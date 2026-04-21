2026. 04. 21.
Próbán a legújabb kecskeméti Mercedes!
Ahogy a CLA, úgy a GLB is először villanyautóként érkezik, aztán majd később jönnek a hibridváltozatok is. Így a kecskeméti gyárban születő GLB-t mi is villanyhajtással próbáltuk először.
2026. 04. 20.
A Stellantis közepes (STLA Medium) platformjára építették meg a Jepp Compass harmadik generációját, de figyeltek arra, hogy megmaradjon az autó egyedi karaktere és a márka terepjárós identitása. Itthon próbáltuk!
2026. 04. 10.
Nem ez a hét legfontosabb kérdése, de az élet úgy szép, ha néha ábrándozunk, mert aztán idővel ez vezethet el oda, hogy döntéshelyzetbe kerülünk. Melyik Lamborghini modellt vegyem? Nos, a kérdés valójába nem az, hogy melyik a legjobb, hanem az, hogy melyik miért jó? Most lehetőségünk nyílt közelebbről is megismerkedni a legendás olasz sportautógyártó termékeivel, így tudunk egy kis útmutatót adni az álmodozóknak, vagy esetleg a tényleges vásárlóknak is.
2026. 04. 09.
Nem csak a Cupra, hanem az egész Volkswagen konszern számára történelmi léptékű a Raval bemutatkozása, hiszen ez az első modell, amely a vadiúj padlólemezre épül.
2026. 04. 07.
1994-es bemutatása óta a RAV4 a Toyota egyik legkelendőbb modelljévé vált világszerte: több mint 15 millió darabot adtak el belőle 180 országban. Európában a RAV4 a Toyota folyamatos növekedésének alappillére, eddig több mint 2,5 millió példány talált gazdára, így a márka legnépszerűbb SUV modellje és legkelendőbb import autója. Így hát nagyon nem mindegy, milyen lett a hatodik generáció.
2026. 04. 03.
Déli szomszédunknál próbálhattuk az újragondolt Opel Astrát. Mutatjuk a tapasztalatokat, illetve azt is, mennyiért juthatsz hozzá!
2026. 04. 01.
Felfelé bővül az Omoda kínálata, méghozzá egy konnektoros hibrid hajtásláncú SUV modellel. A 7-es az első benyomások alapján sikeres lehet, de felmerül a kérdés, hogy házon belül nem kannibalizálja-e a Jaecoo 7-es eladásait?
2026. 03. 31.
Furcsa érzés, amikor Horváth András helyett vagy Horváth András, de még furcsább, amikor rángat a váltáskor egy villanyautó! Márpedig a Hyundai IONIQ 6N tudja ezt, más trükkökkel karöltve. Versenypályán próbáltuk, videó is van róla! De még az is trükkös!
2026. 03. 26.
Már itthon is rendelhető a Volvo legújabb villanyautója az EX60. Sőt, már 70 darabot el is adtak belőle, pedig a tényleges sorozatgyártás csak a következő hetekben kezdődik. Mi a titka a sikernek? Élőben is megnéztük az autót, hogy kiderüljön.