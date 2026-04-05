Ez lesz a Hyundai következő igazi terepjárója

A tanulmány egyik legbeszédesebb részlete a 37 colos, 37x12.50R18 LT méretű terepgumi, amelyhez jelentős hasmagasság és kimondottan agresszív terepszögek társulnak. A koncepció olyan arányokat kapott, amelyek valódi off-road használatra utalnak, nem csupán látványelemként szolgálnak. A gázlómélységre vonatkozó utalások és a masszív felépítés alapján egyértelmű, hogy a Hyundai itt a klasszikus, kemény terepjárók világát célozza.

A praktikum legalább ennyire hangsúlyos. A két irányból nyitható csomagtérajtó, az elektromosan leengedhető hátsó ablak és a teljes méretű pótkerék mind azt szolgálják, hogy a modell valóban használható eszköz legyen extrém körülmények között is. A tetőcsomagtartó kialakítása szintén ezt erősíti, acél hálós megoldásával tényleges terhelésre tervezték. Érdekes részlet a szoftveres off-road asszisztens, amely valós időben segíti a vezetőt, gyakorlatilag egy digitális spotter szerepét betöltve terepen.

Amerikára hangolva

A formavilág az úgynevezett „Art of Steel” filozófiára épül, amely az acél szilárdságát és formálhatóságát ötvözi. Az eredmény egy tudatosan robusztus, mégis letisztult megjelenés, ami jól illeszkedik az amerikai pickupok világához. A magas üvegfelületek és a safari jellegű tetőablakok is árulkodóak. Az utastérben a hangsúly a tartósságon és a funkcionalitáson van. Fizikai kapcsolók, strapabíró anyagok és praktikus megoldások jelennek meg, miközben a konfigurálható belső tér és a kihajtható asztalok a használhatóságot helyezik előtérbe.

A Hyundai jövőbeli létraalvázas modelljeit várhatóan Amerikában tervezik, ott fejlesztik és ott is gyártják majd, amerikai acél felhasználásával. A Boulder Concept ugyan még tanulmány, de minden részlete azt mutatja, hogy a márka komolyan gondolja a belépést a középkategóriás pickupok piacára.