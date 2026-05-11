Autósvilág hírei

2026. 05. 11.
Jelentősen olcsóbb lesz az üzemanyag kedden: mutatjuk a várható piaci árakat!
Folytatódik az árak rohamos csökkenése a magyarországi töltőállomásokon, ez a hét is egy látványos árzuhanással indul!
2026. 05. 11.
"Egy, kettő, három, négy, öt darab bírság lesz ebből!" - Mondta a rendőr a tilos jelzés és az út menti kerékpárút ellenére az autók között biciklizőknek.
2026. 05. 11.
Bár a Toyota Motor Corporation nyereségét jelentősen visszafogták az amerikai vámok és a költségoldali nyomások, a japán autógyártó a 2026-os pénzügyi évben is növelni tudta árbevételét és globális eladásait. A vállalat eredményei jól mutatják, hogy a Toyota üzleti modellje továbbra is kiemelkedően ellenálló.
2026. 05. 10.
Egy kis vasárnap esti nosztalgiázásra invitálunk az 1980-as évek Budapestjére. Most kivételesen nem az autókkal a középpontban, hanem a tömegközlekedés legendáival, amelyek közül a HÉV és fogaskerekű szerelvények még mindig velünk élnek a napi használatban, persze mihamarabbi cseréért kiáltva.
2026. 05. 10.
Új rekordot állított fel a Nürburgringen a Volkswagen Golf GTI Edition 50. A jubileumi modell a Honda Civic Type R 3 éve tartó uralmának vetett véget.
2026. 05. 10.
A Chery új pick-upja egyre közelebb kerül a sorozatgyártáshoz, a gyártó pedig modell nevének kiválasztásába is bevonta a közönséget. Az eddig KP31 kódnéven ismert platós számára több mint 20 ezer névjavaslat érkezett Ausztráliából, amelyek közül végül kilenc került fel a végleges listára.
2026. 05. 10.
Ilyen az, amikor a legendás Alfa Romeo 166 volánja mögött demonstrálják, hogy az olaszok igenis tudtak komoly prémium szedánt tervezni! De vajon összejön a gyári végsebesség?
2026. 05. 09.
Nem csak az észszerű, spórolós hajtásláncokkal igyekezett kitűnni a tömegből a Geely a Pekingi Autószalonon, hanem extrémebbnél extrémebb tanulmányaival. Közülük az egyik a Lynk & Co emblémáját viselő GT Concept.
2026. 05. 09.
Sorra jönnek a Volkswagen csoport belépő szintű villanyautói, most a Škoda következik a premierek sorozatában. Mutatjuk, mikor leplezik le az Epiqet!