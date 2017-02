Idén nem csak új köntöst öltött a Skoda Octavia ötajtós és kombi kivitele, az utastérben is történtek változtatások. Megnéztük, és ki is próbáltuk őket az Atlanti-óceán mellett.

Vezettük a frissített Skoda Octaviát

Sokan húzzák a szájukat az új, osztott lámpatestre. Mi is így voltunk vele, amíg nem láttuk élőben. A valóságban máshogy hat, és teljesen rendben van

A cseh, de persze már több mint negyedszázada a Volkswagen kötelékébe tartozó gyártó modelljei közül a legnagyobb népszerűségnek örvendő Octavia 1996-ban mutatkozott be, azóta pedig már harmadik generációját tapossa. A 2013-tól piacon lévő modell a tavalyi év végén ráncfelvarrást kapott, 2017-től már az új köntösben találkozhatunk vele. A külső megjelenést illetően a legnagyobb változás az első fényszórókat érintette, a korábbi E-osztályú Mercedeshez hasonlóan két részletre osztották. A látvány elsőre furcsán hat, a jó hír viszont, hogy már teljes egészében LED-esek is lehetnek a lámpatestek. A szakavatott szemek azt is kiszúrhatják, hogy az első és hátsó lökhárítók arculata megváltozott, ezzel lényegében ki is fújt a ránézésre beazonosítható változtatások sora.

Skoda Octavia, 2017 − méretek Hosszúság [mm] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tengelytáv [mm] Csomagtér [l] 5 ajtós 4670 1814 1461 2686* 590-1580 Combi 4667 1814 1465 2686* 610-1740 (*1.8 TSI és RS verziók esetén 2680)

Az utastérbe ülve azonnal szembetűnik az egyik legnagyobb látványosság, az új infotainment rendszer. Mérete 6,5 és 9,2 colos lehet, mi az utóbbit vettük szemügyre. Nagyon rendben van. A felbontás tökéletes, a színek is a helyükön vannak, a fekete valóban fekete, a tolatókamera képe már-már full HD minőségű és tisztaságú. Annak érdekében, hogy a navigálás a menüben még gyorsabb legyen, természetesen érintőképernyős a kijelző. Apropó navigálás. Ennek a felülete lehetne kicsit felhasználóbarátabb, már ami a kijelzést illeti. Igaz, hogy a műszerfalon középen jól láthatóan megjelenik a következő manőver és annak távolsága, ha viszont megszokásból csak az infotainment kijelzőt nézzük, akkor könnyen el lehet véteni egy-egy manővert. Lassú tempónál ugyanis hiányzik a bezoomolás funkció, ahol még pontosabban láthatjuk, hogy merre kell majd továbbmenni.

Az utastérben a leglátványosabb újítás a 9,2 colos infotainment rendszer, amelynek képe prémium kategóriában megszokott minőséget ad

Ezen kívül nehéz belekötni az újrafésült Octaviába. Az anyagminőség bizonyos felszereltségi szint felett egy kategóriával magasabb színvonalat hoz, a beltér tágassága szintén átlagon felüli. Elcsépelt kijelentés, hogy kategóriaátlag feletti a helykínálat és a csomagtér mérete is. A vezetőt mostantól még több extra kényezteti és segédrendszerek sora tartja nagyobb biztonságban. Összesen öt új asszisztensrendszer érhető el mostantól. 10-60 km/órás tartományban a Front Assist segít abban, hogy ha elbambulunk, akkor magától fékezzen akár teljesen állóra. A ráfutásokra először hangjelzéssel figyelmeztet, ha nem fékezünk, akkor pedig megteszi helyettünk. A sávváltásokat a holttérfigyelő könnyíti meg. Már nincs bénázás az utánfutóval parkoláskor sem, tréler-asszisztens segít a vontatmánnyal tolatni. Parkolóból való kitolatáskor a mögöttes, keresztirányú forgalomfigyelő lesz nagy hasznunkra. A parkolásokat illetően az utolsó új extra, a Park Assist 3.0 mind párhuzamos, mind merőleges parkolásnál segít a ki- és beállásokban.

Számos okos funkció található az Octaviában: utasülés alatt elhelyezett esernyő, középső tárolórekesz, hátul 2 db USB és egy 220 voltos csatlakozó

Az Amudsen navigációs rendszer Wi-Fi hotspotot is rejt magába, az internetet akár nyolc eszköz között tudjuk megosztani. Annak érdekében, hogy megfelelő adatátviteli sebesség álljon rendelkezésre, LTE modult is rendelhetünk. Számos okos funkciót is megkapott az autó. A Simply Clever névre keresztelt extrák ugyan filléresnek mondhatóak, ugyanakkor mégis nagyszerűek, és nagyon szerethetőek. Ilyen például az Superbnél bevezetett pohártartó, amely alul bütykeivel segít abban, hogy meggátolja a palack elfordulását, így egy kézzel is könnyen felbonthatjuk azt. A hátul ülőket két USB csatlakozó várja, emellett egy 220 voltos aljzat is helyet kapott.

A kombiban található egy − francia gyártóknál már látott − kivehető csomagtér-világítás, amely mágneses elemlámpaként sokszor nagy segítség, például egy defekt szerelésekor

Az első utasülés alatt esernyőt találunk, a pohártartóba kérhetünk mobiltelefon, aprópénz és indítókulcs tárolására alkalmas rekeszt. A váltókar előtti tároló vezeték nélküli mobiltöltést is kínál, a csomagtartó világítást pedig kivehetjük és LED-es elemlámpát varázsolhatunk belőle, amelyet mágnesesen a sárvédőkre vagy ajtókra erősíthetünk. Ez egy éjszakai defekt esetén különösen jó szolgálatot tehet. A kombiban a csomagtérajtót elektromotorok működtethetik. A hideg napokon a kormányfűtés lesz kellemes extra, ha pedig szeretjük a látványt, értékelhetjük a 10 színben váltogatható hangulatvilágítást.

Skoda Octavia, 2017 − benzinmotorok 1.2 TSI (86 LE) 1.0 TSI (115 LE) 1.4 TSI (150 LE) 1.8 TSI (180 LE) Emissziós norma Euro 6 Hengerűrtartalom [cm3] 1197 999 1395 1798 Hengerek/szelepek száma 4/16 3/12 4/16 Váltófajta/-fokozat kézi/5 kézi/6 (DSG/7) kézi/6 (DSG/6) Teljesítmény [LE (1/min)] 86 (4300-5300) 115 (5000-5500) 150 (5000-6000) 184 (5100-6200) Nyomaték [Nm (1/min)] 160 (1400-3500) 200 (2000-3500) 250 (1500-3500) 250 (1250-5000) Gyorsulás 0-100 km/h [s] 12 9,9 (10,0) 8,1 (8,2) 7,3 (7,4) Végsebesség [km/h] 181 203 (202) 219 231 Fogyasztás − vegyes [l/100 km] 6 5,9 (5,6) 6,7 (6,0) 7,6 (7,1) CO 2 -kibocsátás [g/km] 113 109 (106) 120 (113) 140 (133) Saját tömeg [kg] 1225 1225 (1247) 1255 (1269) 1320 (1335) Megengedett össztömeg [kg] 1775 1775 (1797) 1805 (1819) 1830 (1845) (Zárójelben az automataváltós értékek)

A motorokat tekintve széles a skála. 1 és 2 liter között mozog a hengerűrtartalom, a lóerők 86-tól 184-ig terjednek. Négy benzines és négy dízel, valamint egy G-Tec érhető el, amely benzines és CNG üzemet is lehetővé tesz. Érdekes módon a benzineseknél nem az 1.0 TSI, hanem az 1.2 TSI a belépő, 86 lóerővel. Őt követi a háromhengeres 1.0 TSI 115 lóerővel. Benzines fronton a hazai eladásokat tekintve a csúcstartó 1.4 TSI 150 lóerőt ad, míg a csúcsverzió 180 lóerőt. A dízelek 1,6 illetve 2,0 literesek. Előbbi 116 lóerős, utóbbi kérhető 150 és 184 lóerős változatban is. A benzin-gázüzemű hajtás alapját szintén egy 1.4 TSI képzi. A portugál menetpróbán az 1.0 TSI-t, az 1.8 TSI-t és a 150 lovas 2.0 TDI-t próbáltuk ki. A háromhengeres 115 lóerős egyliterestől gondolati szinten lehet félni, a valóságban viszont jobban muzsikált, mint azt előzetesen vártuk. Magasabb fordulatokon is csendes, alig hallani belőle valamit az utastérben, jól lehet, ez a korrekt hangszigetelésnek is köszönhető, hiszen az 2,0 literes TDI is igen csendesnek bizonyult.

A tréler asszisztenssel mostantól gyerekjáték a tolatás. Csak ki kell választani, hogy merre menjen az utánfutó, a kormányzást pedig megoldja helyettünk az elektronika

Skoda Octavia, 2017 − dízelmotorok 1.6 TDI (90 LE) 1.6 TDI (116 LE) 2.0 TDI (150 LE) 2.0 TDI (184 LE) Emissziós norma Euro 6 Hengerűrtartalom [cm3] 1598 1968 Hengerek/szelepek száma 4/16 Váltófajta/-fokozat kézi/5 kézi/5 (DSG/7) kézi/6 (DSG/6) Teljesítmény [LE (1/min)] 90 (2750-4600) 115 (3250-4000) 150 (3500-4000) 184 (3500-4000) Nyomaték [Nm (1/min)] 230 (1400-2750) 250 (1500-3200) 340 (1750-3000) 380 (1750-3250) Gyorsulás 0-100 km/h [s] 12,2 10,1 (10,2) 8,4 (8,5) 7,9; 4x4: 7,6 Végsebesség [km/h] 186 203 (202) 218 (215) 232 (230); 4x4: 228 Fogyasztás − vegyes [l/100 km] 4,5 4,5 (4,1) 5,1 (5,2) 5,3 (5,8); 4x4: 5,9 CO 2 -kibocsátás [g/km] 105 105 (102) 112 (117) 119 (129); 4x4:134 Saját tömeg [kg] 1305 1305 (1320) 1330 (1352) 1445 (1465); 4x4: 1550) Megengedett össztömeg [kg] 1855 1855 (1870) 1882 (1902) 1912 (1932); 4x4: 2017) (Zárójelben az automataváltós értékek)

Autópályás tempónál egy-egy előzésnél természetesen már nem lép akkorát az egyliteres blokk, mint városban, ez teljesen érthető. Az 1.6 TDI 116 lóereje viszont némileg gyengébbnek érződik, mint amit a számok mutatnak, a dinamikája azonban így is meggyőző. Aki szeret gyorsulásoknál az ülésbe préselődni, az válassza az 1.8 TSI-t. A 184 lóerő összkerékhajtással és DSG váltóval is komolyan mozgatja az autót, aki ennél többre vágyik, várja meg az RS-t. Vezetést tekintve hamar beleszerettem, pár száz méter után olyan volt, mintha mindig is ilyennel jártam volna. A kormány precíz, Sport módban kellően felkeményedik, a váltó szintén jól és pontosan kapcsolható. A futómű nem lágy, de nem is feszes, kevésbé jó utakon is kényelmes. A fékek nyomáspontja és adagolhatósága kiváló. Nem véletlen ez, jól érződik, hogy egy német konszern égisze alatt fut a Skoda, az Octavia is németesen precíz mindenben.

A kék színhez jól passzol a fekete könnyűfémfelni. A facelifttel több új kerékdizájn is érkezett az új Octaviához

Német prémiumautót fapados áron? Lényegében így is közelíthetünk az Octaviát illetően. Minden megvan benne, amire szükség van, sőt néha még annál is többet ad. A friss Octaviákra kiviteltől és felszereltségtől függetlenül egységesen 900 ezer forintos árengedmény jár. Az 1.2 TSI 4,4 millió forintról indul, a hazai kedvenc 1.4 TSI Ambition felszereltséggel 5,5 milliótól vihető haza. A benzines árlista tetejét a minden hájjal megkent Laurin & Klement 184 lóerős, összkerekes, DSG-s jelenti 9,6 milliós induló árral. A kombiváltozatok 250 ezer forinttal kerülnek többe, mint az ötajtósak, a motor-hajtás-váltó és felszereltség párosítás igen gazdag, összesen 31-31 kombinációból választhatunk. A teljes árlista itt tekinthető meg. Összegezve: az Octavia aranyközéputat jelent az üzleti és a családi világban egyaránt, ár/érték arányt tekintve pedig szintén tökéletes választás.

