22 éve nyírta ki ezt az autómárkát a General Motors

Az 1897-ben Olds Motor Vehicle Company néven alapított vállalat hamar az amerikai autógyártás történetének egyik legismertebb márkájává vált, nem véletlenül. Sokan Henry Fordot tartják az eső autógyárosnak, aki futószalagon termelte az autókat, ám igazából az Oldsmobile 1902-es Model R típusa volt a történelem első, már sorozatgyártottnak nevezhető autója, amelyet szintén egy korabeli szerelősoron készítettek. Ezt a gyártási folyamatot vették át és tökéletesítették más márkák meghatározva ezzel az autógyártás módját egészen a mai napig.

A tömegtermelésben elért áttörések után vált a márka a General Motors részévé. Igazából rengetek klasszikust köszönhetünk nekik. A leghíresebbek például az izomautók között sem szerénykedő Cutlass 442 vagy a Super 88 szedán. Persze a gran turismónak nevezhető Toronado, valamint az ikonikus Custom Cruiser kombi is ismerős lehet az amerikai autók rajongóinak.

Azonban az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején az Oldsmobile piaci részesedése folyamatos csökkenésbe kezdett az európai és japán luxusmárkákkal szemben. A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy a General Motors 2004-ben megszüntetee a márkát. A 2000-es évek elejére a paletta már csak az Alero, Bravada, Silhouette, Aurora és Intrigue modellekből állt, amelyek szokás szerint, lényegében átemblémázott, kicsit átfaragott egyen GM modellek voltak.

gördült le az utolsó Oldsmobile a gyártósorról a michigani Lansingben, lezárva ezzel a márka 107 éves történetét az Egyesült Államokban. Az utolsó modell egy Alero Final 500 Edition volt.