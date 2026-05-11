Autósvilág hírei

TOYOTA

2026. 05. 11.

Még mindig a Toyota a világ legnagyobb autógyártója

Bár a Toyota Motor Corporation nyereségét jelentősen visszafogták az amerikai vámok és a költségoldali nyomások, a japán autógyártó a 2026-os pénzügyi évben is növelni tudta árbevételét és globális eladásait. A vállalat eredményei jól mutatják, hogy a Toyota üzleti modellje továbbra is kiemelkedően ellenálló.

2026. 05. 10.

Videó: Így közlekedtek a '80-as évek Budapestjén!

Egy kis vasárnap esti nosztalgiázásra invitálunk az 1980-as évek Budapestjére. Most kivételesen nem az autókkal a középpontban, hanem a tömegközlekedés legendáival, amelyek közül a HÉV és fogaskerekű szerelvények még mindig velünk élnek a napi használatban, persze mihamarabbi cseréért kiáltva.

2026. 05. 10.

A közönség dönthet a Chery új pick-up modelljének nevéről

A Chery új pick-upja egyre közelebb kerül a sorozatgyártáshoz, a gyártó pedig modell nevének kiválasztásába is bevonta a közönséget. Az eddig KP31 kódnéven ismert platós számára több mint 20 ezer névjavaslat érkezett Ausztráliából, amelyek közül végül kilenc került fel a végleges listára.