Autósvilág hírei2026. 04. 29.

107 km/órával fotózta le a traffi a Ford vezetőjét Salgótarjában! A büntetés sem maradt el!

Ismét felháborító képsorokat tett közzé a rendőrség a legutóbbi ellenőrzésekről, mutatjuk a legdurvább fotókat!

Gorzás Gergő
Az egyik legkirívóbb sebességtúllépést Nógrád vármegyében követte el egy Ford vezetője, akit Salgótarjánban, a Füleki úton 107 km/órával haladt el a mérőműszer előtt, annak ellenére, hogy ezen a szakaszon 50 km/óra a megengedett. A rendőrség közleménye szerint 210 ezer forint mellett 6 büntetőpontra számíthat az elkövető. Bács-Kiskunban, Felsőszentivánon egy Audi vezetője gondolta úgy, hogy rá nem vonatkozik az 50-es korlátozás, ezért 98 km/órával hajtott el a traffi előtt. Tiszabögön már egy Teslát mértek be ugyancsak majdnem a legális duplájával: ez esetben 99 km/óránál kattant el a mérőműszer. Bár a rendőrség nem közölte a bírság pontos összegét, minden bizonnyal nekik 140 ezer forintos pénzbírságot kell majd fizetniük.
