a kötelet, hiszen összkerék híján nem volt sok esélye a leátlózásnál. Viszont nincs se merevtengely, se nehéz összkerékhajás, így súlyából adódóan könnyedén lépkedett át az akadályokon. A végén azért megtorpant, de a modern kütyük megmutatták, mi az értelmük, hiszen a kipörgésgátló egyből észlelte a tapadásvesztett bal első kereket és fékezgetni kezdte, ami által a jobb elsőhöz jutott a nyomaték nagy része és erőlködés nélkül vitte tovább a Dustert az 1.5 dCi és a duplakuplungos automata váltó.

Mély nyomvályú, gödrök, itt a Duster már megtámaszkodott a hasán, de irányítható maradt végig, üdítő tudni, hogy ha rossz felé visz a navigáció, nem fogunk bajba kerülni

Az emelkedős nyomvályút a Lada oda-vissza megcsinálta megcsúszás nélkül, és átlépőszöge is igencsak tekintélyes, egy éles földborda sem akadály

A Duster legjobb pontjai, amitől a terepezés is könnyedén letudható, azok az első-hátsó terepszögek és az átlépőszöge. Ennél jobb adatokat más SUV-oknál nem találunk, és itt a sérülékeny elemek száma is kevés. Ez azt jelenti, hogy ilyen zord terepen is haladhatunk anélkül, hogy a lökhárítók leérnének. Egyetlen akadálynál mondtunk nemet az első próba után, az pedig a meredek fal, amin a Lada a felezővel és az összezárt hajtással úgy ment föl, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. A Duster EDC váltója nem bírta volna, félmagasságig jutott csak, kézi váltóval és összkerékhajtással vélhetően megoldaná, de a felező hiánya úgy is feltűnne. Nem is képzelnénk, hogy a Hungaroring közepén milyen erdőrengeteg áll, az utakat nem építették ki, minden olyan, ahogy azt a természet megalkotta, csupán a tanfolyamok során járták ki pickupokkal, terepjárókkal, meg ilyen puhány SUV-okkal, mint a Duster. Szándékosan nem a mászás volt a célunk, így inkább csak ereszkedtünk a Dusterrel, a Ladát viszont minden szakaszon visszafelé is megindítottuk.

A Duster tudja azt, amivel a SUV-okat reklámozzák, hogy kirándulni is tökéletes, ilyen terepen biztosan mozog és az összkerékhajtás sem szükséges

Dacia Duster vs. Lada 4x4 Urban − adatok Dacia Duster 1.5 dCi EDC Lada 4x4 Urban Emissziós norma Euro 6 Üzemanyag Gázolaj Benzin Hengerűrtartalom [cm3] 1461 1690 Hengerek/szelepek száma 4/8 Váltófajta/-fokozat automata/6 kézi/5 Teljesítmény [LE/fordulat] 109 (4000) 82 (5000) Nyomaték [Nm/fordulat] 250 (1750) 133 (4000) Gyorsulás 0-100 km/h 11,9 23 Végsebesség [km/h] 169 135 Kombinált fogyasztás [l/100 km] 4,5 9,5 CO 2 -kibocsátás [g/km] 116 216 Saját tömeg [kg] 1424 1210 Megengedett össztömeg [kg] 1824 1535 Alapár [Ft] 4 999 000 3 399 000

Volt olyan rész, ahol a Dacia már a hasán csúszott, de a homokos talaj nem okozott kárt azon a pár méteren, és mindebből bent semmit nem éreztünk, végig irányítható maradt. Pedig egyszerű utcai négyévszakos abroncsokkal támadtuk be az erdőt, a Lada viszont rücskösebb, terepre alkalmasabb gumikkal érkezett. Egyik autóból a másikba ülve óriási a kontraszt, a 4x4 hangjai, mozgása minden olyan szükségszerű, zajos, kemény, de torpanás nélkül lépked át árkokon, vagy éppen olyan bordán, ahol már leér a hasa is. Ezzel szemben a Duster, pláne az automata váltóval szabályosan kényelmes, a ballonos gumikkal meg pláne, a motor megoldja nyomatékból az emelkedőket, ami kívülről kínos helyzetnek néz ki, az belülről teljesen hétköznapinak érződik.

Terepszögei a legjobbak a kompakt SUV-k közül, nem kell félteni, jó eséllyel sehol nem érnek le a lökhárítók. Az EDC váltóval olyan kényelmes, amilyen soha nem volt még, az 1.5 dCi meg továbbra sem szomjas, cserébe nyomatékos

A Duster meglepő közönnyel viseli a terepezést, nincs mit félteni rajta, közben meg a hétköznapokban

ez a legkényelmesebb Dacia, mivel kapcsolgatnunk sem kell, és az EDC nagyon jól dolgozik.

Ja, a fogyasztása meg nem megy 6 liter fölé sehol, normális használat mellett. A Lada 4x4-gyel városban autózni szabályosan kínzás, nem is oda termett és az Urban kiviteltől sem lesz városi autó, ellenben soha nem volt ennyire modern a [s]Niva 4x4, az ülésfűtésnek, a szervokormánynak és a rádiónak pedig az erdészek, mezőgazdászok örülhetnek igazán. Arra továbbra is a legjobb, amire kitalálták, viszont ha már a Dustert bevittük a susnyásba, akkor a Ladát is meg kellett mutatnunk a betondzsungelnek, hamarosan jelentkezünk a galériával. Kár lenne kihagyni!

Tökéletes terepjáró, egy igazi földtúró a Lada 4x4, ereje nem tűnik soknak, de a felezővel nyomatékát képes megduplázni és hatékonyan elvezetni a kerekekhez, tulajdonképpen bármit megold

