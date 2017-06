Nissan Micra 0.9 IG-T Tekna teszt

Amennyire unalmas volt az előző Micra, olyannyira vérpezsdítő a mostani. Mindegy milyen motor van benne, dinamikusnak tűnik. A turbós 0,9 literessel nem is megy rosszul, de messze nem egy erőbajnok

Új lapokkal játszik. Amennyire sikeresek voltak az idén 35 éves Nissan Micra korábbi generációi, olyannyira félresikerült a többi kisautónál kisebb maradt, 2010-ben érkezett negyedik generáció. Az idén piacra lépett ötödik nemzedék viszont forradalmi változást hozott. A mindig inkább kis aranyos, mondhatni cuki Micra most egyenesen vagány lett. Élre vasalt vonalaival abszolút unisex forma, olyan kisautó, ami nemtől függetlenül trendi. Nem mellesleg 1 mm híján 4 méter hosszú, amivel pont azt tudja, amit ma már egy kisautónak is tudnia kell: akár négy felnőttet is elvihet, nem is csupán A-ból B-be, hanem akár hosszabb távra is.

Rejtett a hátsó kilincs, felülre került, vaskos is a C-oszlop, korlátozott az átlós kilátás

Belül sem csalódás, sőt. Hogy a Micra formája kívülről jól sikerült, az nem kérdés, mondhatni, hogy sokkolóan ütős a forma, a far vonalait nézve kicsit úgy tűnik, hogy a dizájnerek a Toyota C-HR tervezőivel azonos anyagot szívtak, ha viszont ez korszellem, akkor örülhetünk: vége az unalmas autók idejének. Ami pedig a legjobb, a Micra nem csak kívülről lehet formás, a Tekna esetén feláras bordó bőr belső esetén nem túlzás a katalógusban olvasható „luxus kategóriás kidolgozás” említése. Ezt a színvonalat bármelyik prémiumgyártó kisautója megirigyelhetne, már ha lenne mindnek kisautója, egyelőre igazából csak az Audi indul e szegmensben. De ami még fontosabb, a szerényebb felszereltségű verzióknál, szövetkárpit esetén is választhatók vidám belső színek.

A csúcsnak számító Tekna szinthez rendelhető bőr kárpitozással abszolút prémium minőségű a beltér

Hátul éppen, elöl abszolút elegendő a helykínálat

Minőségi a vágott aljú multifunkciós kormány és a klímapanel is a fémes gombokkal. A sofőr fejtámaszába épített Bose hifi egyedi elem, térhangzást ígér a sofőrnek, az igazat megvallva viszont nem hoz átütő változást

Vidámságfaktor. Bizony, ez a lényeg, a Micrára jó ránézni, jó rá visszanézni, és benne ülni is jó. De még vezetni is, pedig mindezt úgy csinálja, hogy igazából nem combos. Csúcsmotorja, a 0,9 literes háromhengeres, turbós mindössze 90 lóerős, nyomatéka 140 Nm, oké a turbó átmeneti túltöltésével 95 lóerőt és 150 Nm nyomatékot is ki tud magából préselni, de ahhoz, hogy menjen, bizony forgatni kell. Olyankor jellegzetesen háromhengeres hangot ad. Nem túl hangos, de a zajszigetelés bizony nem túl jó, így a motort is jól hallani, illetve országúton, autópályán a Tekna esetén széria 17 colos kerekeket is. Viszont élénk a lapított aljú multifunkciós, finom bőrbe varrott kormány, nem rossz a váltó, a Micrát úgy is lehet szeretni, hogy mellette elismerjük: nem ez a tökéletes kisautó. Ellenben ma talán a leginkább trendi.

Elöl szokás szerint minőségibb az ajtókárpit, mint hátul

Hátul sem rossz, de valami hiányzik. Naná, hogy két isofixes gyerekülés közé már egy pálcikaember sem ültethető be, oké, hogy három felnőtt egymás mellé sem igen fér be, de 2+2 átlagtermetű felnőtt azért gond nélkül utazhat a Micrában, ami akár a kétgyerekes modell családi autójaként is ajánlható. Arra viszont készüljünk fel, hogy hátsó elektromos ablak még a csúcsverzióhoz sem jár, ráadásul az felárért sem rendelhető. A fejlesztéskor nem sikerült megoldani ezt a funkciót. Nem mondom, hogy letörik az ember keze, ha kézzel kell tekerni az ablakot, de míg az elektromos ablakemelőt egy gombnyomással elzárhatjuk a hátul ülő gyermekektől, a kurblit nem. Nevelési kérdésként bejön, hogy „ne tekerd le az ablakot!”.

Alapesetben kellően nagy, 300 literes, ülésdöntéssel 1004 literes, lépcsős padlójú a csomagtér

Van hova pakolni. Bár ajtózsebek csak előre jutottak, háttámla-zseb pedig csak az utasülésre, a két első ülés közötti rekeszbe a hátul ülők is pakolhatnak. A váltó előtti rekesz hangulatvilágítást is kapott, de ami a leginkább lényeges, az a csomagtér. Kereken 300 literes, ami a kisautók között jónak számít. Olyan jónak, hogy elnézzük, hogy kissé magasra, 20 centis küszöbön át kell emelni a csomagokat. Azt viszont már kevésbé szívesen, hogy a hátsó támlák döntésével az ülés jókora lépcső az amúgy 1004 literes bővített raktérben.

Csak felárért kap stop-start elektronikát, alapjáraton enyhén érezhető rezonanciájú a háromhengeres turbómotor

Sok opció, szűk motorpaletta. Az új Micra divat szerint személyre szabhatóságával fejlődött sokat. Extráival nagyautós lett. Bőrkárpitot például 0,275 millió forintért kaphatunk hozzá, de lehet benne holttérfigyelő, sávtartó és a műszerek között megjelenő navigáció, valamint automata reflektoros LED fényszóró. Feszes, de stabil futóművével, nem az igazi zajszigetelésével viszont inkább egy jópofa városi, mintsem utazóautó, egyszer-egyszer persze arra is befogható. A 0,9 literes IG-T motor nem rossz választás hozzá, városba némi kompromisszummal még az ugyanekkora szívó benzines (70 LE) verzió is megteheti, aki viszont sokat autópályázna Micrájával, az vegye a már sokszor bizonyított 1.5 dCi-t, a vele azonos teljesítményű, de jóval szerényebb nyomatékú benzines ugyanis az autópályás 130 km/órát már 3400/perc fordulattal, meglehetősen zajosan viszi. Ellenben ott is 7 l/100 km alatt fogyaszt, ahogyan épeszű távokon városban is. Egy hétvégi Budakalász-Budapest távon a 4,6 l/100 km gyári vegyes értéket is sikerült elérni, ráadásul külön figyelem nélkül. Igaz, mire leparkoltam, már 4,7-es értékkel állítottam le a motort. Ellenben minden alkalommal elcsodálkoztam: döbbenetesen prémium minőségű lett a beltér a kívülről is mutatós ötödik Micrában.

Legolcsóbban 3 195 000 forintért kaphatunk új Nissan Micrát, a képen látható autó több mint 5 millió forint, az ideális választás a kettő között lehet, bár a leginkább ajánlható dízelmotor a létező legdrágább

Értékelés

Pozitív Trendi külső, minőségi belső, jó ülések elöl, sok-sok opció Negatív Zajos futás, szűk motorpaletta, csak ötfokozatú a váltó

Árak

Tesztmodell alapára 4 599 000 Ft (2017. május 29.) Tesztmodell ára 5 214 000 Ft (2017. május 29.)

