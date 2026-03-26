Ingyenes az e-matrica átírása a zöld rendszámos hibrideknél – Te tudtad?

Rupa Adri
2026 végéig komoly változás érinti a plug-in hibridek tulajdonosait. Megszűnik a zöld rendszám, helyette fehér alapszínű rendszámra kell váltani. A kötelező csere azonban egy fontos könnyítéssel jár. Az e-matrica átvezetése ebben az esetben teljesen díjmentes.

A szabályozás szerint azoknál a járműveknél, ahol a rendszámcsere jogszabály miatt történik, nem kell megfizetni az e-matrica átírásának díját. Ez a gyakorlatban a plug-in hibridek és a növelt hatótávú külső töltésű hibridek esetében érvényes, amennyiben a tulajdonos elfogadja az új rendszámot.

Fontos részlet, hogy hivatalosan nem klasszikus átírásról van szó, hanem úgynevezett rendszámcsere szolgáltatásról. Ez a különbség azért lényeges, mert így a folyamat automatikusan díjmentessé válik. Az ügyintézés ráadásul már nem csak személyesen intézhető. A Magyar Közút Útdíj Üzletága videós csatornán keresztül is biztosítja a rendszámcsere lebonyolítását, így az egész folyamat akár otthonról is elvégezhető.

Az átvezetéshez szükséges dokumentumok listája nem bonyolult, de érdemes előre felkészülni. Szükség lesz az e-matrica vásárlását igazoló szelvényre vagy elektronikus visszaigazolásra, a jármű forgalmi engedélyére, valamint a rendszámcsere tényét igazoló okiratra. Hasznos lehet a régi forgalmi engedélyről készült fotó vagy másolat is, mivel ezt később már nem tudjuk pótolni.

Vármegyei matricák esetében további megkötés, hogy az új rendszámra csak ugyanarra a vármegyére kérhető az átvezetés. A Magyar Közút adatai szerint 2025-ben még viszonylag kevés, alig több mint 6700 rendszámcsere történt e-matricával kapcsolatban. Ez a szám azonban 2026 végéig jelentősen megugorhat, hiszen a zöld rendszámok kivezetése tömegesen érinti a hibrideket. A határidő adott, 2026. november 30. Aki érintett, annak érdemes időben lépni, és kihasználni, hogy az e-matrica átvezetése ebben az esetben egyetlen forintba sem kerül.

