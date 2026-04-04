Érdekes eredménnyel zárult a rendőri üldözés Zalában: videón a végkifejlet!

Egy rendszám nélkül száguldozó motoros után eredtek az egyenruhások Pókaszepetken a napokban. A 41 éves férfi ahelyett, hogy fékezett volna, inkább a gázkart húzta és megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, mindezt falvakon keresztül, záróvonalakat átlépve, gyakran forgalommal szemben. A rendőrök azonban Pakodon útját állták és elfogták. A rendőrség egy videót is posztolt az esetről Facebookra, alatta pedig tömegével jelentek meg az önjelölt közlekedési szakértők, akik szerint a motoros rossz képességeinek, netán szándékos együttműködésének köszönhetik az egyenruhások a sikeres akciót. Egyesek még javaslatokat is tettek, miszerint a földutakon kellett volna menekülnie a száguldozónak. Akad azonban egy nagyon fontos részlet, amivel látszólag senki sem számol, pedig a videóhoz fűzött szövegből kiderül: a jogosítvány nélkül közlekedő motoros bevallotta, hogy indulás előtt két liter sört húzott le. Ilyen mértékű alkoholos befolyásoltság mellett, a további nehezítő körülményekkel is számolva vélhetően a motoros is belátta, hogy a vadabb manőverek inkább csak egy kiadós zakózás esélyeit növelik. Íme az üldözésről készült felvétel!







