Hazai menetpróba: Fiat Tipo Kombi

Az Autobest díjas Fiat Tipo immár kombiként is elérhető. Mutatós és olcsó, szemből Tipo, oldalról némi Alfa is van benne - nem túl meglepően.

Szemből Tipo, oldalról Alfa 159, hátulról is csinos, nagy puttonyos

Már múlt hónapban is írtunk arról, hogy kombiként is megérkezett a Fiat Tipo (részletes árlistával), most pedig egy rövid körre, személyes ismerkedésre is volt módunk az ötajtósnál 20,3, a szedánnál csupán 3,9 centivel hosszabb családi Tipóval. Tengelytávjában nem különbözik a többiektől, hátsó túlnyúlása azonban már 1 méter feletti, csomagtere hatalmas, alaphelyzetben 550, még a gyári LPG-s, illetve teljes értékű pótkerekes verzió esetén is 530 literes. Ami pedig talán még fontosabb: a poggyásztér még 5 ülés esetén is 1 méter hosszú, 1,36 méter széles, üléshajtással hossza 1,8 méterre nő, padlója az áthelyezhető és felhajtva is rögzíthető padló felsőbb helyzetében sík.

A szedánnál csak alig, az ötajtósnál viszont több mint 20 centivel hosszabb a kombi

Fiat Tipo Kombi − méretek Hosszúság [mm] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tengelytáv [mm] Csomagtér [l] 4571 1792 1514 2638 550-1650

Szemből a kombi Tipo ugyanolyan, mint a másik meredekhátú, azaz a sima ötajtós. A Lounge szinten megjelenő ködlámpája kerek, LED menetfénye az alapverzió kivételével jár, a tetősín viszont már ahhoz is. Az utastérben egész jó a helykínálat, kényelmesek az ülések, a műanyagok viszont még a csúcsverzió Lounge esetén is olcsók. Ezzel viszont nincs is semmi gond, a Tipo olcsó autó, 4,405 milliós listaára ellenére most épp ajándék metálfényezéssel együtt is el lehet hozni 4 millió forintért. És már az alapverzió is klímás, 6 légzsákos, elektromos ablakokkal és tükrökkel szerelt, központi zárja távirányítós, visszagurulásgátlós az ESP-je, elektronikus kormányszervója pedig City funkciót is adó. Igaz, amúgy is elég könnyen tekerhető a ráadásul furcsa módon nagyméretű kormánykerék.

Ismerős Tipo belső, olcsó műanyagokkal, nagy és könnyű kormánykerékkel

Sem elöl, sem hátul nem lehet panasz a helykínálatra, de még az ülésekre sem

Bőrkormány, 15 helyett 16 colos felni, fényezett tükör, 5 colos érintőképernyős, Bluetooth kihangosítós és 6 hangszórós hifi a második (Easy) felszereltségtől jár, a harmadik (Lounge) már 16 colos alufelnis, automata klímás, 7 colos érintőképernyős, temopmatos és ködfényszórós, Uconnect Live fedélzeti rendszert adó. Utóbbi a csatlakoztatott okostelefon internetcsatlakozásán keresztül híreket, időjárás-jelentést, webrádiót is adhat, a 7 colos kijelzők továbbá Android Auto és Apple CarPlay csatlakozást is tudnak. Opcióként akár távolságtartós tempomat, automata fényszórókapcsolás és esőszenzor is elérhető.

A lényeg: az 550 literes csomagtérből 530 liter az álpadló felett található, az oldalrekeszek falai kivehetők, így a padló alá a fedőroló is berakható

A tolatókamera a kormányállástól függő segédvonalakat is rajzol, klíma alapáron jár, lehet kétzónás automata, a váltó csak az alapdízelnél ötfokozatú

Motorból az 1,4 literes szívó 95 lóerős benzinesen túl turbós 120 lóerős (akár LPG-vel is), valamint szívó 1,6-os (6 fokozatú bolygóműves automata váltóval) érhető el. A dízeleknél az 1,3-as (95 LE) és az 1,6-os (120 LE) MultiJet II a két lehetőség, utóbbi 6 fokozatú kézi vagy duplakuplungos automatával, 5 fokozatú kézivel csak az alapdízel esetén kell beérni.

Fiat Tipo Kombi − műszaki adatok 1.4 1.4 T-Jet 1.6 1.3 MultiJet II 1.6 MultiJet II Emissziós norma Euro 6 Hengerűrtartalom [cm3] 1368 1598 1248 1598 Hengerek/szelepek száma 4/16 Váltófajta/-fokozat kézi/6 automata/6 kézi/5 kézi/6 (automata/6) Teljesítmény [LE] 95 (6000) 120 (5000) 110 (5500) 95 (3750) 120 (3750) Nyomaték [Nm] 127 (4500) 215 (2500) 152 (4500) 200 (1500) 320 (1750) Gyorsulás 0-100 km/h [s] 12,3 9,8 11,7 12,3 10,1 (10,4)* Végsebesség [km/h] 185 200 192 180 200 Kombinált fogyasztás [l/100 km] 5,7 6,0 6,3 3,7 3,7 (3,9)* CO 2 -kibocsátás [g/km] 132 139 146 99 98 (101)* Saját tömeg [kg] 1280 1380 1395 1375 1395 (1425)* Megengedett össztömeg [kg] 1830 1930 1945 1925 1945 (1975)* (Zárójelben az automatikus váltós értékek)

Rövid körön a dízel csúcsverziót sikerült vezetni. A 320 Nm nyomatékát 1750/percnél hozó gázolajos onnan vehemensen húz, alatta pedig nem nagyon, ismerjük, Euro 6 normára kényszerítve ilyen az 1.6 M-Jet motor. A Tipo elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futóműve kényelmes, az utastérrel egybenyitott csomagtér azonban a szedánhoz mérten jobban engedi be a hátsó kerekek dübörgésének hangját. A Tipo Kombi viszont mindennel együtt jó kombinációnak tűnik, olyan autó, ami kellhet a népnek: tágas, kívülről csinos − oldalába nem nem nehéz belelátni az Alfa 159 vonásait, ráadásul egészen jó áron adják. A bevezetési kedvezménnyel és némi alkuval még a jól felszerelt csúcsdízel is elhozható lehet 5,5 millió forint körül, a turbós benzines Easy Edition (16 colos alufelni, sötétített hátsó üvegek, ködfényszóró, tolatóradar, navigáció, kétzónás automata klíma, tempomat, első-hátsó könyöklő, deréktámasz, kivehető szőnyeg) ellátmánnyal 5,09 millió forint, az alapverzió pedig már említetten klímával és metálfénnyel kereken 4 millió. Kell ennél több?

