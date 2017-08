Suzuki SX4 S-Cross 1.6 GL+ teszt

Egészen Splitig tiportuk, majd elképesztő átlagfogyasztással ejtett állakat a dízel Suzuki SX4 S-Cross

Tavaly ősszel frissült és kapta meg sokak által kritizált, de mindenképp karakteresebb és megjegyezhetőbb orrát az Esztergomban gyártott Suzuki SX-4 S-Cross. Szerintem így is mutatósabb a tapírfejű elődnél, ráadásul ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül foglal el kiemelt helyet a Suzuki palettában (és az eladási éllistán is), közvetlen a húzómodell Vitara mögött. 1,0 literes háromhengeresével kellemes városi terepjáró, az 1.4 turbóval már valódi erőgép, azonban dízelként most először vallott nálunk faceliftje után a hazai gyár nagyobb crossovere. Márpedig egy dízel hosszútávra való, így egészen az Adriáig hajtottuk, ahol a fokozott hazai jelenlét miatt szívélyesen fogadták. Mindez persze mit sem változtat azon, hogy a horvát sofőrök olyan kiemelt veszélyt jelentenek a tesztautókra, hogy csak a határ után múlt el a gyomorgörcsöm.

1.6-os gázolajosával a GL+ szintről kezd az SX4, itt már alapként kapja a nagyfényű ledes fényszórókat, ami elég nagy szó

Érkezés a szláv valóságba, avagy még a szállásfőnök is Yugóval jár

Klasszikus családi kilométergyűjtő forma, tágas belső dimenziókkal, szigorúan tetősínnel. Ki nem néznénk belőle, hogy kifejezetten kezes a vezethetősége

Legolcsóbb és talán leglogikusabb változatában, GL+ felszereltségben, 6 sebességes kéziváltóval párosítva próbáltuk a frissített SX4 S-Cross-t. Faceliftnek mondjuk, pedig annál többnek hívnám a Vitara futóművének beültetése és a szívó alapmotor kiiktatása után. Már elöl-hátul ledesek a fényszórók, a volánt pedig kemény, varrott bőrrel fedik. A nagyobb illesztési hézagokat mindig elnézzük egy Suzukinak, hiszen csupa szív karaktere mellett pont az egyszerűségéért szeretjük, ami azért még így is bőven meg tudja ugrani mondjuk egy Dacia szintjét. Jó, hát vannak ilyen apró blamák, hogy a fedélzeti komputer és a központi infotainment órája között néha 3 perc eltérés is adódik még az után is, hogy a külön beállítandó órák eleinte azonos időt mutattak.

A Suzuki paletta tán legjobb minőségű belterét adja az SX4. Csak a facelift után kapta meg az egyen Suzuki-multimédiát az SX4 S-Cross, ami bár sok funkcióval nem szolgál, kezelése egyszerű és gyors

Utazáshoz is szellős a hátsó lábtér, a fejtérre sem lehet panasz, az ülések puhák, hosszútávon is kényelmesek

A tesztautó átvételekor 10 000 km volt az órában, így már az utastérben használt anyagok is jobban megmutatták strapabírásukat. Ahogy a legtöbb Suzukiban, itt is domináns a fényesre csiszolt műanyag, amire olyan boldogan telepednek a porszemek, mint legyek a lócitromra, a műszerfal jó részét borító puhább műanyag viszont kirívó a Suzuki jelenlegi palettájából. Kedvenc részlet az előretolható könyöklő, ami meglepően jól esik kézre, pontosabban könyökre, bár lehetne párnázottabb, mert így csak az első 300 kilométeren kényelmes. Praktikus az alatta elrejtett USB csatlakozó, így tovább figyelhetjük a traffikat a Waze-ben. A család a hátsó ülések kétállású háttámláinak, a jól pakolható csomagtér duplapadlójának és 12 voltos csatlakozójának örült nagy erőkkel. Annak meg még inkább, hogy hátul is az elsőkkel megegyező hosszúságúak az ülések, a lábtér pedig olyan nagy, hogy strandolás után már-már kényelmesen tudjuk átvenni a vizes alsónacit.

Számtalan praktikus pohártartót rejt az utastér, az ajtók elöl-hátul elnyelnek egy másfél literes palackot. Könyöklő előre és hátra is jutott

Csempészrekeszes a raktérpadló, bár mi ezen lehetőséggel most nem éltünk. Magasabb szintjén síkpadlós a bővítve 1269 literes csomagtér

A motorizáltság telitalálat volt a hosszú utazáshoz, a kevésbé nyomatékos karakterű, de így is 320 Nm-t teljesítő dízel nagyon illik a mackós SX4-hez. Gombnyomásra röffen be az eleinte korántsem finom járású dízel. Nem titkolja beállítottságát, ez a motor bizony képes kerregni, főleg persze hidegindítás után. Hosszú kiosztásának köszönhetően városi és azon kívüli használathoz is nagyszerű társ volt a 6 fokozatú kézi váltó, és alapáron jár az autópályázó legjobb barátja, a tempomat is. Alacsony fordulaton a turbó szipogása nem várt mosolyokat csal elő belőlünk, autópályatempónál pedig az, hogy épp csak fel-fel szökkenünk a 2000 fordulat/perc szent határa fölé. Városban sajnos nagyobb az étvágya, masszív autópályás fogyasztása viszont 4,8 liter/100 km volt, amit klímával, az engedélyezett legnagyobb sebességgel, nem ritkán hegymászással abszolvált. Le a kalappal!

Hálátlan feladat szürke tesztautót fotózni, ki gondolta volna, hogy a világos talaj a titok, ami viszont kellő világítást ad. Kár, hogy nálunk nem akad fehér kavics minden utcasarkon. Még a sirálynak is bejöttt

Gazdaságosnak bizonyult a négyhengeres dízelmotor. Suzuki-betegség, de 1750-nél enyhe rezonáló hang is beköszön rövid időre, nem is érdemel több szót

Lehet, hogy a magyar suzukis szív teszi, de számomra soha egyetlen crossover vezethetősége sem volt ennyire könnyed. Ugyan dízelével nehezebb, de tesztautónk így is mindössze 1240 kg. Olyan, mintha egy hagyományos kompakt kategóriás ferdehátút hajtanánk, viszont a magasabb üléspozíciónak köszönhetően még egy fokkal kényelmesebben vezetünk és nem mellesleg az önbizalmunk is nagyobb egy part menti krúzoláskor, kizárólag narancssárga napszemüvegben, rántotthúsos szendviccsel az ajtózsebben. A kormányzás közvetlen, a hatfokozatú kézi váltó rövid úton jár, hanyagul, ujjbeggyel kapcsolható, közben mégis hihetetlen pontos: olyan klasszikus Suzuki váltó, ám még a megszokottnál is pontosabb, ahogy arra már az első menetpróba alatt is felfigyeltem.

Automata klímát és első ülésfűtést is ad a GL+ szint, mi kéne még? Egy pontos váltó. Ja, igen! Az is van

"A szabad ég és te." − írja egy graffiti a Split környéki szerpentinen. Egy SX4-ben is élvezhető a tengerpart, szerpentinezés közben viszont előjön a gyenge futómű hátránya

Egyszerű a futóműve, ennek ellenére meg sem érezte, hogy telepakoltuk és négyen beleterpeszkedtünk. Maradt a szokásos SUV-os kiállása, pedig egyébként crossovernek tekinti a Suzuki, és tulajdonképpen az is, hiszen tereptudása nem igazán van. Elődjénél így is feljebb ül, vitarai magaslatokba emelték, de a 18 centis hasmagasság eléggé behatárolja hatókörét, ráadásul a keményen felütő futómű sem túl kényelmes. Rosszabb minőségű útburkolatokon képes furcsán kilengeni a kasztni, hát még a sziklákon.

Hasmagassága és futóműve sem kívánja a terepezést, az összkerekes változatokkal valószínűleg nyugodtabban térhetünk le a megszokott útról, így viszont takarékosabb az SX4 S-Cross

Komfortnyitás, nyomógombos indítás, USB és 12 voltos csatlakozók. Apró, de hasznos részletek

Létezik tehát nagyobb utazásra optimalizált Suzuki SX4 S-Cross, crossover feladatát pedig maradéktalanul teljesíti: kényelmes, szellős belső tér, magasabb üléspozíció, jó vezethetőség, emelt hasmagasság, erős dízelmotor. Az, hogy utóbbi takarékos is, csak hab a tortán, méghozzá nagyon is krémes. Az SX4 S-Cross nem csak megfizethető a hazai piacnak, de úgy érzem, hogy illik is a mi igényeinkhez. Épp 6 millió forint alatti listaárával pont 1 millióval drágább a legalapabb háromhengeres benzinesnél, és mindössze 300 000 a felár a hasonló GL+ szintű 1.4 turbó változathoz képest. Ráadásul ismerjük a Suzukit, biztosak lehetünk a komoly kedvezményekben is, bár ennek ellenére is esélytelen, hogy elvegye a nála divatosabb és olcsóbb Vitara piaci elsőségét. És hogy megvenné-e a család? Máris tervben van!

Ritkán készítünk szerpentinezős, nagy utazós képeket a mostanra faceliften is átesett SX4 S-Crossról pedig 1.6 dízelével tud utazóautó lenni, nem is rossz!

Értékelés

Pozitív Nyomatékos, gazdaságos dízel, pontos váltó, tágas belső, gazdag felszereltség, jó ár-érték arány, tökéletes utazóautó Negatív Zajos dízelmotor, pontatlan illesztések, silány futómű

Árak

Tesztmodell alapára 5 910 000 Ft (2017. augusztus 19.) Tesztmodell ára 5 910 000 Ft (2017. augusztus 19.)

