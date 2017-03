Ford Kuga 2.0 TDCi Powershift AWD Vignale teszt

„Prémium” autóhoz prémium körítés dukál. Itt mutatja meg leginkább igényesebb arcát a Kuga Vignale. Króm elemeivel, méhkasmintás hűtőrácsával és színre fújt lökhárítóival kitűnik a tömegből

Mindenből a legjobbat! 2016 vége a Ford számára többek között két új SUV bemutatását jelentette hazánkban: a zászlóshajó Ford Edge-ből a második generáció, a jóval kisebb Ford Kugából már a második generáció faceliftje kezdte meg eladásait. Míg előbbi egy óriási, szinte prémium kanadai „kupé-SUV”, addig a Kuga egy sokkal inkább európai viszonyokhoz méretezett és árazott városi terepjáró. 4,5 méter feletti hosszúságával és 1,7 méteres magasságával így sem lehet aprócskának nevezni, de az európai szemnek talán könnyebben befogadható. Már járt nálunk a legújabb Kuga, akkor egy igen takarékos 1.5 TDCi-vel, a mostani felállás azonban teljesen más. A Ford prémiumvonalát képviselő Vignale felszereltségben, legerősebb 2,0 literes turbódízelével, összkerékhajtással és 6 fokozatú PowerShift automatájával próbáltuk a Ford európai SUV-ját. Ha már lúd, legyen kövér, nem igaz?

Műanyagelem nincs, króm már annál több. Hátul krómozott kipufogóvégek és színre fújt diffúzor alakít a formán

A felniválaszték egyetlen 18 colosát viselte a téli szetthez, a speciális Vignale felnik 19 colosak. A fényezéssel sem mentek a véletlenre, a lilával enyhén megtört bézs szín egyértelműen prémium szeretne lenni. Napsütésben egész jól mutat

Fokozott luxus. Teljesen logikus döntés volt a Fordtól, hogy a négy modellből álló Vignale palettába a Kugát is bevették. Ha a prémiumság a külső Milano Grigio feláras fényezés és a számos króm kiegészítő után sem lenne egyértelmű, az utastérbe lépve is azonnal tudatja velünk. Már az ajtók tetejét és könyöklőjét is bőr fedi, nem csak elöl, hátul is, az ajtóküszöbökön Vignale felirat. Puha, fehérrel varrott bőrkárpit borítja az egész műszerfalat, ahogy a kormány is finom fogású. Fényes műanyagelem így is maradt, ám az egy olyan sötétszürkét kapott, ami a legelfogadhatóbb választás volt. A sötét elemek kontrasztos színe a fehér, vagyis inkább az ekrü, amit a steppelt Windsor Cashmere bőr ülések, az ajtókárpitok és a tető is visel, ezzel komolyan kitágítva a belső térérzetet. Utóbbi Vignale bőrülések hiper kényelmesek, ám az alapmodellénél rövidebb ülőlapot adnak, valamint hátul korlátozottabb teret széltében. A varrások néhol, főképp a műszerfalon tudnak kurta vonalakat rajzolni, és prémium irányultság ide vagy oda, a fordos vaskosság is megmaradt. Főleg a szellőzők állítója ormótlan, de a váltó melletti nagyméretű betűk, a világoskék műszermutatók vagy a lötyögősebb gombok is komolytalanná teszik az utasteret a prémiummodellek körében. Itt még tanulja a szakmát a Ford.

Mondhatni a szokásos Ford műszerfal, ám itt a lehető legtöbb elemet próbálták bőrrel befedni. Hogy ne legyen oly komor a hangulat, rengeteg a világos részlet, így az üléssek vagy a tető is

A fejlődés legkomolyabb jelei az új SYNC 3 infotainment rendszer és a frissített klímavezérlőn dedikált gombot kapó volánfűtés. Még a kesztyűtartóba rejtett Vignale kézikönyv is bőr tartót kapott

Pazar felszereltség, alapból. A Vignale modellek egyik ütőkártyája lehet az alapból is gazdag ellátmány. 12 335 000 forintos alapára (2.0 TDCi-vel) már tartalmazza a Bi-xenon fényszórókat a LED-es menetfénnyel, a volánpörgetős parkolássegédet, a láblendítéses csomagtérnyitást, a három fokozatban fűthető első üléseket (hátra sajnos már nem jutott, ellenben a hátsó sor támlái állítható meredekségűek), a 9 Sony hangszórót és a kéz nélküli ajtónyitást, valamint motorindítást. Tartalmazza továbbá a korábban említett prémium üléseket, ahol csak a sofőré memóriás és elektromosan állítható, de az legalább 10 irányban. Szintén alapként jár hozzá − ahogy minden frissített Ford Kuga modellhez − az új, egyelőre magyarul nem tudó, de a Ford életében hatalmas ugrásnak számító SYNC 3 rendszer a maga 8 colos érintőfelületével, amit elődjénél tízszer gyorsabbnak mondanak a gyáriak. Valóban gyorsabb, átláthatóbb, logikusabb felépítésű, akár hangparancsokkal is vezérelhető, bár angol kiejtést követel. Olyan kiegészítők, mint a sötétített üvegezés, az ezüstszínű tetősínek, a fűthető szélvédő vagy az adaptív tempomat már nem került be a Vignale alapok közé. Sőt, végre meglépték, ami más márkánál kiemelésre sem lenne méltó, hogy a szintén feláras kormányfűtés külön gombra került.

A kényelmes Windsor Cashmere ülések alapárasak a Vignale kivitelnél, viszont elöl rövidebb, hátul szűkösebb ülőlapokat ad. A világos bőr könnyen koszolódik, már most látni nyomát, viszont tisztán sokat dob a beltér hangulatán

Hátul otthonosan berendezkedhetünk a pohártartós könyöklőnek és a kihajtható tálcának köszönhetően. A második üléssor háttámlái állítható dölésűek

Láblendítéssel is hozzáférhetünk az alapból 456 literes, 12 voltos csatlakozót is tartalmazó csomagtérhez. Ülésdöntéssel lépcsőzetesen pakolható 1603 litert nyújt

Terepjárós karakter. A luxus kergetése mellett van egy, a természetéből fakadó másik karaktere is. 2,0 literes, 180 lóerős csúcsdízele természetesen hihetetlen nyomatékos, a 400 Nm igen szép adat, amit tudása is tükröz. Gázadásra nagyot tud ugrani, de utóbbi akár finoman is adagolható. Nem titkolja dízel mivoltát, egy terepjárónál kulturáltabban ugyan, de öblösen kerreg, ettől egy furcsa puritánságot fűszerezve a luxusközegbe. SUV létére tereptulajdonságai is meglepően jók, a Kuga épp elég magas ahhoz, hogy a legtöbb szembe jövő akadállyal megbirkózzon, a Vignale modelleknél alapnak számító összkerékhajtás pedig elég sok helyről kiszedi. A terepjárós érzésre rájátszik a magas üléspozíció (mintha egy széken ülnénk) és a magasan elhelyezett vaskos váltógomb.

Adottságainak köszönhetően terepen sem veszik el, az összkerékhajtás ügyesen boldogul a lazább talajon is. Bár a Vignale kivitelhez teljesen idegenül hat a terepjárás

Szuper futómű. Természetesen a valóban reális városi terepjáró szerepének jobban eleget tesz. Különlegesen finomra hangolt a futómű, ami még a Gyömrői út vallató aszfaltján is úgy vitt át, mint egy hajó a hullámokon. Kényelmes utazóautó is egyben, − a tempót nem igazán érezni a nagy testben -, amin a 6 fokozatú Powershift automata sem csorbít. Ugyanez a motor egyébként elérhető 6 sebességes kézi váltóval is, a Kuga Vignale másik motoropciója az 1.5 EcoBoost lehet. Megér 300 000 forintot a Vezetési Kényelem Csomag, ami olyan sofőrsegédeket sorol, mint a holttérfigyelő, a sávtartó és sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, a kissé túlbuzgó, 50 km/h-ig aktív ráfutássegéd és az ehhez járó fűthető első szélvédő, az automatikus reflektorvezérlés, az esőérzékelő vagy a táblafelismerő. Bár mindig óvatosan bánok a stop-startos dízelekkel, a Kuga rendszerével ez könnyebben ment, hiszen csak a fékpedál teljes lenyomására állítja le a motort. Városban 8 liter feletti fogyasztás a jellemzőbb, a zömében városi tesztátlag is 8,2 liter/100 km lett, pedig gyakran léptünk oda neki.

Egy ilyen finomra hangolt futóművel nem sok gondolkodást igényel, hogy nekivágjunk-e a hosszabb utaknak, vagy akár az erdőnek

Miért épp Vignale? A Vignale Kugára nem csak extra felszereltségű modellként kell tekinteni, sokkal nagyobb vonzerő lehet a mögötte rejlő ügyfélprogram. A Ford prémiummodelleket kizárólag a kiemelt Ford Store üzletek árusíthatják, ahol az úgy nevezett Vignale Lounge-ban válogathatunk az anyagminták és a színek között egy szakértő értékesítési tanácsadó segítségével. Vásárlás előtt akár egy egész hétvégén át tesztelhetjük kiszemelt Vignale modellünket, ráadásul az átadás ott és akkor történhet, ahol és amikor számunkra a legmegfelelőbb. Az autó első tulajdonosa számára a teljes élettartam alatt ingyenes a szervizelés, aminek intézését szintén leveszi a vállunkról a Ford. Minden ügyintézéshez egyetlen számot kell felhívni, ahol az ügyintézők éjjel-nappal fogadják a hívást. Ezzel próbálja célközönségének értékes idejét is kímélni a Ford, és az ötlet egyébként ügyes. A Ford rengeteg nagyszerű flottaautóval és teljesítménymodellel ajándékozott már meg minket, és a prémiumabb vonallal sem járnak rossz úton, hiszen próbálnak egy visszafogottabb, de az adott modell kategóriájában megszokottnál igényesebb vonalat is bevezetni. Ha az alapból is gazdag felszereltséget és a prémium világban megszokottnál jóval olcsóbb extrákat vesszük, a Ford Kuga Vignale közel 12 millió forintos alapára is kevésbé fájó. Az általunk is próbált dízel automatával 12 335 000 Ft alapáron, tesztautónk ára már valamivel 13 millió fölé rúg.

A modellek egyelőre visszafogottan, a mögöttük álló ügyfélprogram már teljes mértékben prémium szintű szolgáltatás. A Kuga Vignale vonzereje az igényes, terepjárós SUV alkaton kívül a Ford kitüntető hozzáállása lehet

Értékelés

Pozitív Erős dízel, ügyes összkerékhajtás, olcsó extrázhatóság, prémium kiegészítők, a kategórián túlmutató minőségű beltéri anyagok, SUV-hoz képest nagyszerű tereptulajdonságok Negatív Az alapmodellnél kisebb ülőhelyek, néhol komolytalan kiegészítők, néha öblös dízelkerregés zavarja meg a csendet

Árak

Tesztmodell alapára 12 335 000 Ft (2017. március 29.) Tesztmodell ára 13 155 000 Ft (2017. március 29.)

Tovább a műszaki adatokhoz