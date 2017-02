Renault Grand Scenic 1.5 Energy dCi 110 EDC Intens teszt

Még mindig csak 4,63 méter hosszú, nem túl nagy, dizájnjával viszont kategóriájából és az utcaképből is kiemelkedő a Grand Scenic. Az égkék metálfényezés a lehető legjobb: kosztűrő, de mégis izgalmas, felára csupán 130 ezer forint

Jó párosítás. Rövid verziójában és erősebbik benzinesével teszteltük már az új Renault Scenicet, második tesztautónak pedig egy hosszú, Grand verziót kértem, lehetőleg dízelmotorral, halványan megjegyezve, hogy kedvencem az 1.5 dCi. Hiszen ilyen Grand Scenicem volt még a második generációból. Imádtam, ismerőseim sorban álltak érte, amikor eladtam. Ilyen motorral fut néhány cégautó kiadónknál. Kaptam is egy 1.5 dCi Grand Scenic tesztautót, ráadásul EDC váltóval. Azonnal nem ugrott be, de amint használni kezdtem, egyre erősebben élt bennem, hogy ennek a hajtáslánc-konfigurációnak én már bizalmat szavaztam. Az új Scenic bemutatójában ugyanis a következőket írtam: „Van egy olyan sanda gyanúm, hogy összességében legjobb az 1.6-ossal szemben 7 fokozatú EDC-váltóval is kérhető 110 lóerős 1.5 dCi lesz. Naná, hogy Grand kivitelben”. Gyanúm beigazolódott, most már határozottan állítom és tudom:

ez, a hosszú, EDC váltós 1.5 dCi Grand a legjobb Scenic.

Alaptrükk: a függőleges, de messze nem baltával vágott, hanem formailag is rendben lévő hátfal nagy csomagteret hagy

Plusz 7/22,8 centi. A Grand 22,8 centivel hosszabb és 7 centivel nagyobb tengelytávolságot adó, mint a sima Scenic. Nem is az a nagy szó, hogy csomagtere 506 helyett 533 literes, hiszen az a plusz 27 liter nem váltja meg a világot. Szemre amúgy többnek tűnik a többlet. Viszont a Grand esetén már semmiképp sem szűkös a második sor lábtere, továbbá nálunk alapáron járnak a harmadik sori ülések is. Utóbbiak persze szükségülések, sőt, ha oda bárkit is be akarunk tenni, a középső sorban is le kell rövidíteni a lábteret üléstologatással. Itt is búcsút kellett intsünk a korábbi Scénic generációk független második sori üléseinek, hiszen 2/1 osztásút kaptunk, csak a szélső helyeken Isofix csatlakozóval, minimálisan gyakorlatilag nem szabályozható támladőléssel. Lehet viszont kényelmes komfort fejtámasz, a tologatható középső könyöklődoboz hátuljában dupla USB csatlakozó és hatalmas fiók, meg persze a Scenic-hagyomány padlórekeszek sem hiányoznak. Ami viszont a legfontosabb: a nagyobb tengelytáv az egyedi módon alapáron 20 colos felnikkel szerelt Scenic rugózási komfortjának is jót tesz. A futómű itt is feszes, de már nem bántósan rázós, a hosszú Scenic szépen kirugózza az úthibákat.

Hétfokozatú automatával az 1.5 dCi a legjobb hosszútávfutó Scenic. A távtartós tempomat 8,7 colos központi kijelzővel párban mindössze 140 ezer forint

Megéri áldozni a 300 ezer forintos LED fényszóróra, okos automata reflektoros, head-up display társaságában adják, a 20 colos alufelnik minden Scenic esetén alaptartozékok

Elég 110 ló? Ha a teljesítményt nézünk, az 1.5 dCi a Scenic leggyengébb motorja. Persze nem ez a lényeg, hanem a nyomaték, 260 newtonméterével mindkét benzinesnél jobb az 1.5 dCi, ami nem mellesleg a paletta legtakarékosabb motorja, még itt, a hosszú karosszériával és automata váltóval is 4,0 literes kombinált fogyasztási értékkel. De van itt még egy ütőkártya, ez pedig az EDC7, azaz hétfokozatú duplakuplungos automata váltó. Ilyet csak az 1.5 dCi-hez kaphatunk. Jelenleg ugyanis dízelt kell venni, ha automata Scenicet szeretnénk. Ez van, meg a duplaturbós 1.6 dCi – 160 lóerővel és 6 fokozatú automatával. Miért ne lenne elég a 12,4 másodperces 100 km/órára gyorsulás és a 183 km/órás végsebesség egy családi egyterűhöz? Sokkal fontosabb az, hogy városban óriási előny a szépen dolgozó automata, hogy az autópályás 130 km/órás tempó alig több mint 2200/perc fordulattal futható, meg persze az, hogy országúton olyan kanyartempókat enged dülöngélés nélkül a Grand Scenic is, hogy átlagautók közül nincs ellenfele. Leelőz a gyorshajtó boyracer az egyenesben? Mosolyogtató, amikor kanyarban fékeznie kell, miközben mi erőltetés és fékezés nélkül megyünk utána a kanyarban.

Elöl feltűnően széles a beltér, finomak és puhák a műanyagok. Az utasülés támlája síkba hajtható. A keskeny első tetőoszlopok jó kilátást hagynak

Leghátul felnőttként kínszenvedés az utazás, gyerekeknek elegendő a hely, ha a második sori üléseket legalább középre húzzuk. A megelőző Scenickel ellentétben már nem egyenértékűek a középső sor ülései, középen korlátozott a hely, nincs Isofix

A sofőrülés felárért változtatható laphosszúságú és masszázsfunkciós, a kesztyűtartó méretes, de nyílásának helyigénye is jelentős

Sok a pakolóhely, hátra is jutott USB-csatlakozó

Igenis tud fűteni! Az új Scenic kapcsán több újságírótól is hallottam, hogy gyenge a fűtése. Igen, amennyiben Eco módban használjuk. Ha viszont bármi egyébben (Comfort, Normal, Sport és a „perszonalizálható” Perso közül válogathatunk), akkor tökéletesen fűt. Még a hatékonyságáról híres 1.5 dCi is. Indulás után 2 perccel már langymeleg levegőt fúj a ventilátor. Az más kérdés, hogy a motor teljes bemelegedése (kemény télben) mintegy 20 perc. Viszont az 1.5 dCi van annyira jó motor, az EDC7 van annyira jó váltó, hogy még zömében városban autózva is erre a hajtásláncra voksolnék. Ugyanis még keményen fagypont alatt és elég rövid távokon autózva is 6,5 l/100 km alatt maradt a városi tesztfogyasztás, a szabályokat betartva autópályán 6, országúton 5 liter alatti étvágy kalkulálható. Ennek megfelelően lett a tesztátlagunk is 5,5 literes, ami abszolút jónak mondható egy 1,5 tonnás hétüléses egyterűvel.

Bár a legtöbb funkcióhoz az érintőképernyőt kell nyomkodni, a légkondicionáló külön gombokat, illetve tekerőket is kapott

Ahogyan a többi friss Renault esetén is, itt is jutott hátra is LED menetfény

Csendes, mégis domináns társ. Az 1.5 dCi nem csak takarékos, csendes is. Ez főként akkor tűnik fel, ha kinyitjuk az ajtókat. Nem, itt nem a zajszigetelés kiváló, a motor csendes. Rossz úton (a 20 colos kerekekkel) van is gördülési zaj, autópályán hallható a méretes, de szinte holttérmentes tükrök neszelése, de a motor az csendes, ez vitathatatlan. A Scenic viszont Grand kivitelben is domináns, formájával meghatározó, kiállásával majdnem olyan, mint egy Espace. Amivel kevésbé kényelmes, az szerintem továbbra is a 20 colos felni, és az általa adott magasabb utastérpadló. Ez van, a dizájn oltárán áldozott a kényelemből és a funkcionalitásból a Renault. Viszont akkora fícsör, hogy az autóhoz (okoskulccsal a zsebben) közel sétálva első-hátsó LED fényeivel és tükörkihajtással üdvözöl, hogy csomagokkal vagy épp gyerekekkel telített kezekkel nem kell a zárással még egy gombnyomásnyit sem bajlódni, hanem az autó bezárja magát, amikor elsétálunk, hogy aligha fogunk sírni az elvesztett centikért.

Gombnyomásra hajthatjuk síkba a hátsó üléseket, az utasülés támláját csak kézzel, csak akkor, ha teljesen hátratoljuk azt

Hét üléssel a korábbiaknál kisebb, 189 literes csomagteret ad a mostani Grand Scenic, ahogyan a normál 533 literes méret is elmarad az eddigiektől. Azért így sem szerény

Jó vele utazni. A Renault eltalálta a Scenic nevét, hiszen a modellnek mindig is erőssége volt, hogy remek kilátást ad. Utazáskor az elöl ülők előtt szélesvásznú moziként pereg a táj, hátulról kilátnak a gyerekek. Ez most is így van. Továbbá már kormányremegtetésre is képes sávelhagyásra figyelmeztetés és parkolóautomatika, holttérfigyelő és távolságtartós tempomat is segítheti a sofőrt. Ezek mind jó, szépen teszik a dolgukat, de a legnagyobb királyság az automata reflektoros LED fényszóró. Brutálisan erős tompított fénnyel és valóban olyan okos reflektorkapcsolással, hogy éjszakai vezetésnél tényleg nem kell bajlódni a távolsági fény kapcsolgatásával. Ezekkel a jellemzőkkel a Scenic még akkor is feljebb lépett legalább egy fél kategóriányit, ha hátul elődjénél szűkösebb lett, a vevők ugyanis elöl ülnek, a gyerekek pedig továbbra is szeretik.

Csendes, kényelmes, takarékos utazóautó az új Grand Scenic − négy felnőttnek. Rövidebb távra heten is bele lehet ülni, úgy viszont már nem annyira komfortos. Tarthatja a sávot, lehet benne távolságtartós tempomat, holttérfigyelő, akár halszálkás helyre is le tud parkolni. A tesztautó közel 10 millió forintba került, de ez a kategóriában nem vészes

Értékelés

Pozitív Csendes, kulturált, takarékos dízelmotor, alacsony fogyasztás, korrekt duplakuplungos váltó, kényelmes első ülések, a 20 colos felnikkel is jó rugózás Negatív Hátul már 2/1 arányban osztott, középen korlátozott méretű ülés, leghátul korlátozott lábtér, nagy helyigénnyel nyíló kesztyűtartó

Árak

Tesztmodell alapára 8 599 000 Ft (2017. február 6.) Tesztmodell ára 9 969 000 Ft (2017. február 6.)

Tovább a műszaki adatokhoz