70. évfordulóját ünnepli idén a Ferrari, így több különleges modellt is várhatunk tőlük. Most egy, az éppen kifutott LaFerrarira pontosan illő dizájnt védettek le.

A valódi kupék utolsó képviselői között válogattunk

Új kupé körkép: Audi A5 Coupé, BMW 4-es sorozat, Mercedes C-osztály Coupé

Elkorcsosult a kupé elnevezés, már mindenre ráhúzzák, hiszen ez most hívószó. A régi iskola szerinti valódi kupé már csak néhány van. Lássuk, mibe kerül a három etalon kétajtós!

Tavaly érkezett az A5 Coupé második generációja. Teljesen új alapokra helyezték, a hajtás alapáron még mindig csak elöl kaparós, felvonultatott innovációi után viszont a többiek csak próbálnak felzárkózni

Jelenleg az autógyártók egyik kedvenc szava a Coupe, vagy Coupé, ahogy épp tetszik, valamint az SUV rövidítés. Sajnos nem csak a szavakat, de a stílusokat is erősen keverik, ami olyan csodás gépeket adott az utcaképnek, mint a BMW X6, a Mercedes GLE, de már az Audi is reszeli a saját batárját. A kisebbek közül nálam a Toyota C-HR tette be a kaput, mikor nem tudták eldönteni, mégis hogyan varrják bele a rövidítésbe a Coupe szót − nagyjából három hivatalos megoldás létezik. Szóval ezek nem kupék, csupán a divat kedvéért használhatatlanná tett hátsó üléssorú és csomagterű szabadidő-autók. A kupé ennél sokkal méltóságteljesebb autót kell, hogy takarjon. Egy lapos, elnyújtott, hosszú és nem utolsósorban kétajtós karosszériát. Szerencsére van még néhány modell, most a három legjellemzőbb húzómodell árát vetettük össze. Mit ad alapból, mennyibe fáj egy erősebb motorral és normális felszereltséggel ellátott Audi A5, 4-es BMW, vagy a Mercedes C-osztály Coupé?

Hideg, de látványos a dizájn, legolcsóbban 190 lóerős kétliteres turbós benzinessel érhető el az Audi A5

Hatalmas újítás a Virtual Cockpit, de több mindent is be kell hozzá rendelni, mint például a navigációs, nagyobb kijelzős MMI fedélzeti rendszert. Alapáron normál műszereket és 5 colos kijelzőt kapunk a kormány mögé

Audi A5 Coupé, BMW 4-es sorozat, Mercedes C-osztály Coupé − méretek Hosszúság [mm] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tengelytáv [mm] Csomagtér [l] Audi A5 Coupé 4673 1846 1371 2764 465 BMW 4-es sorozat 4638 1825 1377 2810 445 Mercedes C-osztály Coupé 4686 1810 1400 2840 400

Nyilván a BMW-nél is van kisebb, ahogy az Audinál is ott a TT, a vizsgált hármas viszont akár hosszabb utazásokra, több személynek is használható. Ha úgy tetszik, túrakupék, a stílus legszebb képviselői. Még egyszerű alapkivitelükben is sportosak, legalábbis annak látszanak, még ha dízelmotor is van bennük, ami mindegyikhez elérhető. Először nézzük, mit kínálnak a legalján. Az A5 Coupé 2.0 TFSI-vel indul 190 lóerővel, kézi váltóval és elsőkerékhajtással, a hármas közül egyedüliként. Ez akár hátrány is lehetne, de vezetési élménye még így is remek. Az összkerékhajtásért kicsivel több mint 3 milliót kell leszurkolnunk pluszban a 11 349 570 forintos alapáron felül, mivel csak S tronic automata váltóval együtt rendelhető. Alapáras felszereltsége viszont elég bőséges, kezdve a hátul LED-es, elöl LED nappali menetfényes xenon fényszórókkal, de 7”-os multimédiás fejegységet is kapunk bluetooth kihangosítással, valamint csak 1 zónás automata klímát. A biztonság a legfontosabb, a pre sense rendszer 40 km/h-ig állóra képes fékezni, azon felül 85 km/h-ig lassítani tud, ha gyalogost, álló autót, veszélyt érez, szintén alapárasan.

A 4-es BMW a legrégebbi darab, de épp most frissült. 18d dízelmotorral kezd az árlista, az első benzines a 20i 184 lóerővel, kézi váltóval és hátsókerékhajtással

A 4-es BMW-nél dízel a nyitó, a négyhengeres 18d 150 lóerővel és kézi váltóval – ahogy mindhárom modell gázolajosan a legolcsóbb – 10 939 000 forint. Az összkerékhajtás felára 990 000 forint és a többiekkel ellentétben kérhető kézi váltóval, de csak az erősebbik, 190 lóerős 20d motorral, ezért a magas árkülönbség. A legolcsóbb benzines a 184 lóerős 20i 11 229 000 forintos indulóval − ha már a többiekből is benzinessel indítunk, ehhez 735 000 az xDrive felára. A 4-es épp most frissült, így az új modell felszereltségeit még nem tudjuk pontosan, ahogy a hozzá tartozó árakat sem, de nagyban nem változhatnak. Annyi biztos, hogy a frissített 4-es már alapáron elöl-hátul LED-es fényszórókkal, felárért adaptív első lámpákkal érkezik, és rendelhető hozzá digitális műszeregység. Kétzónás automata klímát kap a többiekkel ellentétben, a BMW-nél Aktív védelemként kínált önmagától állóra fékezés viszont feláras, de alig több mint 100 000 forintot kérnek a csomagért. A 4-es BMW vezetési élménye talán a legjobb a három közül, igaz, a legrégebbi modell is, viszont a frissítéssel megpróbálták felzárkóztatni a többiekhez.

Alapáron elöl-hátul LED-esek a lámpák a frissített 4-esnél, akár xDrive összkerékhajtáshoz is kérhető kézi váltó a gyengébb modelleknél

Nem annyira innovatív a belső, mint a többieknél, viszont a frissítés hozadéka a digitális műszeregység, de még mindig nem annyira személyre szabható darab, mint az Audi esetében

Audi A5 Coupé, BMW 4-es sorozat, Mercedes-Benz C-osztály − műszaki adatok Audi A5 Coupé

2.0 TFSI 190LE BMW 420i Mercedes-Benz

C 200 Emissziós norma Euro 6 Hengerűrtartalom [cm3] 1984 1998 1991 Hengerek/szelepek száma 4/16 Váltófajta/-fokozat kézi/6 Hajtás elsőkerék hátsókerék Teljesítmény [LE (1/min)] 190 (4200-6000) 184 (5000) 184 (5500) Nyomaték [Nm (1/min)] 320(1450-4200) 290 (1350-4600) 300 (1200-4000) Gyorsulás 0-100 km/h [s] 7,2 7,3 7,7 Végsebesség [km/h] 240 236 237 Fogyasztás − vegyes [l/100 km] 5,9 6,1 5,3 CO 2 -kibocsátás [g/km] 134 141 122 Saját tömeg [kg] 1390 1475 1430 Megengedett össztömeg [kg] 1900 1995 1985

A Mercinél a C 180 a beugró, igaz, gyengébb a többieknél, csupán 156 lóerős, így az árversenyben sportszerűbb az eggyel erősebb, 184 lóerős C 200-at indítani. Ez kezdésként 11 440 430 forintot jelent a kézi váltós, hátsókerék-hajtású modellért, így az már látszik, hogy

a három kupé alapára szinte alig tér el egymástól.

A C-osztály vezetéstámogató rendszereinek döntő része feláras, a vészfékező funkcióért és az ütközésre való figyelmeztetésért viszont nem kell pluszban fizetni, nulla forintos felárért ikszelhető a konfigurátorban. A C-osztály még a mögöttünk érkezőt is képes figyelmeztetni, ha éppen úgy érzi, hogy túl gyorsan közeledik, felvillantja a vészjelzőket, hogy felhívja rá a figyelmét. Ezen kívül LED-es nappali menetfényes, halogén izzós első fényszórókat és LED hátsó lámpákat ad. A 4Matic összkerékhajtás, akárcsak az Audinál, itt is csak automata váltóval érhető el, a kilencfokozatú egységgel az ár már 13 122 910 forint. Mindhárman elég más karakterek, míg a Mercedes inkább látványvilágával mutat sokat, addig a BMW-t a vezetési élményéért szeretjük, az Audit pedig a felhalmozott innovációért. Nagyjából ugyanúgy felszerelhető a három német. Nézzünk egy kevésbé pazarló, mégis a legtöbb jót felvonultató konfigurációt rájuk!

150 lóerős benzines a kezdő a C-osztály Coupénál, alapáron halogénizzós fényszórókat ad, de hatékony ütközésre figyelmeztető és vészfékező rendszert is

Mivel a menetdinamika fontos egy ilyen autónál, és a sportos külsőhöz leginkább benzinmotor illik, így mindegyikhez a paletta aljáról választottunk egy erősebb kivitelt. Ez az Audinál 2.0 TFSI 252 lóerővel, a BMW-nél a négyhengeres 430i, szintén 252 lóerővel, valamint a Mercedesnél a C 300 245 lóerővel. Mivel utóbbi csak automata váltóval elérhető, a másik kettőhöz is berendeltük. Az Audinál a 7 fokozatú duplakuplungos S tronicot, a BMW-nél pedig a 8 fokozatú bolygóműves Steptronic váltót. Navigációt, fűthető és elektromos állítású bőrüléseket, tolatókamerát és szép hangzású, az Audinál Bang&Olufsen, a BMW-nél Harman/Kardon, a Mercedesnél pedig Burmester hifit párosítottunk hozzájuk. Ezen felül 18 colos kerekek és az Audi esetében Virtual Cockpit kapott helyet. Utóbbi 12,3 colos, és képes akár teljes egészében a navigációt mutatni, ugyan a BMW a frissítéssel hasonló méretű digitális műszeregységet kapott, erre nem képes, a Mercedeshez pedig nem is rendelhető hasonló. Igaz, a Virtual cockpit miatt az Audinál több mindent is meg kell rendelnünk, de anélkül csak egy 5 colos kijelzőt kapunk a kormány mögé, normál műszerekkel.

Látványos, stílusos a belső, a Burmester hifi csodásan szól, a fedélzeti rendszer csak a tekerővel irányítható, ahogy az Audinál, a BMW viszont érintőset ad

Audi A5 Coupé, BMW 4-es sorozat, Mercedes-Benz C-osztály − árak (Ft) Alapár Audi A5 Coupé 2.0 TFSI 11 349 570 BMW 420i 11 229 000 Mercedes-Benz C 200 Coupé 11 441 430 Összkerékhajtásal, automataváltóval Audi A5 Coupé 2.0 TFSI 252 LE quattro stronic 14 415 350 BMW 420i xDrive Steptronic 12 679 500 Mercedes-Benz C 200 4MATIC 184LE 13 122 910

Mivel az Audinál tolatókamerát csak csomagban kapunk parkolási asszisztenssel, holttérfigyelővel és keresztirányú forgalomfigyelővel együtt, ezeket a többiekhez is berendeltük. A végösszeg tekintetében a legkedvezőbb a 4-es BMW 17 030 400 forintos ára, ennél csak 58 720 forinttal magasabb végösszeg jött ki a Mercedesnél, ahol viszont a többiekhez képest csak gyengébb, halogén izzós fényszórókat kapunk. Az Audi viszont 18 329 000 forintos listaárával a legdrágábban végzett, érdemes hozzátenni, hogy csak elsőkerékhajtású kivitelként, így vezetése kevésbé szórakoztató, mint a csillagos, vagy a bajor márka modelljénél. Ebből a szempontból korábbi tesztjeink alapján a BMW a nyerő, dizájnban egyértelműen a Mercedes, az Audinál pedig megfelelő felár ellenében olyat kapunk, amit a többiektől nem. Elég súlyos ma egy stílusos kupé új ára, szerencsére a használt példányokból is bőséges a választék.

Vezetési élményt nézve a BMW a nyerő, árban is kedvezőbb a többieknél, a frissítéssel érkezett újításokkal és új színeivel sikerült modernizálniuk a bajoroknak

