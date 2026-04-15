A Kia Seltos most lett igazán érdekes – megérkeztek a pontos műszaki adatok

A Seltos méretei és az alapkarakter nem változott, továbbra is a Stonic és a Sportage közé érkezik, 4430 milliméteres hosszával és 2690 milliméteres tengelytávjával. A robusztus megjelenés és a klasszikus SUV-arányok megmaradtak, viszont a technika mögötte jóval komolyabbat lépett előre annál, mint amit elsőre kommunikáltak. A legnagyobb kérdés eddig egyértelműen a hajtás volt, és itt jött az igazi újdonság is. A benzines verzió egy 1,6 literes T-GDI turbómotorral érkezik, amely 180 lóerőt és 265 Nm nyomatékot ad le. Ehhez hatfokozatú manuális vagy hétfokozatú duplakuplungos automata váltó társul, és nem csak első, hanem összkerékhajtással is elérhető lesz.

A hibrid változat sem marad meg egy egyszerű, takarékos alternatívának. Kétféle teljesítményszinten érkezik, elsőkerék-hajtással 154 lóerőt, míg az új e-AWD rendszerrel 178 lóerőt kínál. Ez utóbbi különösen érdekes, mert a Hyundai Motor Group most először alkalmazza ezt a megoldást ebben a kategóriában, intelligens nyomatékelosztással, ami valóban érezhetően javíthatja a tapadást és a stabilitást.

EV-s technika egy hibridben

A másik olyan pont, ami eddig nem volt tiszta, a V2L funkció. A Seltos az első hibrid a konszernen belül, amely képes külső eszközök energiaellátására, tehát konkrétan használható áramforrásként is. Ez eddig inkább az elektromos modellek sajátja volt. Ehhez társul a Drive Mode Select rendszer, Eco, Normal és Sport módokkal, valamint a Stay Mode, amely álló helyzetben is képes komfortos utasteret biztosítani.

Digitális utastér, de nem kell mindent tapizni

A korábban említett 30 colos kijelzőrendszerről most már pontosabb paraméterek is érkeztek. Két darab 12,3 colos kijelzőből és egy 5,3 colos klímapanelből áll, egységes grafikai felülettel. A rendszer OTA frissítéseket kap, és a ChatGPT-alapú AI asszisztens is már biztosan bekerül. Fontos részlet, hogy a fizikai gombok megmaradtak, így a legfontosabb funkciók továbbra is gyorsan elérhetők. A 100 wattos USB töltés, a 64 színű hangulatvilágítás és a Harman Kardon hangrendszer mind a felszereltségi szintet erősítik.

Biztonság és vezetéstámogatás

A vezetéstámogató rendszerek listája is konkretizálódott. A Seltos megkapja a 2-es szintű csomagot, benne az autópálya asszisztenssel, adaptív tempomattal, sávtartással és fejlett ütközésmegelőző rendszerrel. Emellett elérhető a 360 fokos kamerarendszer és a hibrid változatnál az önparkolás funkció is. A head-up display szintén bekerült a kínálatba, ami közvetlenül a szélvédőre vetíti a legfontosabb információkat.

Az új Seltosról most már teljes a kép. A korábbi információk alapján egy jól pozicionált, robusztus SUV rajzolódott ki, a mostani adatok viszont megmutatják, hogy technikailag is komolyan odatették magukat a koreaiak. A legerősebb pont egyértelműen az, hogy a hibrid hajtás nem csak a fogyasztás és kibocsájtás optimalizálásról, hanem valódi összkerékhajtással és olyan extrákkal érkezik, mint a tisztán EV modellek. A gyártás már elindult, a benzines változat 2026 második negyedévétől elérhető, míg a hibrid kivitel az év vége felé érkezik meg a magyar piacra - várhatóan a hazai árakról is ekkor ad majd tájékoztatást a márka.