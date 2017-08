SEAT Ibiza 1.0 TSI Style teszt

Végre hosszabb távon, hazai utakon próbáltuk az új Ibizát. Ahogy a Leon az Atecához, úgy az Ibiza az Aronához idomul, illetve inkább a SUV-k alakultak a hagyományos testvérekhez

Ötödik generációjába ért, minden eddiginél érettebb a SEAT Ibiza. Az időtlen idők óta olcsó-Polóként ismert spanyol kisautóból mára 5,4 milliónál is több példány fogyott, a siker pedig nem véletlen. Továbbra is az egyszerűséget képviseli, minőségével és kiállásával mégis meggyőzőbb lehet sok szegmenstársánál. Közel 10 centit gyarapodott a szélessége a negyedik generációhoz képest, többek között ennek tudható be masszívabb kiállása, amúgy pedig 2 mm-rel rövidebb és mindössze 1 mm-rel magasabb, tehát szinte változatlan. VW-csoport szinten újdonságként tekinthetünk rá, hiszen az anyacsoport jól ismert MQB padlólemezének A0 változatát a nem csak spanyolnak mondott, de ott is gyártott kisautó kapja meg először. Most az alapnál eggyel jobb, vagyis inkább bővített Style felszereltségi szinten próbáltuk az Ibizát, ahol kizárólag a 95 lovas turbós háromhengeres TSI-vel érhető el. Meggyőző volt.

Az Ibizán debütál először a felfelé ívelt hasú fényszóró, a ledes menetfények esetünkben csökkentett méretűek, mindössze egy háromszöget alkottak a sarokban

Még a Style felszereltséghez is feláras a ledes hátsó lámpa, de erre a farra tekintve minden fillért megér

Az előd karcsú karakterét klasszikus ferdehátú kockasziluett vette át, de azért nem olyan durva a helyzet, mint Giugiaro első Ibizájánál. Csupán követik a VW-csoport által diktált dizájnvonalat, a far apró lámpái és a hátsó lökhárító például kiköpött Polo. Az orrát azért sikerült megismerhetőre faragni, határozott oldaltörései pedig kifejezetten jól mutatnak a feláras misztikuskék metálfényben. Esetünkben a fényszóró nem, csak a sarokba szorított, háromszög alakú menetfény, valamint a hátsó lámpák voltak ledesek, mindkettőt feláras extraként kapta a tesztautó. Hiába a 4,7 millió forint listaáron (kedvezménnyel 4,35 millió), Style szinten marad az egyszerű szériakülső, de persze az Ibiza is vagányítható, egész sportos kiállást kölcsönözhetünk neki, akár 17 colos felnikkel, főleg FR-ként. Azért a mi 15 colos keréktárcsáink sem mutatnak rajta rosszul, a ballonosabb gumikkal legalább komfortosabb volt a futás. Egyébként egyszerű a futómű is, elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros, így zajos, ennek ellenére csak több emberrel lesz kemény a futás, alapvetően egész jól veszi a városi, de még az országúti kihívásokat is.

Lehet, hogy a ballonosabb abroncsok teszik, de a kisautóktól szokatlan, összeszedett kiállása van. Határozott élek törik az oldalát, a C oszlop előtt élesen ível felfelé az ablak, hátul ülve azért így is jó a kilátás

Merészen tört vonalait végre az utastérbe is átvezették, a steril körítésnek köszönhetően teljes műanyag belsővel is mutatós a SEAT kisautójának beltere, az Ibiza partihangulatához azonban több vidámság kéne és nem a németes merevség. Egyáltalán nem bántóak a műanyagok, bár puha borítás csak az ajtókönyöklőkre jutott, a tetőkárpiton pedig felüti fejét a spórolás ördöge. Kontrasztszínként belül szürkét használtak, csak az Xcellence-hez jár a bézs belső, a kormány érdekes módon maradt a régi. Előre terjeszkedett a kabin, láthatóan rövidebb a motorháztető, ráadásul 95 mm-rel nagyobb a tengelytáv, ami az utastéren is érződik. Az első térérzet kisautó szinten pazar, hátul már szűkösebb, nekem például épp támlatámasztós a lábtér, cserébe nagyobb a csomagtér, mint az megszokott a kategóriában, de még az elődnél is 63 literrel nagyobb. Ami pozitív meglepetés volt, az a hátsó fejtér, 185 centimmel kényelmesen elfértem.

Hideg, steril a belső, hiába spanyol. Lehet, hogy csak az én tudatomban, de a minimalista belső igényességet sugall, így alapból is vonzó az Ibiza belseje, pedig szinte kivétel nélkül olcsó műanyagokat találunk

Bőrözött és vékony a kormány, nagyon jól vezethető vele a könnyű Ibiza, többek között a jól hangolt szervónak is köszönhetően. A kamu varrásokat kár volt erőltetni, így viszont érezhetjük, hogy nem egy Polót vettünk, „csak” egy Ibizát

Az Ibiza már legalapabb kivitelével is manuális klímás, ráfutássegédes, első elektromos ablakos – hátul kurblis, bár ez a kisautók közt a mai napig nem furcsa − és érintős, de monokróm infotainment képernyős. Legutóbbiból a Style már színeset ad, bár elég pixeles a kicsi, csupán 5 col átmérőjű érintőképernyő felbontása. Egyébként gyors, átlátható, már navira előkészített a SEAT Media System Color rendszere. Praktikus a középkonzol, számtalan tárolóval, okostelefontartóval, USB-vel, 12 volttal és pohártartókkal, a multikormány pedig könnyen társunk lesz a hétköznapokon, bár a műcérnákat nem erőltettem volna. Extraként kaptuk a digitális kijelzős automata klímát, a Driver csomag részeként pedig a Style szinthez is rendelhető tempomatot. Az utastér egyetlen negatívumaként az elálló biztonsági öv csatolóját lehetne említeni, ami buta pozíciója miatt elhúzza tőlünk az övet. Hát most na, valamit azért el kellett rontani a Polóval szemben.

Műanyag tör műanyagot az ajtókon, mégis jó ránézni. A könyöklők puha bőrt kapnak

Világosabb részletekkel dobták fel a puha, kevés oldaltartást adó szövetüléseket. Hátul kisautós a lábtér, a fejtérre nem lehet panasz

Kimaxolták, 999 köbcenti a VW-csoport jól ismert 1.0 TSI motorja, nálunk az Ibizához kapható gyengébbik, de nem csenevész 95 lóerős változatban járt. Háromhengeres létére meglepően kulturált, talán már túlságosan is. Semmi visszacsatolást nem kapunk a motortérből, annyira halk, alapjáraton azt sem érezzük, hogy dolgozik-e, vagy már rég leállította a stop-start, ami az Ibiza minden motorjához alapként jár. 1500 fordulat/perc alatt rezonáló hangot hallat, nem szívesen esünk alá. Kb. kétezres fordulatra épül fel a turbónyomás, ahonnan már nagyon finoman és dinamikusan dolgozik. Óvatosan kapjuk meg a turbó tolását, a váltások közben a turbólyuk minimális, bejövős a karaktere. A 95 lóerő pont olyan sok egy kisautóhoz, mint amilyennek hangzik, tökéletesen elégnek bizonyult, sőt, egész jót tud lépni magasabb fordulatokon.

Turbós ezresével igazi városi besorolóművész, Volánbusz-tipró, hiszen egész gyorsan kapjuk meg a turbó jóakaratát

Ahogy az Atecát is konfekciónak éreztem, az Ibiza is azt a csomagtér méretet adja 355 literével, amit körülbelül szabványnak tekinthető a kisautók között. A padló alatt a pótkerék is gond nélkül elfért

Pontos, rövid úton járó, könnyed a váltó, jó érzés a golflabda fejjel kapcsolni, bár a kuplungja elég érzéketlen. Hosszúak a sebesség-kiosztások, ahogy azt manapság az 5 fokozatú kézi váltóknál legtöbbször elkövetik, hogy autópályán se ordítson a technika. Városban így elég szinte csak hármasig váltanunk, a fordulat pedig a megengedett autópályatempónál is épp 3000 fordulat/perc, bár mindig ugyanolyan halk, így akár lehetne magasabb is, az sem zavaró. Egyébként pont 130 km/h-ig lőtték be a gyáriak, addig nagyon finom, felette már erősödik a rezonancia. Nagyon vegyes, félig autópályázós, félig városi tesztátlagunk 5,6 liter/100 km lett, ami nagyon baráti.

Korán kéri az elváltást a fedélzeti komputer váltásjelzője és bírja is az alacsony fordulatot, pedig 1500 fordulat/perc alatt szenvedősnek hangzik. Csak magasabb fordulaton jön elő a szokásos TSI-féle mély morgás

Meglepően finom részlet a műszerfal oldalába nyomott SEAT felirat...

...ahogy a csomagtérnyitó is

Pedig kollégám felkészített, ő már a hazai menetpróba után mondogatta, hogy az új Ibizával bizony nagyot lehet szerpentinezni. Kanyarokban tényleg elképesztően stabil, a menetstabilizátora pedig mindig pont akkor fogja az ívbelső kerekeket, amikor alulkormányzottá válna. Mikor elmenne az orra, ő finoman elvesz a gázból, így pont, hogy a fenekét dobja, tehát ívre fordít saját magától. Azért továbbra sem nevezhető sportos autónak, de nem is olyan sallangmentes, mint azt az anyacégtől megszoktuk. Ráadásul mindössze 1047 kiló, amit a vékony falak is jól mutatnak, így durva belegondolni, mit lehetne elérni a beltér kitisztításával. Nem is gondolnánk mennyit számít a minimális tömeg, a kategória legmozgékonyabbja nem véletlenül a Swift. Jó lesz, ha az FR változat hivatalosan is megkapja az új 1,5 literes TSI Evót, a motorpaletta első négyhengeresét, ami még az új Golfot is már-már sportosan vitte.

Azért nem egy rejtett Cupra, de lehet vele élvezeteset is autózni, csupán tiporni kell egy keveset. Segítségünkre van a menetstabilizátor, a tömegelosztás hibátlannak hat

Praktikus a középkonzol, hasznos infókkal szolgáló az infotainment. Utóbbi akár a Style felszereltséghez is feláras tolatókamera képét is mutató, a kamerához ráadásul parkolóradar is jár

A súlyos anyagiakra térve: 4 759 240 Ft listaáron a Style felszereltségű ezres turbós Ibiza, a mi extrázott tesztautónk már 5 330 180 Ft. Ez soknak hangzik, azonban komoly kedvezménnyel is számolni kell: tesztalanyunk ajánlati ára 4 145 235 Ft, ami azért már jóval barátibb. Ha valaki szívómotorra hajtana csak a Reference alapszint jöhet szóba, utóbbival szemben a Style felszereltség felára hasonló motorral mindössze 150 000 Ft. A minimális árkülönbség oka, hogy alig tér el egymástól a két szint kínálata, csak a kanyarfénnyel ellátott ködfényszórók, a már színes infotainment, a bőrkormány és a színre fújt kilincsek, valamint a tükörborítás jelenti a különbséget. Időközben egyébként az Ibiza emelt változata is bemutatkozott Arona néven, hasonló vonalvezetéssel és motorpalettával, ám a szívó nélkül, valamint nagyobb külső dimenziókkal és csomagtérrel.

Kell a kisautó-piacnak az Ibiza, az olcsóbb japánok és a túlárazott németek között félúton tanyázik. Hosszú és rövidebb távokon is szerethetőnek bizonyult

Pozitív Elképesztően halk, gazdaságos háromhengeres turbómotor, szabvány kisautó méretek, praktikus részletek, gazdag ellátmány Negatív Alacsony fordulaton rezonáló hang, egyszerű anyagok, néhol direkt elrontottnak tűnő részletek, nincs felső kapaszkodó, azaz majrévas

Tesztmodell alapára 4 359 241 Ft (2017. augusztus 3.) Tesztmodell ára 4 930 181 Ft (2017. augusztus 3.)

