Autonavigator.hu

2026. 05. 10.
Videó: Így közlekedtek a '80-as évek Budapestjén!
Egy kis vasárnap esti nosztalgiázásra invitálunk az 1980-as évek Budapestjére. Most kivételesen nem az autókkal a középpontban, hanem a tömegközlekedés legendáival, amelyek közül a HÉV és fogaskerekű szerelvények még mindig velünk élnek a napi használatban, persze mihamarabbi cseréért kiáltva.
2026. 05. 10.
Trónfosztás a Nürburgringen! Megdöntötték a Civic Type R rekordidejét
Új rekordot állított fel a Nürburgringen a Volkswagen Golf GTI Edition 50. A jubileumi modell a Honda Civic Type R 3 éve tartó uralmának vetett véget.
2026. 05. 10.
A közönség dönthet a Chery új pick-up modelljének nevéről
A Chery új pick-upja egyre közelebb kerül a sorozatgyártáshoz, a gyártó pedig modell nevének kiválasztásába is bevonta a közönséget. Az eddig KP31 kódnéven ismert platós számára több mint 20 ezer névjavaslat érkezett Ausztráliából, amelyek közül végül kilenc került fel a végleges listára.
2026. 05. 10.
Így énekel a Busso V6 az Autobahnon: végsebesség-teszten egy Alfa Romeo 166!
Ilyen az, amikor a legendás Alfa Romeo 166 volánja mögött demonstrálják, hogy az olaszok igenis tudtak komoly prémium szedánt tervezni! De vajon összejön a gyári végsebesség?
2026. 05. 11.
Megéri? Teszten Kína egyik prémium SUV-ja, a NIO EL6!
Elsőre úgy tűnhet, a Nio csak egy a rengeteg új, Európában szerencsét próbáló kínai márkából, azonban ennél jóval többről van szó, hiszen az anyaországban már bizonyított a gyártó, persze más kérdés, a kontinensünkön ez mire lesz elég.
2026. 05. 07.
Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?
Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.
2026. 05. 05.
Egy platform, két lélek - Teszten az új Renault 4
Ismét olyat mutatott a Renault, amit a kínai konkurensek sosem fognak tudni: történelmet. De meddig elég a múltidézés, és mikortól kell jó villanyautót csinálni? Többek között erre kerestük a választ!
2026. 04. 29.
Méltón áll a kínálat csúcsán - Teszten a Škoda Kodiaq RS
A 2024-es generációváltás után idén megérkezett a finomhangolt Kodiaq RS. A modellcsalád tetején elhelyezkedő 7 személyes SUV mindent tud, amire városban és könnyű terepen szükség lehet. A prémium minőség és sportos tulajdonságok felteszik a pontot az i-re.
2026. 04. 21.
Próbán a legújabb kecskeméti Mercedes!
Ahogy a CLA, úgy a GLB is először villanyautóként érkezik, aztán majd később jönnek a hibridváltozatok is. Így a kecskeméti gyárban születő GLB-t mi is villanyhajtással próbáltuk először.
2026. 04. 20.
Világító Jeep felirattal érkezett meg a Compass harmadik generációja
A Stellantis közepes (STLA Medium) platformjára építették meg a Jepp Compass harmadik generációját, de figyeltek arra, hogy megmaradjon az autó egyedi karaktere és a márka terepjárós identitása. Itthon próbáltuk!
2026. 04. 10.
Melyik a legjobb Lamborghini?
Nem ez a hét legfontosabb kérdése, de az élet úgy szép, ha néha ábrándozunk, mert aztán idővel ez vezethet el oda, hogy döntéshelyzetbe kerülünk. Melyik Lamborghini modellt vegyem? Nos, a kérdés valójába nem az, hogy melyik a legjobb, hanem az, hogy melyik miért jó? Most lehetőségünk nyílt közelebbről is megismerkedni a legendás olasz sportautógyártó termékeivel, így tudunk egy kis útmutatót adni az álmodozóknak, vagy esetleg a tényleges vásárlóknak is.
2026. 04. 09.
Ilyen lett a legújabb Cupra!
Nem csak a Cupra, hanem az egész Volkswagen konszern számára történelmi léptékű a Raval bemutatkozása, hiszen ez az első modell, amely a vadiúj padlólemezre épül.
2026. 02. 18.
4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!
Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!
2026. 02. 03.
Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!
Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!
2026. 01. 21.
Játszós BMW 400 ezerért? Mutatom, hol a csapda!
Előfordul, hogy összeállnak a csillagok, és egy kihagyhatatlan ajánlatba botlik az ember. Így történt ezzel a BMW-vel is, az üzlettel ráadásul mindenki jól járt. Te bevállaltad volna a kockázatot?
2025. 11. 13.
Mercedes-Benz SLK 350 használtteszt: megéri 20 literes fogyasztással munkába járni?
Amikor a prémium kabrió nem második autó, illetve nem is hobbicélra használják: ez az SLK a hétköznapok hőse a városi dugóból. Vajon erre a célra is alkalmas a stuttgarti státusszimbólum?
2026. 05. 08.
Így igázza le a világ autóiparát Kína: íme a Pekingi Autószalon, európai szemüvegen át!
A Geely meghívására látogathattam ki a 2026-os Pekingi Autószalonra, ahol teljesen új kontextusba került számomra a kínai autógyártás. Mutatom, hogy mit láttam a világ valaha volt legnagyobb autóipari kiállításán!
2026. 05. 06.
Ő rajzolta a legszebb Skodákat, most a kínaiakhoz szegődött: Jozef Kabaňnal beszélgettünk
2008 és 2017 között a Škoda dizájnrészlegének vezetője volt, de dolgozott BMW, Roll-Royce, Volkswagen, Seat és Audi modelleken is. Jelenleg a kínai SAIC újdonságait rajzolja: íme a beszélgetésünk Jozef Kabaňnal!
2026. 05. 04.
Nem te akartad a SUV-ot, a piac választotta helyetted
Az SUV-k csendben átvették az uralmat az autópiacon, ám a háttérben nem csak ízlés, hanem profit, szabályozás és marketing pszichológia is közrejátszott.
2026. 05. 03.
NASCAR versenyen jártunk. Visszamennénk!
Történelmi versenyhétvégét láthatott a nagyközönség Phoenix oválpályáján. Egyszerre érkezett az aszfaltcsíkra az IndyCar és a NASCAR Cup mezőnye, ami nem biztos, hogy a jövőben megismétlődik. Úgyhogy mi is ott voltunk!
2026. 04. 24.
Pickupot vennél újonnan? Mutatjuk, hogy mit tudnak, és mennyiért!
Akár munkaeszköznek, akár szabadidős tevékenységhez, akár haszonjárműként forgalomba helyezhető SUV pótléknak vennéd: mutatjuk, milyen platósok közül válogathatsz 2026-ban!
2026. 04. 22.
Porszívó verseny a Dyson vezeték nélküli masinájával!
Talán még sosem sikerült annyira egyszerűen és gyorsan kitisztítanunk egy autó utasterében a szőnyegeket, mint a Dyson porszívójával. Mértük az idejét, hiszen szeretünk versenyezni a szerkesztőségben. Mindennel is.
2026. 04. 09.
Ha nincs légkondi az autódban, itt egy pótmegoldás!
A Dyson első hordozható ventilátora HushJet™ légáram-projekcióval az erőteljes hűtésért.
2026. 03. 15.
ADAC 2026: így válassz nyári gumit, ha nem akarsz mellényúlni
Nem az a legjobb nyári gumi, amelyik olcsón bekerül a kosárba, hanem az, amelyik egy nyári zivatarban, autópálya-tempónál vagy vészfékezésnél is kiszámítható marad.